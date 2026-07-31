Canarias tendrá su hueco junto a Cervantes o la cigüeña en los billetes de euro

La ausencia de Canarias en los primeros diseños de los futuros billetes de euro encendió las alarmas. Sin embargo, todo quedó en un susto técnico. El Banco Central Europeo aclara que las Islas sí aparecerán en el mapa definitivo, ya sea junto a las figuras de la cultura europea o acompañando a las aves que protagonizan la otra propuesta.

Un susto técnico. La singular ubicación de Canarias -una región europea en el ámbito político y administrativo, pero localizada a más de mil kilómetros de distancia de la Europa continental- provoca un gesto involuntario en la mayoría de los isleños cuando se enfrentan a un mapa de Europa. “¿Dónde está Canarias?” La mirada rastrea el extremo izquierdo de la imagen en busca del cuadrado imaginario con las ocho islas. Muchas veces, sin éxito. Este episodio se repitió esta semana con los nuevos modelos propuestos por el Banco Central Europeo (BCE) para renovar la imagen de los billetes de euro. Los diez diseños excluyen -a priori- a Canarias del mapa que acompaña a las ilustraciones de los dos temas finalistas elegidos por la institución: “Cultura europea” y “Ríos y aves”.

Reverso de una de las propuestas para el nuevo diseño de billetes de cinco euros. / BCE

Las quejas y comentarios por la ausencia no solo de Canarias, sino de todas las regiones ultraperiféricas (RUP), provocaron que el mismo Banco Central tuviera que salir a aclarar esta semana que el Archipiélago sí tendrá un hueco en todos los nuevos billetes. Tal y como ocurre en los modelos actuales, las Islas aparecerán en el mapa junto al resto de regiones de la eurozona. Será en las versiones definitivas. Desde el BCE explican que los artistas recibieron directrices para la elaboración de las propuestas, pero no se hacen responsables de los elementos que estos incluyeron o dejaron fuera de sus bocetos. Por el momento la institución solo ha hecho públicas las imágenes artísticas de las propuestas que forman parte de una fase del concurso inicial en la que todavía no aparecen los elementos obligatorios que llevarán los futuros billetes de los europeos. La inclusión de las RUP en los billetes es un requisito técnico y legal derivado de su condición de territorio de la eurozona.

Canarias aparecerá, por tanto, junto a la cara de Miguel de Cervantes, Marie Curie o Leonardo da Vinci si gana alguno de los modelos vinculados a la temática "Cultura europea", pero también tendrá su espacio junto a los treparriscos, abejarucos y cigüeñas que protagonizan las propuestas del bloque "Ríos y aves". El diseño definitivo -que se perfilará en la fase técnica- dependerá de lo que voten los ciudadanos europeos en la consulta pública online que el BCE mantendrá abierta hasta el próximo 21 de septiembre.

20 años después

La renovación de los billetes llega después de más de 20 años desde la puesta en marcha de la moneda única. Las ventanas, puertas y puentes que simbolizan la "apertura y cooperación" entre los pueblos de Europa dejan paso a una propuesta que persigue reflejar la identidad común de Europa con diseños relacionados con la cultura y la naturaleza. La propuesta cultural busca ilustrar el euro con grandes referentes de las artes y las letras europeas. Con personalidades universales que han moldeado la identidad colectiva del continente más allá de sus fronteras. La segunda temática sustituye a los personajes por la fauna fluvial y los grandes paisajes del continente, reforzando así un mensaje de preservación y conciencia medioambiental.

Una de las propuestas para el nuevo diseño de los billetes de 50 euros. / BCE

El BCE se ha propuesto, además, actualizar los billetes para reforzar la seguridad frente a la falsificación, incorporando nuevas tecnologías que complican la copia del papel. El cambio también busca lograr una mejor accesibilidad para personas con discapacidad visual incorporando elementos táctiles. Unido, además, a la apuesta por una fabricación con materiales sostenibles.

El nuevo diseño busca reforzar la seguridad frente a la falsificación de billetes

¿Cuándo llegará el cambio? Todavía no hay fecha, pero no será pronto. Será el Consejo de Gobierno del BCE quien decida el aspecto visual de la próxima serie de billetes y se espera que lo haga para finales de este año. "El desarrollo y la producción de los billetes comenzarán entonces, aunque pasarán varios años antes de que los nuevos billetes lleguen a nuestros bolsillos", aseguran desde la institución. Lo que sí está claro es que la llegada del nuevo diseño no implicará que los antiguos pierdan su valor. El Eurosistema garantiza, según aclara el BCE, la plena seguridad jurídica y financiera durante todo el proceso de transición. De forma que los nuevos diseños convivirán en paralelo en los bolsillos de los europeos con la "serie Europa" actual que conservará su valor nominal de por vida.