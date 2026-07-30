Nueva Canarias acusa a Clavijo de "inflar" el acuerdo de financiación autonómica

Nueva Canarias (NC) ha acusado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de "inflar y magnificar" el acuerdo alcanzado con el Gobierno estatal sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, cuando la mejora respecto a la propuesta anterior ronda los 200 millones de euros.

El secretario general y portavoz parlamentario de la formación, Luis Campos, sostuvo que esa diferencia no permite convertir lo que considera un "maltrato" a Canarias en un éxito político de Coalición Canaria. Aunque reconoció que la nueva propuesta mejora la financiación de las Islas, insistió en que será necesario conocer el texto definitivo. Eso sí, Campos consideró positivo que la futura ley recoja expresamente la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación autonómica, aunque recordó que esa desvinculación ya está garantizada en el Estatuto y en la Ley del REF.

Fondo de dinamización

Sobre el fondo de dinamización, valoró que los recursos puedan ser de libre disposición, pero subrayó que continúan fuera del sistema ordinario. "Siguen siendo fondos ajenos al sistema, exactamente igual que antes", afirmó.

El líder de NC vinculó además la negociación a la crisis abierta entre CC y PP en el Gobierno. A su juicio, la ausencia del Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, finalmente suspendido, evidencia el choque entre los dos socios. Así, Campos calificó de "muy grave" que Clavijo mantenga la coalición con un partido que no respalda una decisión que el presidente presenta como una de las más importantes para Canarias.

Las críticas al acuerdo se suman al balance de los tres años de legislatura realizado por NC, que calificó al Gobierno de CC y PP como un "fracaso absoluto". Campos habló de una "legislatura perdida" y acusó al Ejecutivo de no responder a los principales problemas de Canarias. El portavoz nacionalista situó la vivienda como el principal fracaso del Gobierno. Además, denunció que el acceso a una casa se ha vuelto "imposible" para buena parte de la población y que reaparecen cuevas, chabolas, cuarterías y caravanas como alternativas habitacionales, incluso entre empleados públicos obligados a trasladarse de isla.

Anuncios sin medidas efectivas

Campos censuró la gestión de la dependencia y del reto demográfico, ámbitos en los que, según dijo, abundan los anuncios, pero no las medidas efectivas. En materia económica, afirmó que Canarias crece en aquello que no depende del Ejecutivo, mientras mantiene algunos de los salarios más bajos del Estado.

En paralelo, el secretario general restó importancia a las últimas bajas en NC, entre ellas la de la consejera del Cabildo de Gran Canaria Minerva Alonso. Explicó que llevaba unos dos años alejada de la vida orgánica y aseguró que la dirección concentra sus esfuerzos en quienes continúan en el partido y en las nuevas incorporaciones.

Campos destacó que 16 personas se han afiliado en Gran Canaria durante la última semana y señaló que la formación también refuerza su estructura en otras islas. Citó la creación de nuevos comités locales y los acuerdos electorales alcanzados con Hablemos Ahora, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Juntos por Pájara.

Además, aseguró que las conversaciones con otras organizaciones de izquierda para concurrir juntas a futuras citas electorales avanzan "bastante bien", especialmente de cara a las generales. Esa confluencia, defendió, debe servir para confrontar el avance de la extrema derecha.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas