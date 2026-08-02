Las familias de Canarias piden al Gobierno centralizar los campamentos de verano para que el acceso no dependa del lugar de residencia

El fin del curso escolar marca el inicio de las vacaciones para los alumnos, pero también abre un nuevo quebradero de cabeza para muchas familias: conciliar la jornada laboral con el cuidado de los menores durante el verano. Para quienes no pueden asumir el elevado coste de los campamentos privados, la alternativa pasa por la oferta pública. En Canarias, sin embargo, el acceso a estos programas depende en gran medida del municipio o la isla de residencia, ya que la gestión recae, en su mayoría, en ayuntamientos y cabildos. Esta desigualdad ha llevado a las familias de las Islas a exigir al Gobierno autonómico que asuma la coordinación de los campamentos de verano y garantice una oferta en igualdad de condiciones en todo el Archipiélago.

El presidente de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos de Canarias (Cofapa), Vicente Vito, considera que el Gobierno de Canarias debe asumir un papel más activo en la organización de estos programas de conciliación. "Siempre hemos echado en falta que la administración autonómica, que es la máxima responsable en materia de bienestar social, asuma este tema como propio", afirma. A su juicio, el Ejecutivo ha "dejado los problemas a los ayuntamientos, cuando es un tema general de Canarias", lo que provoca que el acceso a los campamentos dependa del lugar de residencia de las familias. "No puede ser que se discrimine porque vivas en una zona más marginal o en una zona más pobre", sentencia. Además, advierte de que, mientras el Gobierno no asuma esta responsabilidad, "seguiremos teniendo problemas y seguirá habiendo discriminación".

Una herramienta para la conciliación familiar

Para Vito, los campamentos de verano no son un capricho, sino una necesidad para miles de familias canarias. El presidente de Cofapa asegura que cada año reciben quejas de padres y madres que tienen dificultades para encontrar una plaza. "La conciliación familiar y laboral es un verdadero problema cuando acaba el curso académico, aunque no solo se reduce al verano, también ocurre durante el resto del año", afirma. Según explica, las dificultades varían en función del municipio y se agravan en el caso de los menores con algún tipo de dependencia o necesidad específica, además de por la elevada demanda.

"Las familias necesitan cada vez más este tipo de recursos y más en una sociedad como la que vivimos, donde los salarios no son altos y tienen que trabajar los dos miembros de la familia", señala. Por este motivo, la confederación solicita, además de una gestión centralizada, una mayor oferta de plazas y un incremento de la inversión pública destinada a estos programas. "Nunca es suficiente, hacen falta más programas de verano adecuados a cada tipo de familias y eso es un servicio que debe prestar la administración", subraya.

Un ejemplo de campamento que facilita la conciliación

En ausencia de un modelo común para todo el Archipiélago, son los ayuntamientos los que, en la mayoría de los casos, sostienen la oferta pública de campamentos. Uno de esos ejemplos es el programa de campamentos urbanos y actividades en la naturaleza organizado por del área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna. La programación incluye dos campamentos urbanos, ubicados en los colegios de La Verdellada y La Punta, dirigidos a menores de entre 3 y 12 años; dos campamentos de naturaleza, en La Maresía durante julio y en Quimpi durante agosto; y dos acampadas para adolescentes de entre 11 y 15 años en Don Leandro. Así, el consistorio oferta 140 plazas distribuidas entre todas las modalidades.

Los campamentos públicos se han convertido en una pieza clave para la conciliación

La técnica responsable de la Unidad de Infancia y Familia del área de Bienestar Social, María Isabel Barrado, explica que el programa no solo busca ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar, sino también garantizar el bienestar de los menores durante el verano. "Es una etapa en la que muchas familias echan de menos ese apoyo que durante el curso ofrecen los centros educativos, incluso con el comedor escolar o el desayuno", señala. Por ello, todos los campamentos incluyen desayuno, almuerzo y merienda, además de un servicio de permanencia desde las 07.30 horas para adaptarse a los horarios laborales de los progenitores y transporte para determinadas actividades.

Por otro lado, los campamentos son completamente gratuitos y están abiertos a cualquier menor empadronado en el municipio, sin criterios de acceso vinculados a la renta. La inscripción se realiza a través de los servicios sociales municipales y, en caso de que las solicitudes superen la oferta, las plazas se adjudican por orden de inscripción. Barredo explica que el perfil de las familias participantes es muy diverso, aunque predominan los hogares en los que ambos progenitores trabajan y aquellos con custodias compartidas.

Dinámica del campamento

El campamento del CEIP La Verdellada se organiza por semanas temáticas, de modo que cada una gira en torno a una propuesta diferente. Así, los participantes realizan manualidades, juegos y actividades relacionadas que culminan cada viernes con una gran dinámica conjunta. "Si la temática es de piratas, terminamos con una búsqueda del tesoro y los niños utilizan todas las manualidades que han elaborado durante la semana, como el gorro, el parche o el catalejo", explica la coordinadora del campamento, Mónica Hernández. Además, el programa incluye tres actividades fijas como un taller de cocina, Pequechef, una jornada de juegos de agua o de ruedas, que se alternan semanalmente, y el gran juego final. Aunque algunas actividades reúnen a todos los participantes para fomentar la convivencia, la mayor parte del tiempo los menores se distribuyen por edades para adaptar el ritmo y la dificultad de las propuestas. "Los pequeños tienen otra rutina y no aguantan el mismo tiempo de actividad que los mayores", señala Hernández.

Sara, por ejemplo, es una de esas peques de cinco años. Y aunque le encanta la fiesta del agua y la hora de hacer manualidades, tiene otras preferencias en mente. "A mí es que me encantan los unicornios", confiesa. Sharon, otra peque de 10 años, también es usuaria del campamento. En su caso, es la primera vez que participa en este programa, donde no solo ha podido conocer a más gente, sino que además ha aprovechado para demostrar sus habilidades artísticas y culinarias. Y es que la actividad favorita de Sharon es el Pequechef. "Solemos preparar platos con frutas y lo último que hicimos fue una cara de payaso con pelo de regaliz, ojos de plátano y pepitas de chocolate y una nariz de fresa", comenta.

Aunque Sharon no es la única que sale beneficiada de esta iniciativa. Su padre, Emanuel Lozada, ha encontrado en este recurso un alivio para la conciliación familiar. Tanto él como su esposa trabajan y buscaban un espacio donde sus hijos pudieran permanecer durante el verano mientras ellos cumplían con su jornada laboral. "Pensamos que, en vez de estar en casa viendo la tele, estuvieran en un lugar donde pudieran jugar, hacer deporte y compartir con más personas", explica. El coste de un campamento privado era inasumible para la familia. "Son bastante caros y se escapan de las manos, sobre todo porque son dos niños —ya que el hermano de Sharon también está en el campamento—", señala. Pero gracias a una trabajadora social se enteraron de que el ayuntamiento ofrecía estos programas y consiguieron plaza: "Es una solución excelente".