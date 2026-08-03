Canarias tardará casi una semana en refrescarse tras la ola de calor: este martes empieza el descenso de temperaturas

El intenso calor que está abochornando a Canarias tiene los días contados, pero no será tan fácil desprenderse de él. El Archipiélago, convertido en el horno de España con temperaturas máximas de hasta 43 grados, aún tardará casi una semana en refrescarse. No en vano, aunque los termómetros empezarán a descender este martes, no será hasta el sábado cuando regresen a los valores habituales.

Así lo ha adelantado Víctor Quintero, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, que advierte de que la bajada de temperaturas va a ser un proceso "muy lento". "Lo irán haciendo a lo largo de la semana, por lo que aún se pondrán avisos por altas temperaturas en la mayor parte del Archipiélago", explica Quintero.

Como ejemplo "paradigmático" de este lento descenso de temperaturas, Quintero hace alusión a la situación que vivirá el sur de Gran Canaria. "En un día, pasará de un aviso rojo por más de 40 grados a un aviso naranja por 39 grados", explica Quintero, que insiste: "habrá lugares en los que el calor irá aún a más". Es el caso del oeste de La Palma, donde este martes se ha elevado el nivel de aviso a naranja, lo que significa que en la zona se alcanzarán temperaturas de hasta 37 grados.

Canarias, en alerta

Además, después de sufrir muchos días de calor, es habitual que algunas zonas con una orografía concreta –como Tasarte en Gran Canaria o Las Mercedes en Tenerife– tarden más días en refrescarse y volver a la normalidad. "En estas zonas en forma de cuenca es más difícil refrescar porque apenas existe un flujo de aire que ventile", insiste Quintero.

Por lo pronto, en el resto del Archipiélago, los avisos se mantienen en amarillo por temperaturas máximas de 34 grados este martes, aunque puntualmente aún se pueden alcanzar valores más altos. Para el miércoles, las zonas con aviso amarillo por altas temperaturas pasarán a ser el sur de Gran Canaria y toda La Palma.

El Gobierno mantiene a las Islas en alerta por incendios forestales

Por su parte, el Gobierno de Canarias, mantiene la alerta máxima por altas temperaturas y por incendio forestal en Gran Canaria; y la alerta por riesgo de incendio y altas temperaturas en el resto de las islas occidentales. Además, añade una prealerta por viento en todo el Archipiélago.

Máximas de más de 40 grados

Este lunes, Canarias ha vivido el día más cálido de todo el episodio, alcanzando una temperatura máxima absoluta de 43,8 grados en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). La isla redonda, de hecho, ha sido la más perjudicada por este episodio de temperaturas extremas. Y es que la mayoría de los municipios del sur de la isla se han registrado máximas de más de 40 grados en San Bartolomé de Tirajana y Agüimes.

Las Mercedes llega a los 38,5 grados y se convierte en el punto más caluroso de Tenerife

Tenerife no se ha quedado atrás. El embate caliente ha llevado a las cumbres de Las Mercedes en La Laguna a registrar temperaturas máximas de 38,5 grados; mientras que en Granadilla, cerca del Aeropuerto de Tenerife Sur, se han alcanzado los 37,8 grados.

La tercera isla más calurosa de la jornada ha sido Fuerteventura, que ha llegado a registrar 38 grados en Tuineje. En las islas verdes el calor también ha sido asfixiante, con máximas de 36,7 grados en El Paso, La Palma; de 36 grados en El Pinar, El Hierro; y 33 grados en San Sebastián de La Gomera.

"El peor episodio de calor del año"

"Ha sido el peor episodio de calor de todo el año", asegura Quintero, que afirma que, de no ser por el alisio, podría haber sido incluso más intenso. "El anticiclón está ejerciendo un efecto de bloqueo que ha impedido que la masa de aire caliente afecte más", revela Quintero. La fuerza de los vientos del norte han logrado que en las Islas de mayor relieve se hayan registrado temperaturas mucho más suaves. De hecho, durante este lunes se han registrado diferencias de hasta 10 grados entre el norte y el sur de Tenerife.

Uno de los efectos de la configuración atmosférica que se ha instalado en Canarias –caracterizado por la invasión de una masa de aire sahariano caliente– es el descenso de la capa húmeda que suele formar el mar de nubes o la panza de burro. Así, en lugar de los 1.200 y los 1.500 metros habituales, esta zona queda relegada a los 300 o incluso los 100 metros por encima del nivel del mar. Esto sucede porque la capa cálida pesa menos que la húmeda, por lo que se expande y la aprisiona contra el suelo.

Esta configuración favorece que la masa de aire cálido y seco se instale precisamente sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión. Con la llegada del alisio moderado, el riesgo de incendio va incluso in crescendo. El alisio empezará a soplar ya ha empezado a soplar con fuerza y arreciará durante las siguientes jornadas. "Ya hemos registrado rachas de hasta 70 kilómetros por hora", sentencia Quintero. En La Aldea de San Nicolás, de hecho, se detectaron rachas de 76 kilómetros por hora, y en el aeropuerto de Tenerife Sur, de 71 kilómetros por hora.

Riesgo de incendio

Ante esta situación, Canarias mantiene las medidas preventivas para reducir el riesgo de incendio forestal, ya que las altas temperaturas podrían facilitar el recrudecimiento de cualquier chispa que afecte a las Islas.

De esta forma, los cabildos prohíben los fuegos artificiales y cualquier exhibición pirotécnica; el uso de maquinaria que provoque chispas (como desbrozadoras o equipos de soldadura), el uso recreativo del fuego en exteriores o encenderse un cigarro en zonas de acampada, recreativas, campamentos, pistas y senderos, carreteras y miradores.

En Gran Canaria se han realizado restricciones a la zona de monte y pistas; y se ha solicitado a los propietarios de viviendas –sobre todo las cercanas a zonas de interfaz– que limpien los alrededores de la vivienda de vegetación seca, como hojarasca, pasto, cañaveral o zarzal.