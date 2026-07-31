La patronal exige la bajada del IGIC si mejora la financiación estatal

Las patronales canarias han advertido de que no dejarán de exigir la rebaja del IGIC que tanto Coalición Canaria (CC) como Partido Popular (PP) anunciaron en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2023. Una promesa cuyo olvido han justificado Gobierno de Canarias y estatal en la ausencia de presupuesto estatal, prorrogado ya durante tres ejercicios consecutivos, y que en opinión de CEOE Tenerife tendrá que hacerse realidad si cristaliza el acuerdo histórico anunciado al inicio de esta semana para la mejora de la financiación de las Islas.

El pacto alcanzado por los gobiernos canario y central contempla la llegada de 1.337 millones de euros adicionales cada año para atender los servicios esenciales (sanidad, educación y políticas sociales), admite que Canarias pueda utilizar los 687 millones de euros de superávit que acumula y garantiza que los fondos con los que se atienden las obligaciones legales que marca el REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) se mantienen al margen del sistema de financiación.

Objetivo lejano

Resta que el Gobierno de Pedro Sánchez logre convencer a otras comunidades autónomas y que la reforma del sistema de financiación salga adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha quedado aplazado hasta la vuelta de vacaciones (4 de septiembre). El tamaño del objetivo es de gran dimensión teniendo en cuenta el clima de absoluta confrontación mantenido durante la presente legislatura estatal.

No obstante, Canarias y Estado han echado cuentas y los números satisfacen a ambos. Y en ese deseable escenario de la mejora para las Islas, CEOE Tenerife entiende que sería ese el momento de hacer realidad la promesa de reducir el impuesto al consumo. El incremento de los precios propicia un aumento de la recaudación fiscal. En opinión del presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, la inflación se convierte en «un impuesto silencioso», que llena de dinero las arcas del Archipiélago.

Hay margen

«Si a ello se suma la mejora de la financiación autonómica prevista para 2027, existe margen suficiente para avanzar en una nueva rebaja del IGIC comprometida con los agentes sociales, permitiendo que las familias recuperen capacidad adquisitiva. Lo que la inflación aporta de más a las arcas públicas debe regresar a los hogares», concluyó el representante empresarial canario.

CEOE Tenerife presentó ayer el Informe de Coyuntura Económica de Canariascorrespondiente al segundo trimestre de 2026 y valoró en positivo el nuevo escenario que abre la reforma del sistema de financiación. Por contra, alertó de la incertidumbre que rodea la elaboración de los presupuestos estatal y autonómico para 2027. Sobre todo porque el escenario es de desaceleración económica, con previsiones de crecimiento en torno al 1%, y la salida de la ecuación de los fondos europeos que han venido dopando la economía española desde el estallido de la pandemia.

Obras desiertas

En ese punto, la organización empresarial tinerfeña expuso la necesidad de poner a trabajar todos los recursos económicos públicos con los que cuentan las Islas. Y eso no está sucediendo. Al contrario, Alfonso alertó del descenso de la inversión pública y las dificultades administrativas que están ralentizando la ejecución de infraestructuras. Haciéndose eco de los datos que maneja el sector de la construcción, el presidente de CEOE Tenerife detalló la existencia de 322 obras públicas declaradas desiertas.

Es decir, licitaciones a las que no se presentan las empresas en la seguridad de que no ganarán dinero si las aceptan o se encontrarán con obstáculos insalvables que les impedirán llevar a buen puerto el proyecto. Esa deserción masiva del sector privado se traduce en el amontonamiento en los cajones de 457 millones de euros que deberían servir para crear empleo y dinamizar la economía canaria. Más datos contenidos en el informe trimestral: la licitación oficial de obra pública ha caído un 33,2% en el último año y se asomó al dramatismo en abril, cuando el desplome fue del 48,7%.

"Muy por debajo"

«La eficiencia presupuestaria funciona hoy muy por debajo de sus posibilidades. La absorción contable de fondos no equivale necesariamente a crecimiento económico si esos recursos no llegan a ejecutarse y transformarse en inversión real», alertó el presidente de la patronal tinerfeña.

Tampoco faltó la alusión al principal caballo de batalla de los empresarios durante los últimos años: el incremento del coste que supone para las empresas el aumento del número de trabajadores que están en situación de incapacidad temporal.

Las empresas canarias asumen cada año entre 190 y 200 millones de euros derivados de las bajas de los trabajadores

Según los datos de CEOE Tenerife, las empresas canarias asumen cada año entre 190 y 200 millones de euros derivados de los complementos salariales pactados en convenio para mantener los ingresos de los trabajadores de baja, y del mantenimiento de las cotizaciones sociales durante todo el tiempo que dura dicha situación. Unas cifras que Pedro Alfonso calificó como «el reverso económico del absentismo».

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas