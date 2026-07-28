El talento gallego León Durán gana el concurso de orquestación Fundación DISA-JOCAN con obras de Saint-Saëns

Vals canariote y Campanas de Las Palmas, dos obras para piano que Camille Saint-Saëns compuso en sus estancias en Canarias entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, se estrenarán en su versión sinfónica el próximo septiembre. Las partituras constituyen la propuesta ganadora del Concurso de Orquestación Fundación DISA-JOCAN, lanzado el pasado abril, y son autoría del joven músico gallego León Durán.

Antoni Ros Marbá, director y compositor; Antoni Parera, compositor; Víctor Pablo Pérez, director artístico de la JOCAN, y Korstiaan Kegel, director académico, integraron el jurado de este concurso, una iniciativa inédita dirigida a músicos menores de treinta años de todo el territorio estatal. El objetivo, impulsar la formación y proyección profesional del talento emergente, meta que se enmarca en la razón de ser de la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN), proyecto del Gobierno autonómico por el que, tras casi diez años de trayectoria, han pasado centenares de jóvenes intérpretes.

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y la Fundación DISA dan así un paso más en su alianza en torno a la JOCAN, que cuenta con el apoyo de la entidad privada a través de un programa anual de becas a instrumentistas.

León Durán

Con 24 años y una gran proyección en el campo compositivo, León Durán (A Coruña, 2002) es el autor seleccionado por el jurado de este concurso. Sus partituras en torno a las obras de Saint-Saëns serán interpretadas por la JOCAN en septiembre, como inicio del programa sinfónico de su gira por varias islas y por Barcelona y Madrid, con Los Sabandeños y Juan Floristán, entre los días 19 y 24. El estreno es parte del premio que recibirá el compositor, junto a una dotación de 5.000 euros proporcionada por Fundación DISA.

Durán obtuvo el grado profesional de trompa en A Coruña, con premio fin de carrera, y el superior de composición en Murcia, también con premio extraordinario en el curso 2023-24, periodo en el cual recibe clases de importantes maestros.

Este reconocimiento de Fundación DISA y JOCAN se suma a otros galardones recibidos por su trabajo creativo: en 2020 y 2023 gana el concurso galego de composición para banda, en la sección segunda y la sección de música popular galega respectivamente, con sus obras Metamorfose sobre o himno galego y Ao xeito de foliada.

En 2022 obtiene el primer premio del concurso internacional de composición Emili Giménez Bou de Cullera, con su poema escénico ‘Bodas de Sangre’, obra que edita Piles; y en 2025 gana el III Certamen de Compositores Emergentes de la Universidad Loyola con su pieza orquestal ‘Obertura Romántica’.

Además, en 2024 estrena su cantata Oda la música para coro y orquesta, sobre un texto de Gerardo Diego, con la orquesta sinfónica del conservatorio superior de Murcia y el coro Maestro Gómez Villa.

Un joven talento

Su música ha sido interpretada por numerosas bandas sinfónicas españolas e internacionales, entre las que destacan las municipales de Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santiago de Compostela, Quito, Córdoba (Argentina), además de la Banda Sinfónica Portuguesa, la Orquestra de Sopros da Esmae y la Banda Sinfónica Galega, entre otras.

Asimismo, diversos directores de reputación nacional e internacional han dirigido su música, como José Rafael Pascual-Vilaplana, David Fiuza, Juan Miguel Romero Llopis, António Saiote o Virginia Martínez.

Entre sus próximos compromisos destaca las reposiciones de sus obras Metamorfose sobre o himno galego y Bodas de sangre y el estreno de su rapsodia Bicos do mar, además, por supuesto, del estreno de las obras de Saint-Saëns orquestadas para la JOCAN.

La transformación de estas piezas en versiones sinfónicas forma parte del objetivo del programa: preservar y revitalizar el patrimonio musical canario, ofreciendo además nuevas oportunidades interpretativas para la JOCAN. Esta formación, creada en 2016 por Cultura del Gobierno, está integrada por jóvenes de Canarias que cursan sus últimos estudios académicos o que han obtenido recientemente su titulación en centros situados en cualquier parte del mundo. Destaca como una importante plataforma para su futura iniciación profesional y promoción de su inserción laboral.