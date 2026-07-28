Tenerife conquista Netflix: así se convirtió en el escenario del fenómeno mundial 'Oasis'

Tenerife se convierte en el verdadero protagonista de Oasis, el último fenómeno de Netflix. Hay series que utilizan un paisaje como simple decorado y otras en las que el territorio termina convirtiéndose en un personaje más. Es el caso de Oasis, el thriller juvenil de Netflix que figura entre los títulos más vistos de la plataforma desde su estreno en julio. Aunque la historia transcurre en un exclusivo resort de lujo donde una misteriosa desaparición desencadena una investigación policial, el auténtico escenario de la ficción es Tenerife, isla en la que se desarrolló íntegramente el rodaje entre julio y noviembre de 2025. Hoy en día, la producción ocupa el sexto puesto entre las series más vistas de Netflix en España y acumula 38 días dentro del top 10 diario. Aunque actualmente no aparece entre las diez series más populares del ranking diario mundial, sí estuvo cuatro semanas consecutivas en el top 10 mundial de Netflix, dentro de la categoría de series de habla no inglesa, por lo que su éxito es indiscutible.

Netflix destacó desde su presentación que la serie apuesta por "el magnetismo visual del paisaje isleño" para reforzar la tensión del relato. En este sentido, la plataforma eligió Tenerife por la enorme variedad de escenarios que ofrece en apenas unos kilómetros y todos ellos se pueden ahora apreciar en la pequeña pantalla: playas volcánicas, acantilados, carreteras panorámicas, pueblos históricos y hoteles capaces de representar un exclusivo complejo turístico.

Paisajes conocidos

El corazón de la historia es el Gran Meliá Palacio de Isora, en Guía de Isora, que en esta ocasión se convierte en el ficticio resort Oasis Infinity. Sus jardines, piscinas infinitas y acceso directo al mar sirven de escenario para gran parte de la acción, hasta el punto de que el hotel resulta fácilmente reconocible para cualquier tinerfeño que haya pasado por la zona. La playa que acompaña a los protagonistas desde el primer episodio también existe. Se trata de La Jaquita, en El Médano, donde se desarrollan algunas de las escenas más importantes de la trama. Su arena oscura y el característico paisaje costero aportan una imagen muy distinta de las playas caribeñas que suelen protagonizar este tipo de producciones internacionales.

El recorrido continúa por algunos de los lugares más reconocibles de la Isla, ya que el puerto de Garachico aparece como punto de encuentro de varios personajes, mientras que el acantilado de Los Gigantes ofrece algunas de las imágenes más espectaculares de la serie durante una excursión en barco. A ellos se suman otros espacios que ya han sido empleados en el pasado como plató de cine por otras producciones, como el faro de El Porís o la antigua leprosería, que se han hecho televisivamente conocidas por su abandono, tan demandado en las ficciones de misterio.

A vista de pájaro

Los desplazamientos por carretera tampoco son casuales. Aquellos que conocen bien Tenerife pueden reconocer estos días varios tramos de la TF-12, que atraviesa el macizo de Anaga; la TF-121, es decir, camino de Igueste hacia San Andrés, o la TF-42, junto al Mirador del Guincho. Estos escenarios, recorrido diariamente por muchos conductores tinerfeños, adquieren en Oasis un aspecto cinematográfico gracias a la fotografía y a la luz característica de la Isla, que a tantas superproducciones ha atraído.

Un instante del rodaje de 'Oasis'. / Netflix

Visionar Oasis se convierte, por tanto, en una búsqueda del tesoro para aquellos que desean descubrir todos y cada uno de los lugares en los que fue rodada la serie. La vegetación, las palmeras, el origen volcánico del terreno o el inconfundible color del océano delatan constantemente que la acción transcurre en Canarias, aunque la serie nunca convierta Tenerife en el centro del relato, y ni siquiera se menciona.

Plató de cine

No es casualidad que Bambú Producciones, la productora encargada de desarrollar esta serie, escogiera Tenerife para levantar este universo, puesto que la Isla lleva años consolidándose como uno de los grandes platós naturales de Europa gracias a la diversidad de paisajes, las buenas conexiones, la experiencia de los equipos locales y unos incentivos fiscales que han atraído decenas de producciones nacionales e internacionales. Oasis vende, de este modo, un exclusivo paraíso vacacional lleno de secretos, pero también regala una inesperada ruta turística por algunos de los rincones más emblemáticos de Tenerife.

Laa serie ha sido creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego y está protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén), Victoria Kantch (Por tus muertos), y completan el reparto Berta Castañé (Sigue mi voz), Manel Duarte, Ada Molina, Alex Mola (La Calima), Cande Méndez, Laura Simón (Mar Afuera), Jan Buxaderas (Todos los lados de la cama), Amanda Palomino (Gastronauts) y Blas Polidori (La sociedad de la nieve), quienes dan vida a los huéspedes y empleados de este exclusivo resort. Además, cuenta con la participación de Paco Tous y Verónica Sánchez.