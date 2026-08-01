El legado que sigue cuidando de nuestras familias

Cada 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos, una fecha que invita a detenernos y mirar con cariño a quienes han dedicado gran parte de su vida a cuidar de los demás. Los abuelos son mucho más que una figura familiar. Son quienes conservan las historias de la familia, quienes transmiten valores, costumbres y tradiciones de generación en generación y quienes, con pequeños gestos cotidianos, dejan una huella que permanece mucho después del paso de los años.

En Wayalia Tenerife , empresa canaria especializada en cuidado y atención domiciliaria de personas mayores y personas en situación de dependencia, conocen bien el valor que tienen los abuelos dentro de cada familia. Cada día acompañan a personas mayores que desean seguir viviendo en su hogar y a familias que buscan la mejor manera de cuidar de quienes durante tantos años fueron su mayor apoyo. Porque cuidar de una persona mayor también significa proteger todo aquello que representa.

Mucho más que recuerdos

Cuando pensamos en nuestros abuelos, es fácil que la memoria nos lleve a momentos muy concretos: el olor de una receta preparada con cariño, una sobremesa llena de historias, los veranos en familia o aquellos consejos que, con el tiempo, terminan cobrando sentido.

Ese es el verdadero legado de nuestros mayores. No se mide en bienes materiales, sino en experiencias compartidas, valores y recuerdos que pasan de una generación a otra y ayudan a construir la identidad de cada familia.

"Cada persona mayor tiene una historia única y una forma muy personal de entender la vida. Cuando acompañamos a alguien, también estamos acompañando todo ese recorrido vital y procurando que pueda seguir escribiendo nuevas páginas desde el lugar donde se siente feliz", explica Beatriz Gómez, supervisora de Wayalia Tenerife.

Cuando los papeles cambian

Llega un momento en el que quienes siempre estuvieron pendientes de todos empiezan a necesitar ayuda. Es un cambio que muchas familias viven con cierta dificultad porque supone aceptar que los padres o los abuelos ya no tienen la misma autonomía que antes.

A menudo aparecen dudas, sentimientos encontrados e incluso culpa por no poder llegar a todo. Sin embargo, buscar apoyo no significa dejar de cuidar. Al contrario, es una decisión que nace precisamente del deseo de seguir ofreciendo el bienestar que esa persona merece.

"Muchas familias nos dicen que sienten que están fallando cuando buscan ayuda. Nosotros les recordamos que cuidar también es saber pedir apoyo cuando una situación lo requiere. Lo importante es que la persona mayor siga sintiéndose acompañada y bien atendida", señala Beatriz Gómez.

Respetar la forma de vivir de cada persona

Para la mayoría de las personas mayores, permanecer en su hogar tiene un valor que va mucho más allá de la comodidad. Es el lugar donde están sus recuerdos, sus rutinas, sus vecinos y todo aquello que forma parte de su historia.

Por eso, el cuidado domiciliario no consiste únicamente en ayudar con determinadas tareas. También implica respetar horarios, costumbres, aficiones y pequeños hábitos que aportan bienestar y estabilidad emocional. Hay quien disfruta saliendo a pasear cada mañana, quien no perdona el café de media tarde o quien sigue preparando una receta familiar para cuando vienen los nietos. Mantener esas pequeñas rutinas es, muchas veces, una forma de preservar la autonomía y la ilusión.

En Wayalia Tenerife, cada servicio comienza escuchando. Comprender cómo quiere vivir una persona, qué necesita y qué aspectos de su día a día son importantes permite diseñar un acompañamiento realmente personalizado y seleccionar al cuidador que mejor se adapte tanto a sus necesidades como a su forma de ser.

El mejor homenaje es cuidar como ellos cuidaron de nosotros

El Día de los Abuelos suele celebrarse con una llamada, una visita o una comida en familia. Son gestos sencillos que tienen un enorme valor y que recuerdan el lugar tan importante que ocupan dentro de nuestras vidas.

Pero el mejor homenaje no se limita a una fecha señalada. También consiste en procurar que puedan seguir viviendo con tranquilidad, autonomía y calidad de vida, respetando su forma de ser y acompañándolos en esta etapa con el mismo cariño con el que ellos cuidaron de nosotros.

"Nuestro trabajo consiste en ayudar a que las personas mayores puedan seguir disfrutando de su vida, de su hogar y de su familia con la mayor normalidad posible. Cuando una familia encuentra ese equilibrio, todos ganan en tranquilidad", concluye Beatriz Gómez.

Las familias que necesiten orientación o asesoramiento personalizado pueden acercarse a la oficina de Wayalia Tenerife, ubicada en Calle Nava y Grimón, 17, San Cristóbal de La Laguna, o contactar por teléfono en el 822 05 47 89.

Porque cuidar de nuestros abuelos es también cuidar del legado que un día empezaron a construir y que hoy sigue dando sentido a nuestras familias.