870 docentes consiguen plaza en Canarias tras las oposiciones de Educación: estas son las especialidades con más nuevos funcionarios

Un total de 870 personas han logrado una plaza en los procesos selectivos de personal docente convocados por la Consejería de Educación de Canarias, una cifra que permitirá reforzar la plantilla pública con la incorporación de nuevos funcionarios en prácticas a partir del próximo 1 de septiembre.

Según los datos de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, las plazas obtenidas representan el 58,59% de las personas que superaron la fase de oposición y el 10,69% del total de aspirantes presentados, que ascendió a 8.137 candidatos.

La mayoría de las personas que han conseguido plaza ya formaban parte del sistema educativo canario como personal interino, por lo que el proceso permitirá avanzar en la reducción de la temporalidad dentro del colectivo docente.

Educación Primaria concentra la mayor parte de las plazas adjudicadas

El cuerpo de Maestros es el que acumula el mayor número de nuevos funcionarios, con 683 plazas adjudicadas de las 686 ofertadas, lo que supone cubrir prácticamente la totalidad de la convocatoria.

Por especialidades, Educación Primaria fue la que más plazas concentró, con 215 nuevos docentes, seguida de:

Educación Especial-Pedagogía Terapéutica: 120 plazas.

120 plazas. Educación Infantil: 110 plazas.

110 plazas. Inglés: 91 plazas.

91 plazas. Educación Física: 65 plazas.

65 plazas. Música: 37 plazas.

37 plazas. Audición y Lenguaje: 25 plazas.

La especialidad de Francés completó el proceso con 20 plazas cubiertas de las 23 convocadas.

Todas las plazas de Música y Artes Escénicas quedan cubiertas

En los cuerpos de Música y Artes Escénicas, Canarias logró cubrir el 100% de las plazas ofertadas. En total, 23 aspirantes obtuvieron plaza en especialidades como Piano, Composición, Música de Cámara, Saxofón, Canto, Violín o Violoncello, entre otras.

En el resto de cuerpos docentes —Secundaria, Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional— consiguieron plaza 164 personas de las 179 que habían superado la oposición.

Más de 8.000 personas participaron en las oposiciones

El proceso selectivo comenzó con 8.137 aspirantes, de los que 1.485 superaron la fase de oposición y pasaron a la fase final para optar a una de las plazas convocadas.

Desde la Consejería de Educación han destacado que la incorporación de estos nuevos funcionarios permitirá seguir reduciendo la temporalidad del profesorado público en las islas.

Además, el procedimiento incorporó una novedad en el cuerpo de Maestros: la lectura pública y obligatoria del examen escrito por parte de los aspirantes, una medida que, según la Dirección General de Personal, fue valorada positivamente tanto por los tribunales como por los participantes.