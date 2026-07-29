Las fiestas de la Virgen de Candelaria se presentan en El Hierro: así será la programación de 2026 en honor a La Morenita

El municipio herreño de La Frontera acogió la presentación oficial de las Fiestas en honor a la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, cuyos días grandes tendrán lugar entre el 13 y el 15 del próximo mes de agosto. El acto forma parte de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Candelaria desde 2020, con la que las fiestas patronales recorren las islas para acercar esta celebración al conjunto del Archipiélago. La Plaza de La Candelaria de La Frontera fue el escenario de un acto que comenzó con la actuación de la Banda de Música Las Candelas junto a la cantante Angélica Pérez.

Varios de los principales actos, entre ellos las luchadas (jueves 13 de agosto), la ceremonia guanche (viernes 14 de agosto) y la solemne concelebración de la Eucaristía (sábado 15 de agosto), se retransmitirán en directo por TV Canaria y La 2 de TVE en Canarias.

El pregón, a cargo de Eligio Hernández Gutiérrez, magistrado jubilado y exfiscal General del Estado, tendrá lugar el miércoles 5 de agosto en la Basílica de Candelaria y marcará el inicio de las fiestas. La apertura correrá a cargo del Baile de la Virgen de El Hierro, interpretado por la Agrupación Folklórica Tejeguate, con la intervención musical de la cantante herreña Claudia Álamo y su recital 'Selvadentro'.

En el apartado musical, las fiestas contarán con un cartel de primer nivel en el recinto junto al Ayuntamiento. El viernes 7 de agosto se celebrará la 11ª edición del concierto 'A Orillas del Mar', especial 50 años de la Banda de Música Las Candelas, con la participación del violinista internacional Ara Malikian y dirección musical de Mauro Fariña Alonso.

El sábado 8 será el turno de Café Quijano con su 'Miami 1990 Tour'; el domingo 9, de Los Cantadores con la colaboración especial de Falete; y el martes 11, de Anaé con su espectáculo 'Al otro lado del Atlántico'. La programación se completa, entre otros, con el 4º Festival Internacional de Folklore Villa de Candelaria, el concierto de Los Sabandeños y la gran Ofrenda a la Patrona 'Las Candelas de Canarias', que reunirá a artistas de todas las islas.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, destacó la funcionalidad de la iniciativa que busca acercar al resto de islas a las fiestas patronales. "Sin duda, ha sido una iniciativa justa y acertada que ha aproximado a La Morenita, como nunca antes, a toda la geografía isleña, ensamblando fe, cultura y admiración a la Madre", explicó.

Por su parte, el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, expresó su satisfacción por acoger la presentación y subrayó los lazos que unen a ambos municipios a través de la devoción a la Virgen de Candelaria. La presencia de tradiciones herreñas en la programación de las fiestas y en el diseño del cartel anunciador, hecho por Ayelén Marrero, significa un orgullo para el presidente regional.

El párroco de Nuestra Señora de Candelaria de La Frontera, Juan Antonio Rodríguez, destacó el papel de la Virgen como símbolo de unidad y paz, mientras que el prior de la Basílica de Candelaria, Fray José Melo González, invitó a todos los canarios, especialmente a los herreños, a participar en las celebraciones y visitar el santuario de la Patrona durante las próximas semanas.

Estos son algunos de los actos más relevantes que forman parte del programa de las Fiestas de Agosto 2026, que serán retransmitidos en directo por La 2 de TVE en Canarias:

El 5 de agosto a las 21:30 h arrancarán oficialmente lsa fiestas, donde se pronunciará el Pregón de las Fiestas, por el ya jubilado magistrado y exfiscal general el Estado, Eligio Hernández Gutiérrez. Este acto irá acompañado del Baile de la Virgen de El Hierro, por la Agrupación Folklórica TEJEGUATE, y de la actuación de la cantante herreña Claudia Álamo, con su recital Selvadentro.

El jueves, 13 de agosto, se celebrará la Jornada de la lucha canaria, donde se incluirán la XII Luchada de menores, la VIII Luchada Femenina y la XXVIII Luchada Institucional entre selecciones juveniles de diferentes puntos del archipiélago, como Tenerife y Fuerteventura.

El día siguiente, viernes 14 de agosto, trae consigo uno de los actos más emblemáticos de fiestas. A las 19:15 h se llevará a cabo la Procesión de la Virgen de Candelaria desde la Basílica hasta el Recinto junto al Ayuntamiento, donde se celebrará el Rito del Hallazgo por parte de los guanches acompañada de la Banda de Música Las Candelas. A partir de las 20:00 h, se representará el hallazgo de la imagen por el Colectivo Guanches de Candelaria, concluyendo con fuegos artificiales y el regreso en procesión a la Basílica.

El 15 de agosto se consolida como uno de los días con mayor movimiento en las fiestas. Por la mañana se celebrará el inicio de la Eucaristía de los próximos días en la Basílica de Candelaria, junto con la llegada de la 35ª ofrenda floral atlética a la Virgen de Candelaria, la Parada Militar y la recepción de la representante de la Jefatura del Estado, la solemne Eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, la procesión de la Virgen por las calles de Candelaria y el traslado de la Patrona hacia el Recinto para la gran ofrenda popular.

A partir de las 21:30 h, comenzará la Ofrenda a la Patrona, con la actución de diferentes artistas y agrupaciones de todas las islas, como Taller Canario de canción, Candelaria González, Paula Gómez, Chago Melián, entre otros, dedicado a la Virgen de Candelaria.

Como cierre de las fiestas, el 16 de agosto, se celebrará la Concelebración de la Eucaristía y Procesión de la Virgen de Candelaria por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes, cerrando la programación con un concierto de Los Sabandeños en el Recinto junto al Ayuntamiento.

Varios de los actos serán retransmitidos en directo por La 2 de TVE en Canarias y TV Canarias, en colaboración con Cope Canarias y Candelaria Radio. Entre ellos la Ceremonia Guanche, las Luchadas y la solemne Concelebración de la Eucariastía.