Canarias asumirá parte del coste de mantenimiento del TMT si se instala en La Palma

Si el Telescopio de Treinta Metros (TMT) se instala finalmente en La Palma, el Gobierno de Canarias asumirá parte de los costes de mantenimiento de la gran infraestructura científica, al igual que ya hace con el Gran Telescopio de Canarias (GTC). "El respaldo del Ejecutivo autonómico al TMT no es únicamente declarativo; si se confirma que se instala en La Palma, el Gobierno se involucrará económicamente".

Así lo han adelantado fuentes de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación a este periódico, después de que este miércoles el Consejo Rector del IAC confirmara que Europa, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ve viable destinar 600 millones a la construcción del TMT en Canarias. Esta cifra, unida a los 400 millones de euros que el Gobierno de España ya había comprometido el año pasado para el mismo fin, sufragaría el sobrecoste que pesa sobre el gran telescopio debido a los continuos retrasos a los que ha estado sometido.

Esta oferta de Europa, por el momento, no ha podido ser igualada ni por Estados Unidos (principal inversor), ni por el resto de los miembros del consorcio (India, Japón, China y Canadá). Cabe recordar que Estados Unidos decidió recortar el presupuesto para sus grandes telescopios, lo que ha dejado al TMT sin una seguridad económica que garantice su viabilidad a largo plazo.

Canarias mueve ficha

Así bien, si el próximo 20 de septiembre el consorcio TIO (siglas de Thirty Meters Telescope International Observatory) se decanta por La Palma –después de una década de tiras y aflojas–, Canarias moverá también ficha. El Gobierno de Canarias ya ha reconocido oficialmente el proyecto como estratégico para el Archipiélago por su capacidad para atraer inversión, generar empleo cualificado, impulsar el conocimiento y diversificar la economía canaria.

El Ejecutivo estudiará los instrumentos más adecuados para financiar el telescopio

Esta declaración permite ofrecer acompañamiento institucional, asesoramiento para la captación de financiación y coordinación entre las distintas administraciones con el fin de facilitar la tramitación necesaria. Para ello, el Ejecutivo canario estudiará, junto con el resto de las administraciones y entidades participantes, los instrumentos presupuestarios más adecuados para llevarlo a cabo.

"Esa participación deberá realizarse con planificación, seguridad jurídica y una distribución equilibrada de las responsabilidades financieras, acorde con la dimensión internacional de la infraestructura", afirman fuentes de la Consejería. Cabe recordar que, a día de hoy, el Gobierno de Canarias contribuye con distintas infraestructuras y proyectos científicos ligados a la astrofísica.

El ejemplo de colaboración más cercano: el GTC

Ejemplo de ello es el Gran Telescopio de Canarias (GTC), también instalado en La Palma, que recibirá entre 2024 y 2030 poco más de 19 millones de euros. En otras palabras, el Ejecutivo reserva una partida anual de 2,7 millones para el mantenimiento del que aún es el telescopio más grande del hemisferio norte.

El Gobierno de Canarias también destina una importante cantidad de dinero al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En 2026, las aportaciones y transferencias al IAC ascienden a 7,1 millones de euros. A esta cantidad se suma una subvención presupuestada para 2026 en el proyecto Celeste, por importe de 1,7 millones euros, cuya tramitación se encuentra pendiente de los informes correspondientes.

Si se incorpora esta subvención presupuestada, el apoyo autonómico relacionado con el IAC y sus proyectos alcanzaría en 2026 casi 9 millones euros, aunque debe aclararse que la partida de Celeste todavía está pendiente de completar su tramitación.

Más cerca de Canarias que nunca

Estas ofertas desde el otro lado del charco, acercan al telescopio norteamericano más que nunca a Canarias. La que empezó configurándose como un plan B por si la construcción no podía salir adelante en Hawái, se ha convertido a lo largo de los años en el emplazamiento más viable y con mayor solidez jurídica. No en vano, la oposición de la población local en la isla del Pacífico lleva más de una década manifestándose contra la construcción de más telescopios en la montaña sagrada de Mauna Kea.

Y el movimiento activista está lejos de cejar en su empeño. Hace dos semanas, el colectivo Pu'uhonua o Pu'uuhuluhulu, abanderado de las protestas contra este telescopio, exigió a los promotores el cese de la construcción a través de una petición firmada por medio millón de nativos.

Sin embargo, para Canarias también hay una fecha límite. Y es que los permisos de construcción en la Isla Bonita caducan a finales de septiembre. Si lo hicieran, el proyecto estaría perdido, pues una renovación puede llevar dos años y ni el Gobierno de España ni Europa se comprometen a mantener esta oferta durante tanto tiempo.