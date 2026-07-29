Jota Mercader (Arde Bogotá): "Hemos querido salir de nuestra zona de confort con nuestro próximo disco"

Arde Bogotá regresa a Tenerife para saldar una deuda pendiente con el público de la Isla. La banda cartagenera actuará este sábado 1 de agosto en el Estadio Francisco Peraza La Manzanilla de La Laguna a partir de las nueve de la noche mientras disfruta de uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras sorprender a miles de asistentes del BBK con una actuación secreta bajo el nombre de Bigger Splash, presentar en vivo el segundo adelanto de su esperado tercer álbum, y participar en la celebración tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol, la banda sigue demostrando por qué es una de las formaciones más influyentes del rock español actual. El batería Jota Mercader habla sobre el próximo encuentro con el público tinerfeño, el lanzamiento de Manufacturas del club de la gente sola el próximo 2 de octubre y su grabación en Los Ángeles.

Este concierto de Tenerife supone, en cierto modo, saldar una deuda pendiente con el público después de la cancelación de 2023 por el incendio que afectaba a la Isla.

Así es. Fue una situación muy dura. Subimos al escenario y al fondo se veían los montes ardiendo, una imagen que hacía imposible actuar con normalidad. En aquel momento dijimos que volveríamos para saldar esa deuda y, aunque ha tardado en llegar, tenemos muchas ganas. El de este fin de semana será nuestro único concierto propio en España este año, después de una etapa marcada por grandes recintos, por lo que será una fecha muy especial.

¿Cómo será este concierto en Tenerife?

Llegaremos con todo nuestro repertorio y con un espectáculo a gran escala. No estará vinculado exactamente a la gira de Cowboys de la A3, pero recuperaremos canciones de aquella etapa e incorporaremos algunos de los temas nuevos que anticipan el próximo disco. Será una oportunidad para mostrar dónde está ahora la banda.

Será además el primer concierto propio en España después de anunciar el título del nuevo álbum, Manufacturas del club de la gente sola. ¿Qué importancia tendrá esta cita?

Será la primera vez que toquemos oficialmente en un concierto propio las nuevas canciones. Queremos mostrar simplemente lo que somos: una banda de rock que sale al escenario a entregarlo todo. También será una buena oportunidad para comprobar cómo recibe el público temas como Instrucciones o Bigger Splash.

¿Son estas canciones una buena presentación del nuevo álbum?

Son dos muestras de caminos diferentes dentro del disco. Instrucciones es más rockera y directa, mientras que Bigger Splash tiene una dimensión más emocional. El álbum es complejo, tanto en las letras como en el sonido. Hemos querido salir de nuestra zona de confort y construir una historia con distintas capas: una empresa artística, un experimento fallido y la búsqueda de un corazón que no sienta. Más que un conjunto de canciones aisladas, buscamos crear un concepto global. Trabajar con Joe Chiccarelli en la producción y grabar en Los Ángeles también ha permitido que la banda evolucione sin perder su identidad.

Después de Cowboys de la A3, un disco que marcó un salto en la trayectoria de la banda, ¿tenían claro que querían apostar por un álbum conceptual?

Cowboys de la A3 nos cambió la vida. Nos permitió crecer como banda, llegar a más público y abrir una nueva etapa internacional. Después publicamos canciones diferentes que nos permitieron experimentar y comprobamos que el público estaba dispuesto a acompañarnos en esa evolución. Este disco tiene una historia más compleja y muchos experimentos sonoros, pero siempre lo hemos definido como un disco serio. Queríamos hacer algo con identidad propia.

Arde Bogotá / ED

¿Cómo fue el proceso de creación mientras seguían girando?

A finales de 2024 empezamos a trabajar en el concepto mientras continuábamos con la gira. Nos reuníamos en el estudio para desarrollar una idea que partía de la creación de un corazón que no pudiera sentir y de las emociones asociadas a ese proceso: la culpa, el arrepentimiento o la nostalgia. Llegamos a componer unas 25 canciones para después elegir las que mejor encajaban en la historia. Terminamos el proceso en Murcia y posteriormente viajamos a Los Ángeles para grabar con Joe Chiccarelli. Fue una experiencia intensa. Trabajábamos muchas horas al día y además cambiamos nuestra forma de grabar porque lo hicimos todos juntos en una misma sala, prácticamente en directo. Esa energía se percibe en el resultado final.

Después del éxito de los últimos trabajos, ¿existe presión a la hora de crear un nuevo álbum?

Es inevitable pensar en ello después de una etapa tan importante, con grandes conciertos y una mayor proyección internacional. La opción fácil habría sido repetir una fórmula que ya sabemos que funciona, pero no era lo que queríamos. Este disco es una fotografía de la banda en este momento. Lo hemos hecho pensando primero en nosotros y en nuestra necesidad de evolucionar. Después será el público quien decida si quiere acompañarnos en ese camino.

«Queremos mostrar lo que somos: una banda de rock que sale al escenario a entregarlo todo»

Recientemente, vivieron un momento muy especial al participar en la celebración de la victoria de la selección española en el Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue algo extraordinario. La selección ya había utilizado Los perros durante la Eurocopa y volvió a hacerlo en el Mundial. Desde la Federación nos invitaron a participar en una celebración seguida por millones de personas. Para nosotros era importante hacerlo en directo, porque es nuestra manera de entender la música. Tener delante a tanta gente y formar parte de una celebración tan colectiva fue una experiencia inolvidable.

¿Qué significa que una canción de la banda se convierta en un himno?

Es algo que nos supera completamente. Cuando una canción llega a ese punto deja de pertenecernos y cada persona la interpreta a su manera. Nos ocurrió con Exoplaneta y ahora con Los perros. Es algo que nunca hubiéramos podido imaginar.

«Hemos grabado juntos en la misma sala, prácticamente en directo y esa energía se percibe»

Después del concierto de Tenerife y del lanzamiento del disco el 2 de octubre, ¿qué planes tiene la banda?

Después del concierto de Tenerife seguiremos preparando la presentación del álbum. En septiembre ensayaremos la nueva gira, que recorrerá distintas ciudades españolas hasta final de año. Queremos ver cómo recibe el público el disco y cómo se relaciona con el concepto completo. También habrá nuevas fechas internacionales en ciudades como Ciudad de México, Miami, Los Ángeles o Nueva York. La idea es seguir presentando el álbum cerca de la gente.

¿Volverá Tenerife a formar parte de esa nueva etapa?

Esperamos que sí. Por el momento, el 1 de agosto estaremos allí con muchas ganas de disfrutar del concierto y de compartir esta nueva etapa con el público tinerfeño.