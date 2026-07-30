El subsuelo y el viento retrasan casi dos años los búnkeres de Canarias

Canarias desarrolla desde 2024 un proyecto de construcción único en Europa: los dos Edificios de Servicios Esenciales (ESE). Aunque su finalización estaba prevista inicialmente para marzo de 2026, las nuevas estimaciones sitúan el término de las obras en diciembre de 2027. El retraso se produjo, en primer lugar, en 2025 al comprobarse que el subsuelo era más poroso e inestable de lo que reflejaban los estudios iniciales. A esta dificultad se sumaron las fuertes rachas de viento registradas este junio, que volvieron a frenar la ejecución de unas estructuras concebidas precisamente para operar en situaciones extremas. Los edificios contarán con zonas búnker y sistemas reforzados para garantizar la continuidad de los servicios ante ataques informáticos, episodios sísmicos o volcánicos y fenómenos meteorológicos adversos.

Los inmuebles, con un diseño del reconocido arquitecto canario Fernando Menis, se desarrollan de forma paralela en ambas islas capitalinas. En concreto, en Jinámar, en Telde (Gran Canaria), y en la Urbanización La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. En estos momentos, los trabajos se concentran principalmente en la ejecución de la estructura de las plantas baja y primera, así como en los forjados de las plantas primera y segunda, una vez completadas las actuaciones bajo rasante. En conjunto, los dos proyectos mantienen un ritmo de ejecución sostenido y presentan un grado de avance similar en Gran Canaria y Tenerife.

Obreros en la construcción del edificio de Servicios Esenciales que se instalará en Jinámar. / Andrés Cruz

Con la certificación correspondiente a junio, el Gobierno de Canarias da por ejecutados y comprobados trabajos por valor de 26,85 millones de euros, una cantidad que equivale al 28,1% del presupuesto total de los dos edificios. La actuación se adjudicó inicialmente por 79,4 millones de euros, financiados a través de los fondos europeos React-EU y Feder, pero su coste ronda actualmente los 96 millones después de que la última modificación añadiera 16 millones, ocho por cada inmueble.

Presupuesto ejecutado

Asimismo, el grado de avance es similar en ambas Islas, aunque Tenerife mantiene una ligera ventaja. En esta obra se ha certificado el 29,2% del presupuesto, frente al 26,9% registrado en Gran Canaria.

La inversión comprometida, sin embargo, es superior a la obra ya ejecutada. Si se suman los acopios –los materiales y equipos adquiridos y almacenados para su posterior incorporación a los edificios–, el desembolso acumulado asciende a 37,04 millones de euros, el 38,8% del importe total. Este porcentaje, no obstante, no significa que casi cuatro de cada diez partes de los inmuebles estén terminadas, ya que una parte de esa inversión corresponde a suministros todavía pendientes de instalar.

De forma paralela a la construcción, el Gobierno de Canarias trabaja en los planes de infraestructuras tecnológicas y de seguridad patrimonial necesarios para poner en funcionamiento los edificios. En el ámbito tecnológico, la planificación se desarrolla junto a la Dirección General de Transformación Digital e incluye la evolución del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) hacia un modelo Tier 4, concebido para reforzar la continuidad de los servicios.

Obras en la Urbanización La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez

También avanza el plan de seguridad operativa, que contempla la protección del entorno exterior e interior de los inmuebles, así como de las infraestructuras críticas que albergarán.

Los dos edificios concentrarán en un mismo espacio los principales servicios de emergencias, seguridad y atención ciudadana de Canarias. La duplicación de estas funciones en Gran Canaria y Tenerife permitirá garantizar su continuidad en caso de que una de las sedes quede inoperativa, una configuración que convierte el proyecto en único en Europa. Una de las claves de los edificios es su característica de espejo. Esto quiere decir que funcionan a la par y, en el caso de que uno deje de funcionar, el otro toma el relevo de toda la actividad. Además, los edificios podrán operar de manera autónoma durante una semana completa.

Entre los servicios previstos figuran el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, Infosalud 061, los centros de control de emergencias sanitarias, Protección Civil, Bomberos, la Unidad Militar de Emergencias, Salvamento Marítimo y la Policía Canaria. También acogerán el teléfono de información 012, el cibercentro, los servicios de teleasistencia social y los centros de protección de datos del Gobierno de Canarias.

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En conjunto, los inmuebles tendrán capacidad para 1.100 trabajadores, 550 en cada sede. Este personal se encuentra actualmente repartido entre 18 instalaciones, muchas de ellas alquiladas desde hace dos décadas, como la sede del 112 en el edificio Urbis de Las Palmas de Gran Canaria.