Daddy G de Massive Attack actuará en el Festival Boreal de Los Silos

El cofundador de Massive Attack actuará en Los Silos el próximo 19 de septiembre. Daddy G forma parte de la nueva edición del Festival Boreal, que ya ha dado a conocer su cartel por días y ha puesto a la venta las entradas individuales para el 18 y 19 de septiembre. Daddy G desplegará su magisterio en el dub y el trip hop a través de un DJ set fundamental. Tras la salida a la venta de los abonos generales, el público ya puede adquirir los pases por día a través de Tickety y la página web oficial de la cita. Esta opción permite diseñar una experiencia a medida dentro de una programación de veinte propuestas internacionales y locales, caracterizada por la diversidad de estilos y el rigor artístico.

La jornada del viernes 18 de septiembre estará encabezada por la energía física de los sudafricanos BCUC, el roots jamaicano de Hempress Sativa junto a Paolo Baldini Dub Files, la urgencia de The Neighborhood Kids y el hip hop incisivo de El Veneno Crew. El programa de esta primera fecha se completa con el cruce de tradición árabe y electrónica de Aïta Mon Amour, el quebranto en quechua de Renata Flores, la sofisticación pop de la chilena Rubio, la sesión de The Queen of Bass, la frescura de Pleito y el debut del proyecto Jable, integrado por Jela y Cristina Mahelo.

Segunda jornada

La segunda jornada reunirá, además de a Daddy G, también el peso histórico del rock colombiano de Aterciopelados, el sonido del desierto de los argelinos Imarhan, el trance afro-lusófono de Throes + The Shine, y la delicadeza vocal de Fuensanta, así como el virtuosismo brasileño de Josyara, el fuego tropical de Candeleros, la irreverencia de La Terrorista del Sabor y la perspectiva electrónica de la canaria Xerach.

La propia identidad del encuentro está ligada al paisaje de Los Silos desde sus orígenes. En 2008 se instaló en la costa del municipio el esqueleto de un rorcual boreal, una escultura natural de quince metros recuperada tras hallarse en Gran Canaria para concienciar sobre la protección de los océanos. El festival no solo heredó el nombre de aquel cetáceo, sino también una filosofía clara: entender la cultura en sintonía con el medioambiente. Casi dos décadas después, el Festival Boreal sigue habitando el territorio desde el respeto, la paridad y la convivencia comunitaria.

Resto de programación

Junto a la programación musical, el entramado urbano y peatonal de Los Silos acogerá un catálogo de actividades socioculturales que vertebran la esencia del festival: exposiciones, talleres, encuentros profesionales, propuestas para el público familiar, ecomercados y acciones directas de concienciación medioambiental. Esta decimonovena entrega llega impulsada además por el anuncio de su galardón anual, donde la escritora Andrea Abreu ha sido reconocida con el Premio Boreal 2026 por su compromiso con el territorio, la ruralidad y la defensa de la cultura periférica. Este reconocimiento sintoniza de lleno con el espíritu de una cita que, un año más, convierte la creación artística en una herramienta de transformación social y ambiental.