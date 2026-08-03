El calor toca techo en Canarias antes de dar un ligero respiro: el episodio comenzará mañana a perder intensidad

El episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago desde el miércoles pasado alcanza este lunes su punto álgido, con máximas de hasta 40 grados, antes de empezar a perder intensidad a partir de mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Gran Canaria concentra este lunes el mayor riesgo de la jornada al ser la única isla con un aviso rojo por calor –es decir, peligro extraordinario por máximas temperaturas–. Las cumbres y las vertientes este, sur y oeste podrán alcanzar los 40 grados, especialmente en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y oeste. En el norte de la Isla, en cambio, se esperan máximas de hasta 34 grados.

En Tenerife, el área metropolitana rebaja este lunes el nivel de aviso por calor y pasa de naranja a amarillo. Sin embargo, el este, sur y oeste de la isla permanecerán en aviso naranja, con máximas de hasta 37 grados. El resto del Archipiélago continuará en aviso amarillo por temperaturas de entre 34 y 35 grados, aunque no se descarta que se alcancen de forma puntual los 37 grados en zonas de Lanzarote y Fuerteventura.

Cuenta atrás para guardar el abanico

La situación mejorará mañana, después de que el episodio empiece a perder intensidad en el conjunto del Archipiélago. Gran Canaria abandonará el aviso rojo y pasará a nivel naranja, aunque seguirán esperándose máximas de hasta 39 grados y valores que podrían superar localmente los 40. Tenerife, por su parte, rebajará el riesgo y se quedará únicamente bajo aviso amarillo, al igual que La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Pese a este ligero respiro el calor continuará siendo significativo. La excepción será La Palma, que romperá la tendencia general de mejoría al entrar en aviso naranja por temperaturas de hasta 37 grados en las cumbres y el oeste de la Isla.

Y aunque los modelos de predicción de la Aemete apuntan a que el episodio de altas temperaturas se prolongará, como muy tarde, hasta el miércoles, el delegado territorial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero, no descarta que el calor persista hasta el jueves en algunas zonas. Esta situación suele producirse en lugares con una orografía particular, como Tasarte, en Gran Canaria, o Las Mercedes, en Tenerife, donde las temperaturas tardan más en descender después de varios días consecutivos de calor extremo.

Por otro lado, habrá que esperar a que finalice el episodio para determinar si cumple oficialmente los criterios de una ola de calor. No obstante, Quintero considera que, por su intensidad, su extensión a todo el Archipiélago y su duración cercana a una semana, tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera del año en Canarias.

Alertas activas en Canarias

Pese a la mejoría prevista, el riesgo seguirá siendo elevado. De hecho, el Gobierno de Canarias activó esta mañana la alerta máxima en Gran Canaria por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales . En el resto del Archipiélago mantiene activadas las alertas por altas temperaturas y por riesgo de incendio forestal las islas occidentales, así como la situación de prealerta por vientos en todas las Islas, ya que se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora en varias islas, según las previsiones de la Aemet.

Para reducir el riesgo de incendios, los cabildos han prohibido todas aquellas actividades que puedan originar fuego. Entre ellas se encuentran las barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas al aire libre, así como el uso de maquinaria y herramientas capaces de generar chispas, como desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte. También queda prohibido el uso de material pirotécnico en zonas de riesgo y se mantiene la restricción de fumar en áreas recreativas y de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en el monte.

En Tenerife, el Cabildo ha elevado las restricciones al grado 2. Esta medida impide, además, permanecer en áreas recreativas y zonas de acampada, así como circular con vehículos a motor por la red de pistas forestales, entre otras actividades.

Recomendaciones para afrontar las altas temperaturas

Por otro lado, la Dirección General de Emergencias recomienda extremar las precauciones para prevenir los efectos del calor. En este sentido, aconseja evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos o climatizados, mantener la vivienda ventilada durante la noche y protegida del sol durante el día, así como vestir ropa ligera y de colores claros.

También es importante beber agua con frecuencia, consumir alimentos ligeros y ricos en agua, evitar el alcohol y el ejercicio físico intenso en las horas de mayor calor.