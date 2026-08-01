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Más de 200 mayores tinerfeños ya vencen la brecha digital

El proyecto Competencias Digitales +60 está impulsado por Red.es y la Fundación ”la Caixa”

Usuarias del proyecto durante una formación sobre los dispositivos móviles

Usuarias del proyecto durante una formación sobre los dispositivos móviles / ED/LOT

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Renata Domingo

Pedir una cita médica con el móvil, hacer un trámite administrativo por internet o gestionar el correo electrónico son gestos cotidianos para la mayoría. Para muchas personas mayores, sin embargo, siguen siendo un muro.

Derribarlo es el propósito del proyecto Competencias Digitales +60, impulsado por Red.es y la Fundación ”la Caixa”, que ha formado a cerca de 22.000 personas mayores de 60 años en toda España, 212 de ellas en Santa Cruz de Tenerife, para reducir la brecha digital que afecta a este colectivo y reforzar su autonomía en una sociedad cada vez más digitalizada.

La iniciativa, enmarcada en el programa Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea, se ha desplegado en las diecisiete comunidades autónomas y en Ceuta. En total, 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores, organizados en tres grandes bloques temáticos: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación, y redes sociales.

El dato más revelador está en las preferencias de las propias personas participantes. El taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por internet, un termómetro fiel de dónde aprieta la necesidad: ganar autonomía para las gestiones del día a día, desde pedir una cita médica hasta realizar compras y reservas en línea, sin depender de nadie.

El perfil de los alumnos desmonta además algunos prejuicios sobre la edad y la tecnología. Los participantes tenían entre 60 y 96 años, con representación equilibrada de todas las franjas, y destaca especialmente que casi tres de cada diez, el 29,4 %, superaban los 76 años. Cuatro de cada diez contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada, lo que subraya el carácter inclusivo de una propuesta pensada para llegar a quienes más lejos estaban del entorno digital.

Los efectos trascienden la pantalla. Muchos de los mayores formados han incorporado a su vida cotidiana herramientas que les permiten desenvolverse con mayor seguridad e independencia en ámbitos como la movilidad, el ocio, la comunicación con sus familiares o las gestiones administrativas. Desde la Fundación ”la Caixa”, con amplia experiencia en el acompañamiento a este colectivo a través de su programa de Personas Mayores, señalan que el proyecto ha ido más allá de la adquisición de habilidades digitales: ha reforzado la autonomía personal, ha favorecido la inclusión y ha creado nuevos vínculos sociales entre las personas participantes.

Para la Fundación ”la Caixa”, reducir la brecha digital de las personas mayores constituye una herramienta clave para facilitar su inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que ya no concibe la vida sin lo digital.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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