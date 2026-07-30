Bienestar Social cede a las peticiones de las familias: las escuelas infantiles de Anaga y Las Folias mantendrán abiertas las aulas de 2 a 3 años para el próximo curso

La Consejería de Bienestar Social de Canarias ha dado su brazo a medio torcer y las escuelas infantiles de Anaga, en Tenerife, y Las Folias, en Gran Canaria, mantendrán abiertas las aulas de 2 a 3 años el curso 2026/2027. La responsable del área, Candelaria Delgado, anunció en marzo el cierre de estos dos centros —que hasta el curso pasado atendían a unos 70 menores de entre 0 y 3 años— al considerar necesaria una "reorganización" del servicio por la caída de las matrículas registrada en los últimos años. Una situación que la consejera atribuyó al acusado descenso de la natalidad y al inicio de la transición hacia las aulas de 2 a 3 años dependientes de la Consejería de Educación. Pero ahora, ante las peticiones de las familias y las asociaciones de vecinos, el departamento ha dado marcha atrás y mantendrá abierta un aula de 2 a 3 años en cada uno de los dos centros durante el próximo curso.

Eso sí, este cambio de criterio no despeja las dudas sobre el futuro de ambos centros, cuya continuidad más allá del próximo curso sigue sin estar garantizada, ni mucho menos implica la vuelta a la normalidad. De hecho, Bienestar Social asegura que el cierre administrativo de ambas escuelas continúa adelante y, tras una reunión con la Consejería de Educación, ha tomado la decisión de que ambos centros pasen a depender de otros.

Una solución a petición de las familias y vecinos

En el caso de la escuela infantil de Anaga, la gestión dependerá de la escuela infantil Bentenuya. Y en Gran Canaria, la escuela infantil de La Fuente se hará cargo de la de Las Folías. "Pero para dar respuesta a las necesidades y peticiones que nos han planteado las familias y las asociaciones de vecinos vamos a mantener abierta un aula de 2 a 3 años en cada escuela, mientras la consejería de Educación habilita en los centros de Infantil y Primaria en el Barrio de Salamanca y el Barrio de Zárate las aulas de 2 a 3 años", señala Delgado.

Asimismo, insiste que en este próximo curso se mantendrá el personal necesario para atender a esos 14 niños que acudirán al aula que permanecerá abierta. "Ya nos hemos puesto en contacto con las familias para que nos ratifiquen si desean continuar en la escuela infantil que se les designó tras el cierre o si quieren retornar a estas dos aulas provisionales, que contarán con el personal necesario para la atención de esos alumnos", apunta. En cuanto a los comités de empresas de ambas escuelas, que también mostraron su descontento con la decisión de cerrar los centros, la consejera indica que se respetarán las solicitudes de traslado a otras dependencias.

La oposición celebra la vuelta de las escuelas

Por su parte, la oposición ha aprovechado para recordar la importancia de estas escuelas. La vicesecretaria portavoz y diputada regional socialista, Elena Máñez, ha celebrado como un “triunfo de la lucha ciudadana” la vuelta de estos centros y confía en que el siguiente paso del Ejecutivo sea que la red de escuelas infantiles y su personal, dependientes de la Consejería de Bienestar Social, pase a integrarse en la Consejería de Educación.

Máñez también recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista impulsó el pasado 29 de abril una Proposición No de Ley (PNL) para mantener abiertas estas dos escuelas e iniciar el traspaso del conjunto de las escuelas infantiles a la Consejería de Educación, incluyendo a sus trabajadoras. La iniciativa fue aprobada pese al voto en contra de Coalición Canaria y Partido Popular. En este sentido, destaca el papel de la oposición en las "conquistas sociales para el conjunto de la ciudadanía y defender la justicia social”.