Respaldo al TMT en La Palma: el Gobierno de Canarias celebra el "impulso histórico" de la nueva oferta financiera

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha calificado como un "avance estratégico sin precedentes" el nuevo marco financiero presentado este miércoles para atraer el Telescopio de Treinta Metros (TMT) a La Palma. Con una movilización prevista de hasta 1.000 millones de euros, el Ejecutivo autonómico considera que la candidatura del Observatorio del Roque de los Muchachos gana un empuje decisivo frente al resto de opciones internacionales.

La consejera del área, Migdalia Machín, ha valorado de forma muy positiva el trabajo coordinado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Un respaldo institucional para el cielo de La Palma

Durante su valoración, la consejera autonómica subrayó las fortalezas naturales y científicas con las que cuenta el archipiélago en esta recta final: "Canarias ha demostrado durante décadas que reúne unas condiciones excepcionales para la observación astronómica y que dispone del conocimiento, la experiencia y las infraestructuras necesarias para acoger proyectos científicos de alcance internacional. El anuncio de hoy fortalece ese camino y reconoce un trabajo sostenido que ahora cuenta con un respaldo financiero de gran relevancia".

Claves de la candidatura canaria:

Excelencia científica acreditada en el Roque de los Muchachos.

Liderazgo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Calidad y protección única de los cielos de La Palma.

Estructura económica solvente a 50 años garantizada por Estado, BEI e ICO.

La pelota, en el tejado del consorcio internacional

Tras el blindaje de la propuesta económica y técnica, la Consejería recuerda que la decisión definitiva recae ahora sobre el consorcio internacional del TMT.

Desde el Gobierno de Canarias confían en que los socios internacionales valoren la certidumbre jurídica, los permisos ya tramitados y las condiciones atmosféricas del enclave palmero. De ratificarse la elección, la llegada del telescopio supondrá una palanca para la atracción de talento, la inversión en I+D+i y la consolidación definitiva del liderazgo de las Islas Canarias en la astrofísica global.