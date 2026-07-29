El gasto en seguros privados se duplica en una década en Canarias: dos de cada cinco isleños está asegurado

La sanidad privada está ganando terreno en toda España y también lo ha hecho en la última década en Canarias. Pese a las mejoras que se han acometido desde la crisis económica y el incremento en el presupuesto destinado a Sanidad, la percepción social de que la sanidad pública está cada vez peor es cada vez más generalizada. Esto ha hecho que dos de cada cinco canarios se refugien en los servicios de la privada. En concreto y en las Islas, en la última década (entre 2014 y 2024) el gasto en seguros privados se ha duplicado y el volumen de asegurados ha crecido un 50%.

Así lo pone de manifiesto la comparativa entre los informes anuales de 2017 y 2026 publicados por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una entidad que aglutina al sector sanitario privado y que tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los ciudadanos. Y es que si bien en plena crisis económica los canarios ya mostraban una tendencia a elegir cubrirse en salud a través de los servicios que ofertaba la privada, diez años después y pese a que la sanidad isleña cuenta con uno de los mejores presupuestos de su historia y más personal que nunca, los asegurados están ya cerca del medio millón de canarios (474.878 personas).

Pese la mayor apuesta de los canarios por esta sanidad privada, aún son muchos los que prefieren acudir a ellos de manera solo puntual. Alrededor del 65% del dinero que se invierte en la privada tiene su origen en el bolsillo de los canarios, frente al 34% que supone el seguro privado. En total, en 2024 (último año de la serie), los isleños abonaron total de 1.217 millones de euros en la privada. De ellos, 418 millones se cubrieron a través de seguros y 799 millones salieron directamente del bolsillo de los usuarios que no cuentan con este tipo de póliza.

Los canarios son los que menos gastan en la sanidad privada

Esta cifra deja a los canarios como uno de los españoles que menos gastan en estos servicios alternativos a los que ofrece la seguridad social. Ya sea de su propio bolsillo o a través de seguros privados, se estima que cada isleño gasta una media de 576 euros en la privada. Del total, 359 euros salen directamente del bolsillo –es decir, se abonan de manera puntual– y 217 se aportan a través de seguros privados.

Canarias solo es superada, por lo bajo, por los murcianos, que apenas desembolsan 534 euros por persona en la privada. En cualquier caso, el Archipiélago se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en 771 euros al año per cápita, una cifra que supera los 900 euros por persona en regiones como Aragón (961 euros) o Madrid (905 euros).

En 2014, sin embargo, el gasto por persona era menor. De los 438 que gastaba cada isleño de media en la sanidad privada, 98 provenían de seguros privados y 308 del bolsillo. Estos datos demuestan que el crecimiento ha sido más rápido en lo que se refiere a la contratación de seguros privados. No en vano, la cantidad de dinero gastado en seguros se ha incrementado un 75%; mientras que el gasto puntual de bolsillo lo ha hecho en un 15%.

Aunque el volumen de asegurados ha ido in crescendo, en el último año (2025) se ha registrado un ligero descenso de los asegurados de un 2%. Una cifra que corresponde a unos 9.800 canarios menos.

El 7,3% del presupuesto para la pública llega a la privada

El informe también describe que Canarias destinó en 2024 un total de 333 millones de euros en conciertos con la privada-concertada, lo que supone el 7,3% de la tarta presupuestaria de Sanidad. Según el mismo informe, se ha producido un incremento del 1,2% en el gasto en conciertos, aunque su peso sobre el gasto sanitario total ha caído en 2,7 puntos porcentuales desde 2011.

En lo que se refiere a la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de Canarias, esta asciende a 248,6 millones de euros. En 2020, durante el año de la pandemia covid, esta partida ascendía a 224,2 millones de euros. La partida creció especialmente a partir de los presupuestos de 2024, que contemplan por primera vez un aumento de 20 millones de euros en este capítulo.

En las Islas, más de la mitad de los hospitales privados –de los 24 que se han instalado en total en el Archipiélago– cuentan con uno de estos convenios de colaboración con la sanidad pública (54,2%). Las camas privadas, por otra parte, ya representan un 37% del total, sumando más de 2.500 (frente a las 4.400 públicas). La mayoría de estas camas son generales, aunque también hay 206 dedicadas a media y larga estancia; 124 para salud mental y tratamiento de toxicomanías y 34 para otros centros de internamiento.

En cuanto al equipamiento de alta tecnología de la que se dispone, la privada cuenta con seis de cada diez resonancias magnéticas, el 56% de las máquinas para hacer mamografías; y el 73% de los densitómetros óseos. Se encarga, asimismo, del 38% de los ingresos que se producen en Canarias, el 26% de las estancias, el 46% de las urgencias y hasta un 49% de las intervenciones quirúrgicas.