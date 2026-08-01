Francisco Javier Rodríguez, director general de Hemodonación y Hemoterapia: "Creemos que este año vamos a superar las 60.000 donaciones"

Recientemente, se ha hecho un llamamiento urgente a la donación a las personas con el grupo 0 negativo. ¿Cómo se encuentran ahora mismo las reservas de sangre en Canarias?

Hemos tenido que hacer un llamamiento especialmente dirigido al grupo 0 negativo porque se trata del donante universal. Debemos mantener siempre un stock determinado de este grupo sanguíneo para poder responder a situaciones de urgencia y emergencia. Al tratarse de un grupo imprescindible y teniendo en cuenta que estamos en verano, una época en la que las donaciones empiezan a descender, consideramos oportuno realizar este llamamiento para garantizar el suministro diario a nuestros hospitales. Ahora bien, en estos momentos las reservas generales se encuentran estables y nos permiten realizar una distribución diaria al ámbito hospitalario y garantizar sus necesidades asistenciales.

¿Existen diferencias importantes entre islas?

Sí, hay diferencias entre islas porque la población es distinta y cada una cuenta con un servicio de transfusión dentro de su propio hospital. También cambia la actividad asistencial y, por tanto, el volumen de donaciones. Nosotros, como Red Transfusional Canaria, no hacemos una distribución por islas, sino en función de las necesidades hospitalarias de cada una. Trabajamos de forma coordinada dentro de un sistema general. Es cierto que las donaciones en Gran Canaria son superiores que en Tenerife, por ejemplo, pero esto no lo interpretamos como una cuestión de mayor generosidad, sino de circunstancias diferentes y de una cultura de donación distinta. Lo importante es que el sistema funciona de manera coordinada y distribuye la sangre según las necesidades asistenciales de cada hospital.

El año pasado hubo que reprogramar algunas intervenciones quirúrgicas por falta de determinados grupos sanguíneos, una situación que también se dio a principios de este año. Por lo que ha comentado, el Archipiélago no se enfrenta ahora a este peligro.

Exacto. El año pasado, se tuvo que reprogramar el 0,05% de las intervenciones quirúrgicas realizadas, un porcentaje inferior al 0,06% registrado en 2024. En términos absolutos, podemos decir que, durante 2025, se practicaron 149.635 intervenciones quirúrgicas y solo fue necesario reprogramar 75 por la falta puntual de algún grupo sanguíneo específico. Por tanto, se produjo una mejoría importante respecto al año anterior.

¿Con cuántas donaciones de sangre cerró 2025 la región y cómo evoluciona 2026?

En 2025 registramos 59.106 donaciones y en el primer semestre de 2026 alcanzamos las 30.417, lo que supone un incremento del 2,28% respecto al mismo período del año anterior. Si mantenemos este ritmo de crecimiento, nuestra previsión es superar las 60.000 donaciones a finales de este año. No podemos determinar la cifra exacta porque todavía queda el segundo semestre, pero los datos actuales indican que las medidas adoptadas y los cambios estratégicos implantados durante estos primeros meses están dando resultado y ya reflejan un incremento en las donaciones.

«En 2025 se practicaron 149.635 cirugías y solo fueron reprogramadas 75»

¿Qué estrategias están desarrollando para captar más donantes?

Nuestras principales líneas estratégicas pasan por reforzar la promoción de la donación dentro de los hospitales. Para ello, hemos implantado la figura del promotor hospitalario, que ayuda a impulsar el incremento de donaciones en estos espacios. También estamos potenciando la actividad en nuestros puntos fijos mediante el sistema de cita previa y hemos recuperado las campañas de donación en las islas no capitalinas. Ya hemos realizado una primera ronda y tenemos programadas nuevas campañas en La Palma y, posteriormente, en La Gomera. Además, hemos facilitado la donación durante los fines de semana abriendo los puntos hospitalarios, algo que antes no se hacía en la provincia de Las Palmas. Por otro lado, estamos mejorando la comunicación con los donantes mediante nuevas herramientas tecnológicas, como la próxima incorporación de WhatsApp. Seguiremos utilizando también la línea 012 y el sistema de SMS para realizar llamamientos cuando exista necesidad de determinados grupos sanguíneos. Asimismo, hemos habilitado puntos de donación más accesibles en los hospitales y con horarios más amplios.

La fidelización de las personas que realizan este acto altruista es uno de los grandes retos...

Así es. Actualmente, el 78% de nuestros donantes dona solo una vez al año. Nuestro objetivo es conseguir que, como mínimo, lo hagan dos veces. Si logramos que ese porcentaje de personas vuelva a donar una segunda vez, incrementaremos exponencialmente el número de donaciones.

¿También se está intensificando la actividad de las unidades móviles?

Sí. En total contamos con cinco unidades móviles: tres en la provincia de Las Palmas y dos en la de Santa Cruz de Tenerife. Sin duda siguen siendo uno de los emblemas de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, pero forman parte de un modelo más amplio que también incluye los puntos fijos y los puntos hospitalarios.

¿Con qué red de puntos fijos cuentan actualmente?

Disponemos de dos sedes principales, una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Además, contamos con un punto fijo que abre todos los días en Vecindario, junto al centro de salud de Sardina. Allí no solo se realizan donaciones de sangre, sino también procedimientos de aféresis, que permiten obtener componentes sanguíneos específicos. En Tenerife seguimos impulsando el centro de San Isidro y también hemos ampliado la actividad del punto situado en el Centro Comercial El Trompo, donde ya es posible realizar estos procedimientos, algo que hasta hace poco no se hacía.

«El 78% de nuestros donantes solo dona una vez al año, hay que conseguir que lo hagan dos veces»

¿En qué consiste exactamente la aféresis?

Es una donación específica que no puede realizarse en una unidad móvil porque requiere un separador celular. La máquina centrifuga la sangre del donante, obtiene únicamente el componente sanguíneo que necesitamos y devuelve al organismo el resto de los componentes. Los donantes se seleccionan en función de su grupo sanguíneo, el peso, la talla, el volumen sanguíneo total y también del sexo.

En verano, Semana Santa o Navidad suele producirse un descenso de las donaciones. ¿Cómo afrontan ese efecto estacional?

Es un problema que no afecta solo a Canarias, sino que se produce en todo el país. Durante las vacaciones, cambian los hábitos de vida y aumentan los desplazamientos de la población, lo que hace que disminuya el número de donaciones. Para hacer frente a esta situación, desarrollamos planes de contingencia específicos. De hecho, organizamos campañas de donación, intensificamos los llamamientos a la población, reforzamos los nuevos puntos hospitalarios que hemos habilitado, tanto en el Hospital Doctor Negrín como en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, y nos anticipamos con una planificación específica para minimizar el impacto de estos períodos. También potenciamos los llamamientos a través del 012 para contactar de forma más directa con nuestros donantes.

¿También se está trabajando para captar más donantes de plasma?

Efectivamente. Ese es uno de los proyectos que ya estamos implantando. Estamos impulsando el aumento del número de procedimientos de plasmaféresis y también trabajamos cada día con donantes específicos para la donación de plaquetas, realizando estudios de histocompatibilidad para que la efectividad de la transfusión sea mucho mayor. Trabajamos diariamente en estos estudios, captando más donantes tanto para plaquetoféresis como para plasmaféresis y elaborando nuevos procedimientos y protocolos para seguir impulsando estas iniciativas.

¿Se están emprendiendo acciones para crear un banco de tejidos?

Está dentro de nuestros objetivos, pero más en una línea de futuro. En este momento seguimos trabajando en la implantación de los sistemas de gestión de calidad, que nos van a permitir conseguir la certificación ISO 9.001. Ese es un paso previo para obtener la certificación CAT, una acreditación para los centros de transfusión con un alto grado de reconocimiento. Este es uno de los principales objetivos que me he planteado desde el inicio de mi etapa como director general. Para ello, necesitamos seguir implantando este sistema de gestión de calidad.

¿Ha mejorado la capacidad de respuesta desde que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) se integró en el Servicio Canario de la Salud (SCS)?

Sí. La integración ha permitido avanzar hacia un modelo más coordinado y plenamente integrado en el sistema sanitario público. Tras la aprobación del decreto de diciembre de 2024, el ICHH se fusionó con el SCS, dando lugar a la actual Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. Esto ha permitido establecer un sistema más coordinado con las gerencias de todos los hospitales públicos de Canarias y fortalecer la Red Transfusional Canaria.

El pasado octubre se produjo una avería en una cámara frigorífica de Tenerife que obligó a desechar plasma procedente de donaciones. ¿Qué ocurrió exactamente?

Se produjo un problema de refrigeración en una de nuestras cámaras que, como dice, se encuentra en Tenerife. Debido a su obsolescencia, sufrió una avería que provocó un descenso de la temperatura y comprometió parte del plasma almacenado. Se adoptaron medidas correctivas de forma inmediata y contamos con la colaboración del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que puso a nuestra disposición sus cámaras frigoríficas para conservar el plasma en condiciones óptimas. Sin embargo, parte del plasma sufrió esa alteración de temperatura y, por seguridad transfusional, se decidió desecharlo para evitar cualquier riesgo para los pacientes. La prioridad fue garantizar en todo momento la seguridad de las transfusiones.

¿En qué punto se encuentra la renovación de los equipos?

A esa cámara se le realizó un mantenimiento correctivo exhaustivo y actualmente funciona en perfectas condiciones. Además, hemos impulsado la adquisición urgente de 15 congeladores, cuya llegada está prevista para septiembre. Estos equipos no solo servirán como sistema de respaldo, sino que también permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento de plasma, uno de los objetivos de esta Dirección General para incrementar las donaciones mediante procedimientos de plasmaféresis. Paralelamente, estamos impulsando la construcción de una nueva cámara de almacenamiento de plasma en Gran Canaria. El proyecto ya se encuentra en fase de licitación y contempla la puesta en funcionamiento de una macrocámara de -40 grados en las instalaciones del antiguo hospital de El Pino. Además, incorporaremos a Gran Canaria un nuevo ultracongelador. Todo ello permitirá disponer de un sistema de respaldo mucho más sólido y con mayores garantías.

¿Qué otros cambios se han realizado?

Hemos incorporado perfiles nuevos de puestos de trabajo, como gestión documental y responsables de gestión de calidad. También tomó posesión en febrero una nueva directora técnica, una incorporación que impulsé directamente para contar con una persona con experiencia en la obtención de certificaciones de calidad en hospitales de referencia, como el Hospital Universitario de Canarias y La Candelaria. Con estas incorporaciones, hemos reforzado la plantilla con pilares importantes que están fortaleciendo toda la estructura organizativa para conseguir estas certificaciones, que son muy importantes como reconocimiento, garantía de calidad y seguridad transfusional. Además del gestor documental, también se ha nombrado a técnicos de laboratorio, que llevan muchos años especializados en sus funciones, como responsables de calidad en distintas áreas del laboratorio para dar cumplimiento a los estándares de calidad. Por otro lado, hemos hecho nuevos contratos en electromedicina, lo que ha permitido realizar una revisión exhaustiva de toda la estructura técnica.

«Vamos a incorporar una macrocámara de -40 grados en el antiguo Hospital de El Pino»

Cuando asumió el cargo, se encontró con un conflicto abierto con los comités de empresa que terminó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). ¿Cómo abordó esa situación?

Sí, cuando llegué existía un procedimiento judicial abierto relacionado con la representación sindical. Posteriormente, el TSJC dictó una sentencia en la que establecía que debía readmitirse al extinto comité de empresa del ICHH. Nosotros acatamos esa resolución judicial y readmitimos al comité de empresa. Después, los servicios centrales del SCS iniciaron el proceso para convocar nuevas elecciones sindicales. Las votaciones tuvieron lugar hace menos de un mes en la provincia de Las Palmas y menos de 15 días en la de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente, nos encontramos inmersos en ese proceso de renovación de los comités de empresa, que dependen de los servicios centrales.

¿Se han normalizado ya las relaciones con la llegada de la nueva representación legal de los trabajadores?

Ahora tenemos un nuevo comité de empresa, con una representación diferente y nuevas incorporaciones sindicales. En cuanto ya se regule, tendremos negociaciones, reuniones y conversaciones con sus integrantes, a través de los servicios centrales del SCS.

Los sindicatos también habían denunciado problemas relacionados con la organización, las sustituciones, las contrataciones y la pérdida de personal. ¿Cómo está la situación en este momento?

Realmente, tenemos otro procedimiento judicial y la justicia avala la actuación de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia sobre las listas de reserva del personal del extinto ICHH. La sentencia, de 29 de enero de 2026, desestima íntegramente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CC.OO y da la razón a esta Dirección General. Concluye que cumple con todos los procedimientos y confirma la corrección jurídica de la actuación en relación con el personal incluido en la bolsa de reserva de contratación del extinto ICHH. Esa bolsa hacía referencia a las categorías de médicos, enfermeros, promotores y animadores socioculturales, técnicos de laboratorio, personal de administración y hematólogos. La sentencia confirma que la gestión de los recursos humanos se ha realizado conforme al marco normativo vigente.

¿Cómo ha avanzado el proceso de estabilización del personal del extinto ICHH?

En el marco de la Ley 20/2021, ya se han culminado los procesos correspondientes a las categorías de mozo de almacén, técnico de mantenimiento, conductores subalternos, auxiliares administrativos, administrativos, técnicos analistas de laboratorio, técnicos de grado medio y técnicos de grado superior. La categoría de promotores se encuentra actualmente en fase de toma de posesión y firma de contratos. Únicamente, quedarían pendientes las categorías de médicos y enfermeros, para las que se están tramitando las correspondientes resoluciones, un paso previo a la posterior firma de contratos.

El año pasado se constituyó el primer Comité de Transfusión del SCS. ¿Qué ha supuesto la conformación de este órgano?

Después de casi 18 años sin reunirse el Comité de Transfusión, desde la integración de la Dirección General de Hemodoación y Hemoterapia en el SCS se han celebrado dos comités transfusionales: uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro, recientemente, en el Hospital de La Gomera. Es un órgano que reúne a todos los responsables de los servicios de transfusión junto con el Centro Canario de Transfusión y permite establecer y coordinar estrategias para analizar las necesidades, compartir información, coordinar actuaciones y adoptar estrategias comunes para mejorar la disponibilidad y el uso adecuado de los componentes sanguíneos.

En mayo, esta Dirección General firmó un convenio con la Fundación Alejandro Da Silva para captar donantes de médula entre los donantes de sangre. ¿Ya está dando resultados?

Hemos formalizado ese acuerdo de colaboración, aunque ya veníamos trabajando anteriormente con la Fundación. He querido formalizar físicamente ese acuerdo porque ambas donaciones van de la mano. Los pacientes que padecen leucemia necesitan también transfusiones de sangre, además de conseguir donantes compatibles para poder realizar los trasplantes de médula. Por tanto, son acciones que deben desarrollarse conjuntamente para ayudar a resolver la enfermedad. Todas las campañas de donación de sangre impulsadas por esta Dirección General invitan a la Fundación a colaborar de forma activa con nosotros para que todos los donantes de sangre que quieran hacerse también donantes de médula puedan hacerlo en el mismo momento.