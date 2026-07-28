Sanidad difunde las claves para prevenir la deshidratación y las intoxicaciones alimentarias este verano en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha difundido nuevas recomendaciones para prevenir la deshidratación y las enfermedades transmitidas por alimentos durante el verano, una época en la que las altas temperaturas incrementan estos riesgos. La campaña, impulsada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), pone el foco en la hidratación, la alimentación saludable y la correcta conservación de los alimentos, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Bajo el lema 'En Canarias, el verano es pura felicidad', la iniciativa recuerda la importancia de adaptar los hábitos cotidianos a los meses de más calor. Además de insistir en la protección frente al sol y la prevención de accidentes, la campaña incorpora consejos para mantener una alimentación equilibrada y manipular los alimentos de forma segura, tanto en casa como durante las actividades al aire libre.

El calor obliga a extremar las precauciones

Con la llegada del verano es habitual pasar más tiempo fuera de casa, organizar comidad en la playa, realizar excursiones o disfrutar de reuniones familiares al aire libre. Estos cambios de rutina hacen necesario prestar una mayor atención a la conservación y manipulación de los alimentos para reducir el riesgo de intoxicaciones.

En este sentido, Sanidad recomienda elegir alimentos frescos, beber agua con frecuencia y mantener unas adecuadas medidas de higiene durante la preparación de las comidas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición también recuerda la importancia de lavarse las manos, evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados, cocinar correctamente los productos y conservarlos siempre a temperaturas seguras.

En un territorio como Canarias, donde buena parte del ocio estival se desarrolla en playas, piscinas, áreas recreativas y espacios naturales, estas medidas cobran especial relevancia para prevenir tanto las intoxicaciones alimentarias como los golpes de calor.

Una alimentación más ligera para afrontar el verano

La Dirección General de Salud Pública aconseja repartir la alimentación diaria en cuatro o cinco comidas ligeras y evitar las ingestas copiosas, ya que facilitan una digestión más cómoda durante los días de temperaturas elevadas.

Entre las recomendaciones figura aumentar el consumo de frutas y verduras de temporada, especialmente aquellas con mayor contenido en agua, así como optar por preparaciones frescas como ensaladas, gazpachos o cremas frías.

Como fuentes de proteína, el organismo recomienda priorizar las legumbres, el pescado, el marisco, los huevos y las carnes blancas, además de escoger cereales integrales y utilizar aceite de oliva virgen como grasa principal.

Por el contrario, aconseja reducir el consumo de fritos, bollería industrial, snacks y bebidas azucaradas, al tratarse de productos con un mayor aporte de grasas, azúcares o calorías que no favorecen una correcta hidratación.

El agua, la mejor aliada frente al calor

Uno de los principales mensajes de la campaña es que el agua debe ser la bebida habitual durante los meses de verano. Salud Pública recomienda beber de forma frecuente, incluso antes de tener sensación de sed, ya que este mecanismo puede aparecer tarde, especialmente en las personas mayores.

Los consejos de Sanidad sobre alimentación saludable en verano / Gobierno de Canarias

Durante las jornadas de playa, las actividades deportivas o los episodios de altas temperaturas resulta aún más importante mantener una hidratación constante. Asimismo, la Consejería aconseja limitar el consumo de bebidas alcohólicas, refrescos azucarados y bebidas energéticas, y optar por alternativas como agua, infusiones frías sin azúcar o aguas aromatizadas con frutas o hierbas.

La cadena de frío, clave para evitar intoxicaciones

La correcta manipulación de los alimentos constituye otro de los ejes de la campaña. Antes de cocinar o preparar cualquier comida es necesario lavarse las manos, limpiar correctamente utensilios y superficies y evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados.

Además, Sanidad insiste en respetar la cadena de frío, especialmente cuando se transportan alimentos a playas, piscinas o excursiones. El uso de neveras portátiles permite conservar los productos en condiciones adecuadas y reducir el riesgo de proliferación de bacterias.

También recomienda cocinar completamente carnes, pescados y huevos y evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocinados cuando no existan garantías higiénicas suficientes, especialmente en preparaciones que incorporan huevo, marisco, pescado o salsas.

Bebés, niños, mayores y embarazadas, entre los colectivos más vulnerables

Las recomendaciones prestan una atención especial a las personas más sensibles a los efectos del calor.

En el caso de los bebés, Sanidad aconseja ofrecer lactancia materna o leche de fórmula con mayor frecuencia durante los días más calurosos. A los niños y a las personas mayores se les debe ofrecer agua regularmente, aunque no manifiesten sensación de sed, ya que la deshidratación puede producirse de forma progresiva.

Las mujeres embarazadas, por su parte, deben extremar las medidas de higiene alimentaria y evitar consumir alimentos crudos o poco cocinados cuando no existan garantías de seguridad, con el fin de reducir el riesgo de infecciones alimentarias.

¿Cómo debe ser un plato saludable en verano?

Como orientación para mantener una alimentación equilibrada, Salud Pública recuerda que la mitad del plato debería estar compuesta por frutas y verduras; una cuarta parte, por proteínas saludables como legumbres, pescado, huevos o carnes blancas; y el resto, por cereales integrales.

El organismo sanitario recomienda completar esta pauta con agua como bebida principal y aceite de oliva virgen para cocinar o aliñar los alimentos.

Las principales recomendaciones de Sanidad