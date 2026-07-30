Ana Muñoz hace historia como primera presidenta de Asinelte

La Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Asinelte, integrada en Femete) ha proclamado a Ana Muñoz González como nueva presidenta de la organización durante la Asamblea General Extraordinaria Electoral celebrada ayer jueves. La candidatura encabezada por Ana Muñoz González, única presentada al proceso electoral, inicia así un nuevo mandato al frente de una asociación que, fundada en 1977, acumula más de 48 años de trayectoria representando y defendiendo los intereses del sector de las instalaciones eléctricas y de las infraestructuras de telecomunicaciones. Actualmente, Asinelte agrupa a más de 200 empresas asociadas, que generan alrededor de 1.700 puestos de trabajo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Con su elección, Ana Muñoz González hace historia al convertirse en la primera mujer que preside Asinelte desde la creación de la asociación hace casi cinco décadas. La nueva dirigente de la asociación cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito empresarial y asociativo. Es directiva de Femete, tesorera de CEOE Tenerife y administradora y directora de Emelsa Servicios, empresa especializada en instalaciones eléctricas. Su experiencia en la gestión empresarial y en la representación institucional la ha convertido en una de las voces más reconocidas del sector, participando activamente en iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas industriales y a defender sus intereses ante las administraciones públicas.

Conforme a los estatutos de la asociación, la nueva presidenta dispondrá ahora de cinco días para designar a las personas que integrarán la nueva Junta Directiva, con la que afrontará esta nueva etapa al frente de la organización. Así lo valora:

“Es un enorme honor asumir la presidencia de una asociación con una trayectoria tan sólida y un prestigio tan reconocido dentro del sector. Afronto esta responsabilidad con muchísima ilusión, pero también con el firme compromiso de escuchar a nuestras empresas, trabajar desde el consenso y seguir fortaleciendo una organización que lleva casi cincuenta años defendiendo a los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones de nuestra provincia”.

La nueva presidenta quiso tener también palabras de reconocimiento hacia el presidente saliente, Juan Alberto Gutiérrez, y el equipo directivo que lo ha acompañado durante los últimos años.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Juan Alberto Gutiérrez y a toda su Junta Directiva por el extraordinario trabajo que han realizado al frente de Asinelte. Han dedicado muchísimas horas, esfuerzo y compromiso a defender los intereses de nuestras empresas, consolidando una asociación cada vez más fuerte, respetada e influyente. Asumo esta responsabilidad con la voluntad de dar continuidad a ese magnífico legado, apoyándome en la experiencia acumulada y trabajando junto al nuevo equipo para seguir haciendo crecer Asinelte y afrontar con éxito los retos del futuro”.

La nueva presidenta de Asinelte, con los participantes en la Asamblea / ED

Una nueva etapa para fortalecer al sector

La nueva presidenta ha situado entre sus principales objetivos reforzar la unión del sector, consolidar la representatividad de Asinelte y continuar mejorando los servicios que presta la asociación a sus empresas asociadas.

Asimismo, impulsará un modelo de asociación aún más participativo, cercano y útil para las empresas, reforzando el asesoramiento técnico y empresarial, la representación institucional, la defensa de los intereses profesionales y la formación continua como herramientas esenciales para afrontar los desafíos que plantean la transición energética, la electrificación, la digitalización y el crecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones.

“Mi experiencia como empresaria y mi participación en Femete y CEOE Tenerife me han permitido conocer de primera mano los retos que afrontan nuestras empresas. Ahora quiero poner ese conocimiento al servicio de Asinelte para seguir construyendo una asociación cada vez más fuerte, útil y cercana, capaz de anticiparse a los cambios del sector y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de nuestras empresas asociadas”.

Ana Muñoz subrayó igualmente que la nueva Junta Directiva trabajará para incrementar la participación de las empresas asociadas y fortalecer el sentimiento de pertenencia a una organización que representa a un sector estratégico para el desarrollo económico, la eficiencia energética y la transformación digital de Canarias.

Más valor para las empresas asociadas

Durante esta nueva etapa, Asinelte potenciará todos los servicios que ofrece actualmente a sus empresas asociadas, con el objetivo de facilitar su actividad diaria y mejorar su competitividad.

Entre ellos destaca el asesoramiento técnico especializado sobre normativa, reglamentos, instalaciones y procedimientos, así como la atención personalizada para resolver incidencias técnicas, contando además con la experiencia y disponibilidad de los miembros de la Junta Directiva para atender aquellas consultas que requieran un análisis específico.

La asociación continuará prestando el servicio de tramitación de expedientes de Baja Tensión, asumiendo toda la gestión administrativa necesaria para obtener el Certificado de Instalación diligenciado a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Industria, simplificando así los trámites para las empresas instaladoras.

Otro de los pilares seguirá siendo la formación de calidad, mediante la organización de cursos especializados, jornadas técnicas y encuentros profesionales diseñados por y para los mejores especialistas del sector, con el fin de mantener permanentemente actualizados los conocimientos de las empresas en las nuevas tecnologías, reglamentaciones y tendencias del mercado.

Asinelte también continuará promoviendo eventos empresariales y actividades de networking, favoreciendo la colaboración entre empresas asociadas, fabricantes y patrocinadores, creando espacios para compartir conocimiento, generar oportunidades de negocio y fortalecer el tejido empresarial.

La asociación mantendrá igualmente las reuniones periódicas con E-Distribución, fruto del acuerdo existente con la empresa distribuidora para analizar y agilizar la resolución de solicitudes bloqueadas o fuera de plazo, una herramienta especialmente valorada por las empresas instaladoras.

Asimismo, seguirá ofreciendo asesoramiento para las altas en el Registro Integrado Industrial, incluyendo la tramitación de las declaraciones de inicio de actividad en Baja Tensión —básica y especialista—, Media Tensión y Alta Tensión, así como la inscripción en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales cuando corresponda.

A estos servicios se suman la tramitación de boletines, la gestión de seguros especializados, el asesoramiento en materias jurídicas, laborales y empresariales y la representación permanente de los intereses del sector ante las administraciones públicas, organismos reguladores, empresas distribuidoras y el resto de agentes implicados.

“Queremos que cada empresa asociada encuentre en Asinelte una organización cercana, resolutiva y comprometida con su crecimiento. Vamos a seguir mejorando nuestros servicios, impulsando una formación de excelencia, facilitando los trámites administrativos y defendiendo con firmeza los intereses del sector. Solo desde la unión, la profesionalidad y la colaboración seguiremos construyendo un sector más fuerte, competitivo y preparado para el futuro”.

Con esta nueva presidencia, Asinelte inicia una etapa de renovación que combina continuidad y nuevos retos, manteniendo el compromiso que la ha caracterizado durante casi medio siglo: acompañar a las empresas instaladoras de electricidad e infraestructuras de telecomunicaciones, impulsar su desarrollo y contribuir al progreso económico y tecnológico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.