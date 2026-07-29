El caso de la fragata' Nuestra Señora de las Mercedes', ejemplo de innovación jurídica contra el expolio

La defensa del patrimonio cultural y artístico exige nuevas respuestas jurídicas capaces de superar los límites tradicionales del derecho. Esa fue una de las principales ideas que dejó Jesús Prieto de Pedro durante su intervención en el II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, donde impartió la conferencia Un jalón frente al expolio y el tráfico ilícito del patrimonio subacuático. El caso de Nuestra Señora de las Mercedes. El jurista, catedrático de Derecho Administrativo y especialista en legislación cultural, fue una de las figuras clave en el proceso de restitución a España del cargamento de dicha fragata, el buque de Estado expoliado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration en una operación conocida como Cisne Negro.

"En el derecho tenemos que ser creativos, sobre todo cuando trabajamos en el derecho de la cultura y el arte. Tenemos que saber encontrar soluciones viables, pero que rompan los moldes", afirmó Prieto de Pedro en su conclusión ante los asistentes a este encuentro en la Casa Anchieta de La Laguna. Para el experto, el caso de la Mercedes representa un ejemplo de cómo la innovación jurídica puede convertirse en una herramienta fundamental para proteger bienes culturales amenazados por el expolio y el tráfico ilícito. Además, puso de manifiesto que esta sentencia trascendió el ámbito jurídico y modificó también la percepción social del patrimonio subacuático, cambiando la sensibilidad de parte de la población.

Pleito internacional

Prieto de Pedro estuvo al frente de una parte del proceso de restitución del cargamento de la fragata durante su etapa como director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. El litigio, desarrollado ante los tribunales estadounidenses, concluyó en 2012 con una sentencia favorable a España que obligó a Odyssey a devolver las cerca de 500.000 monedas de plata y otros objetos recuperados del pecio localizado en aguas españolas. La resolución supuso un precedente internacional al reconocer la soberanía española sobre un buque de Estado hundido y consolidó una nueva forma de abordar la protección del patrimonio subacuático.

Conferencia 'Un jalón frente al expolio y el tráfico ilícito del patrimonio subacuático. El caso de Nuestra Señora de las Mercedes' a cargo de Jesús Prieto de Pedro dentro del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna en la Casa Anchieta. / María Pisaca

"La pregunta era cómo, desde la idea de la soberanía, se podía llegar a lograr esto, algo enormemente difícil, sobre todo en un país extranjero que no se esperaba que fuese solícito", recordó el ponente durante su intervención y añadió: "Estamos ante una vía alternativa para recuperar la propiedad y lograr la devolución de estos bienes". "Se logró un fallo tajante", celebró.

Ardua tarea

La batalla judicial no fue sencilla. Estados Unidos no formaba parte de algunas de las principales convenciones internacionales sobre protección del patrimonio subacuático, por lo que la estrategia española de entonces tuvo que apoyarse en otros argumentos jurídicos. La clave estuvo en demostrar que la fragata Nuestra Señora de las Mercedes era un buque de guerra perteneciente al Estado español y que, por tanto, gozaba de inmunidad soberana.

Por su parte, la empresa Odyssey defendía que no se trataba de un barco de Estado y llegó incluso a argumentar que las monedas procedían de otros lugares y que podían haber sido arrojadas al mar. Sin embargo, España desplegó una investigación documental que permitió reconstruir la historia del barco y acreditar su identidad. "Aquel proceso documental para certificar que era una fragata de guerra no dejó ninguna duda", señaló Prieto de Pedro.

Documentación valiosa

La documentación aportada durante el jucio incluyó planos de construcción, registros de los astilleros de La Coruña y Cádiz y pruebas de las misiones oficiales realizadas por la embarcación. El equipo español presentó alrededor de 4.000 documentos y 5.000 imágenes para demostrar la naturaleza estatal de la nave. Entre esas pruebas, Prieto de Jesús mostró en el Campus Internacional Ciudad de La Laguna un documento que detallaba el contenido de la fragata en el momento de su hundimiento, incluidos dos cañones inservibles, una evidencia que Odyssey había tratado de ocultar y que resultó determinante para identificar el pecio.

"La demostración de España fue ostensible. Fue brutal cómo se desarrolló la pieza, porque conocíamos todos los detalles y eso aplastó a Odyssey. El juez también estaba impresionado y dijo que se había practicado una prueba enciclopédica", reconoció orgulloso Prieto de Pedro quien subrayó que, más allá del valor económico de las monedas, el verdadero significado del caso reside en la consideración del pecio como un espacio histórico y cultural que debe ser protegido.

Sentencia innovadora

La sentencia incorporó una dimensión simbólica al reconocer que los restos de quienes murieron en el hundimiento formaban parte de un lugar de memoria. "Cuando se produce un hundimiento de un barco, la sepultura de los cadávares que se producen está ahí mismo y nadie puede ir con máquinas excavadoras a remover eso. Ese lugar se convierte en sagrado y, en este caso, también histórico", expresó el experto.

La historia de la frragata Nuestra Señora de las Mercedes comienza el 5 de octubre de 1804, cuando cuatro fragatas españolas que regresaban desde América fueron interceptadas frente al Algarve portugués por barcos británicos. Aunque existía un tratado de paz entre España, Francia e Inglaterra, la Royal Navy tenía órdenes de detener las embarcaciones españolas a toda costa, lo que saldó con una enorme explosión del buque, que se hundió con cerca de 300 personas a bordo.

Un ataque con innumerables consecuencias

El ataque desencadenó posteriormente la batalla de Trafalgar y tuvo consecuencias políticas y sociales que marcaron el declive de la presencia internacional española. La historia de la fragata quedó reflejada en monedas, grabados, pinturas y literatura. Prieto de Pedro recordó incluso que Benito Pérez Galdós abrió sus Episodios Nacionales con Trafalgar, escrita décadas después del enfrentamiento, demostrando el enorme impacto que aquel episodio tuvo en la memoria colectiva.

El caso volvió a la actualidad dos siglos después cuando Odyssey Marine Exploration inició prospecciones en busca de pecios cargados de monedas. La compañía trabajó en el proyecto denominado Cisne Negro sin ofrecer demasiada información pública al respecto y trasladó a Tampa, en Florida, un importante cargamento de monedas sin comunicar inicialmente a España el origen del hallazgo. La reacción española abrió un complejo procedimiento judicial que acabaría con la devolución del patrimonio.

Expolio

Para Prieto de Pedro, aquella actuación supuso un ejemplo claro de expolio y añadió que, además, aunque estas compañías se presentaban como favorables a la conservación del patrimonio, "aplicaban unos métodos de axtracción terribles". El jurista insistió en que el patrimonio subacuático no puede entenderse únicamente como un conjunto de objetos recuperables, sino como una fuente histórica completa. “Este pecio es el legado de un puerto de salida y de llegada y eso no hay que tocarlo porque es información que se podría aprovechar, en el presente o en el futuro. De ahí la importancia del principio de conservación in situ del patrimonio", afirmó.