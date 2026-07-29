Las camareras de piso de Canarias piden una huela general en España para mejorar sus condiciones

La Asociación de Camareras de Piso de Canarias ha acordado solicitar a los sindicatos la convocatoria de una huelga general en toda España para reclamar mejoras laborales y cambios normativos que afecten al conjunto del sector.

La decisión fue adoptada por unanimidad en la tarde de este martes en Adeje, en el sur de Tenerife, según ha informado el colectivo. Las trabajadoras piden que se regule la subcontratación, que se reconozca el derecho a la prejubilación y a la jubilación parcial, y que se adopten medidas para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso.

El colectivo sostiene que la situación que atraviesa el sector requiere una respuesta de ámbito estatal, al tratarse de una actividad presente en hoteles y alojamientos turísticos de todo el país.

Reclaman regular la subcontratación

Una de las principales reivindicaciones de la asociación es la regulación de la subcontratación en los servicios de limpieza de habitaciones. Las camareras de piso piden que se prohíba la externalización de estos servicios, una limitación que, según el colectivo, solo está actualmente prohibida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las trabajadoras consideran que la externalización ha tenido un impacto directo en sus condiciones laborales, al favorecer modelos con más presión, mayor carga de trabajo y peores garantías para las plantillas.

La asociación reclama que esta limitación se extienda al conjunto del país y que se establezcan normas claras para evitar que el servicio de pisos quede fuera de la estructura directa de los establecimientos alojativos.

Enfermedades profesionales y desgaste físico

El colectivo advierte de que muchas camareras de piso sufren dolencias vinculadas al trabajo diario, entre ellas túnel carpiano, lumbalgias, hernias o codo de tenista.

A estos problemas físicos se suman cuadros de estrés, ansiedad y burnout, derivados, según la asociación, del ritmo de trabajo y de las exigencias del sector.

La Asociación de Camareras de Piso de Canarias denuncia que el elevado porcentaje de incapacidad temporal se interpreta desde la patronal como absentismo, cuando, a su juicio, responde al deterioro de la salud de las trabajadoras por las condiciones en las que desempeñan su labor.

Prejubilación, jubilación parcial y reducción de jornadas

Otra de las demandas centrales del colectivo es avanzar en fórmulas que permitan la prejubilación de las camareras de piso y el acceso a la jubilación parcial.

La asociación también pide que se incluyan bonificaciones en la Seguridad Social para facilitar la prejubilación en una profesión que, según denuncian, genera un fuerte desgaste físico con el paso de los años.

Entre las medidas planteadas figura además la reducción de la jornada laboral para las trabajadoras de más de 58 años. El colectivo propone que pasen de ocho a seis horas diarias sin pérdida de salario.

Camas elevables y carros motorizados

Las camareras de piso también reclaman que la aplicación de la ley canaria de turismo, modificada en abril, incluya medidas concretas para mejorar la ergonomía y reducir el esfuerzo físico en los hoteles.

Entre sus peticiones figura que las camas sean elevables hasta la altura de la trabajadora, con el objetivo de evitar posturas forzadas y reducir lesiones de espalda. También piden que los carros motorizados sean realmente manejables y adecuados para el trabajo diario.

Estas medidas buscan aliviar una parte importante de la carga física asociada a la limpieza y preparación de habitaciones, una tarea que requiere movimientos repetitivos, levantamiento de peso, empuje de carros y flexiones continuas.

Más firmeza de la Inspección de Trabajo

La asociación exige además "más compromiso y firmeza" a la Inspección de Trabajo. El colectivo considera que la falta de actuación suficiente está permitiendo que se mantengan situaciones laborales que terminan derivando en bajas, incapacidades permanentes y problemas de salud.

Las camareras de piso sostienen que esa inacción tiene consecuencias tanto para las trabajadoras como para el sistema público, al traducirse en incapacidades y costes asociados a enfermedades laborales.

El colectivo también critica el papel de las mutuas, a las que acusa de beneficiarse de un modelo que no corrige el origen de los problemas de salud que afectan a las plantillas.