Los termómetros alcanzan los 36,5ºC a primera hora de este domingo en varios puntos de Canarias

Los termómetros han alcanzado los 36,5ºC en algunos puntos de Canarias durante las primeras horas de este domingo, día en el que el archipiélago continúa en alerta por altas temperaturas.

Así, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, las temperaturas máximas registradas en las primeras horas de este 2 de agosto han alcanzado los 36,5ºC en Pájara (Fuerteventura) a las 09.50 horas, y, también en la isla de Fuerteventura, el Puerto de Gran Tarajal, en Tuineje, registraba 34,5ºC a las 10.00 horas.

Gran Canaria, la isla con las temperaturas más altas

Además de estos dos municipios, las temperaturas máximas más altas también se han hecho notar en la isla de Gran Canaria donde a las 10.00 horas los termómetros ya daban 36,5ºC en San Bartolomé de Tirajana, mientras que en Agüimes se registraban 34,4ºC a esa misma hora y en el aeropuerto de la isla se registraba 34,3ºC a las 09.30 horas.

Las mínimas, por su parte, solo se ha registrado por debajo de los 20ºC en Izaña, en la isla de Tenerife, donde se han alcanzado los 19ºC a las 06.10 horas y La Orotava se situaba en 20ºC a las 07.20 horas.

Por su parte, el Roque de Los Muchachos, en La Palma, registraba 20,1ºC a las 08.00 horas, mientras que Teror, en Gran Canaria, fijaba una mínima de 20,6ºC en el inicio del domingo, a las 00.00 horas. Asimismo el termómetro situaba la mínima en Tinajo (Lanzarote) en 20,7ºC a las 07.30 horas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas