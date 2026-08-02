'Entre sombras nace la esperanza', un libro que rompe el silencio en torno a la esquizofrenia y destaca el papel fundamental de los cuidadores

Hay historias que nacen de la necesidad de contar aquello que durante demasiado tiempo ha permanecido en silencio. Bajo esa premisa, Manuela Valido Vega ha decidido convertir en libro los 46 años que ha compartido con su marido, al que cuida desde que la enfermedad mental irrumpió en su vida cuando él solo tenía 24 años. Ahora, ha decidido visibilizar esa experiencia en el libro Entre sombras nace la esperanza: cuidando y amando frente a la esquizofrenia, una obra de 414 páginas que salió a la venta el pasado junio en librerías y que no solo relata el impacto de esta patología en una familia, también pone el foco en quienes acompañan cada día a las personas que sufren problemas de salud mental.

«Llevo 46 años casada con mi marido y, desde entonces, he sido esposa y cuidadora. Este libro nace de una vivencia y en él quiero dar visibilidad tanto a la enfermedad mental como a los cuidadores de las personas que sufren estos trastornos», explica la autora, convencida de que durante demasiado tiempo el protagonismo ha recaído solo en los pacientes, dejando en un segundo plano a quienes sostienen el día a día de la patología.

Y es que detrás de cada diagnóstico hay mucho más que una historia clínica: familias que reorganizan sus vidas, rutinas que cambian para siempre y personas que, casi sin darse cuenta, convierten el cuidado en el eje de su existencia. Precisamente, es esta realidad la que ha querido plasmar en su obra esta mujer de 67 años que reside en la capital grancanaria.

Romper el estigma

Tal y como afirma, su intención nunca fue escribir por el mero hecho de publicar un libro. En realidad, la idea llevaba años rondando en su cabeza, pero siempre estuvo impulsada por el deseo de tender la mano a otras personas que viven situaciones similares y de contribuir a romper el estigma que todavía pesa sobre los trastornos que afectan a la salud mental. «Sé que en el mundo hay mucha gente como yo, que no sabe con quién hablar. Se ha perdido la capacidad de escuchar», lamenta Valido.

Por ello, desde el pasado mayo, la autora compagina su trabajo como asesora de imagen y diseñadora de tocados de novia con la organización de encuentros en su estudio boutique, una actividad concebida como un espacio de apoyo y escucha para las personas cuidadoras que se enfrentan a distintas adversidades. «En esos ratos compartimos nuestras experiencias, nos escuchamos y hablamos. Quiero que estas personas sepan que no están solas y que hay más gente que pasa por una situación parecida», anota.

El título está disponible en Amazon, El Libro Técnico y en otras librerías como Sinopsis y Ferrera. A lo largo de 72 capítulos, la autora recorre algunos de los episodios más difíciles de estas más de cuatro décadas de convivencia con la esquizofrenia. Habla de las crisis, del suicidio, de los ingresos, de los cambios de medicación, de la resiliencia, de la compasión y del amor. Ahora bien, muchos de estos asuntos no fueron fáciles de revivir mientras escribía. «Abordar el suicidio y las grandes crisis ha sido duro», admite.

Atención

No obstante, cada página está protagonizada por una idea que ha guiado su vida desde el principio: no rendirse. De hecho, a lo largo de todos estos años se ha esforzado mucho para que su marido siempre cuente con la atención que necesita, ha estado pendiente de su medicación, sus revisiones médicas y de cualquier señal que pudiera indicar un cambio en su estado. «He ido quemando todos los cartuchos para que esté estable», asevera la mujer, quien además informa de que su compañero de vida fue el primero que conoció este proyecto.

«Aunque la lectura a veces le resulta difícil por la dureza de algunos capítulos, conté con su apoyo desde el primer momento. Está muy contento de que haya sacado a la luz todo lo que rodea a una enfermedad mental», cuenta.

Después de conocer de cerca la patología y de lidiar en muchas ocasiones con la incertidumbre, la sexagenaria tiene claro que es necesario reforzar las campañas de información y sensibilización, y que la sociedad aprenda a mirar más allá de los diagnósticos. «Tenemos que ser muy conscientes de que los pacientes necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo y nuestro amor. No hay que señalar a las personas, sino tenderles la mano», reivindica.

Asimismo, aconseja a las familias que acaban de recibir un diagnóstico que busquen el mejor acompañamiento posible, que siempre consulten con diferentes profesionales y que cuiden tanto su salud emocional como su salud física. «El deporte es fundamental para cuidar la salud mental. Mi marido mejoró mucho gracias a la actividad física y para los cuidadores también es muy necesaria», subraya Valido, quien confía en que su obra contribuya a visibilizar una realidad que está presente en muchas casas.