Canarias registra 39 muertes por ahogamiento hasta julio, un 30% más que en 2025

Canarias ha registrado 39 fallecidos por ahogamiento entre enero y julio de 2026, lo que supone un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 30 víctimas mortales. Los datos, elaborados por la asociación Canarias, 1500 Km de Costa, reflejan además un aumento de la siniestralidad acuática en el Archipiélago durante los primeros siete meses del año

En total, 129 personas se vieron afectadas por accidentes en las costas e instalaciones acuáticas canarias. Además de los 39 fallecidos, 12 personas resultaron heridas en estado crítico, 17 graves, 19 moderadas y otras 19 leves, mientras que 23 fueron rescatadas sin sufrir daños.

La asociación advierte de que más de la mitad de las víctimas mortales (51%) accedieron al mar cuando el Gobierno de Canarias había activado una prealerta o una alerta por fenómenos costeros adversos. Asimismo, el 42% de todos los accidentes registrados durante este periodo se produjeron bajo estas condiciones, un dato que, según la entidad, pone de manifiesto que la imprudencia sigue siendo una de las principales causas de los ahogamientos en las Islas.

Tenerife concentra el mayor número de fallecidos

Por islas, Tenerife fue la que registró más víctimas mortales, con 15 fallecidos hasta julio. Le siguen Fuerteventura, con nueve; Gran Canaria, con seis; El Hierro y Lanzarote, con tres cada una; La Gomera, con dos, y La Palma, con una. La Graciosa no contabilizó ningún fallecimiento.

El estudio también señala que las playas continúan siendo el lugar donde se producen más accidentes acuáticos, al concentrar el 63% de los casos. Los puertos y otras zonas de costa representan el 24%, mientras que las piscinas y las piscinas naturales suman el 9% y el 8%, respectivamente.

Julio, el mes con más siniestralidad

Solo durante el mes de julio se registraron 32 accidentes acuáticos, la cifra mensual más alta del año. Ocho personas perdieron la vida, cuatro sufrieron heridas graves, nueve moderadas, siete leves y otras cuatro fueron rescatadas ilesas.

Este balance convierte a julio en el mes con mayor siniestralidad acuática de 2026, por delante de enero, cuando se contabilizaron 25 afectados y siete fallecidos.

Cinco menores fallecidos

El informe también recoge que cinco menores de edad han fallecido por ahogamiento en Canarias durante los siete primeros meses del año. Dos de estas muertes se produjeron en julio: la de una niña francesa de cuatro años que se ahogó en la piscina de un establecimiento turístico de Puerto del Carmen (Lanzarote) y la de Fabiola Mbulito, de 12 años, que murió tras ser arrastrada por una corriente de retorno en la playa de La Laja, en Gran Canaria.

En total, 19 menores se vieron implicados en accidentes acuáticos en este periodo: cinco fallecieron, cinco resultaron heridos graves, cuatro moderados, dos leves y tres fueron rescatados sin lesiones.

El perfil de las víctimas

El informe revela que el 67% de las personas fallecidas eran hombres, mientras que el 33% eran mujeres, una proporción superior a la habitual en años anteriores. Además, más de la mitad de las víctimas (56%) eran bañistas, seguidos de personas que cayeron accidentalmente al agua desde muelles, acantilados o paseos marítimos, pescadores y submarinistas.

La mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron durante la tarde, franja en la que ocurrió el 56% de los casos.

La asociación Canarias, 1500 Km de Costa elabora este informe con datos procedentes, en su mayoría, de fuentes oficiales como el 112 Canarias, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, bomberos y Protección Civil, con el objetivo de contribuir a la prevención de los accidentes acuáticos en el Archipiélago.