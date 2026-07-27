Del riesgo de exclusión social al empleo estable con el apoyo de Ideo

Detrás de cada contrato hay un itinerario de superación y una empresa que decidió apostar por la diversidad. En Gran Canaria esa labor tiene nombre propio: la Fundación Ideo, entidad social que ejecuta el programa Incorpora de la Fundación «la Caixa» y sensibiliza al tejido empresarial canario sobre la importancia de contratar a perfiles vulnerables, entre ellos jóvenes con medidas judiciales que buscan reconstruir su futuro a través del empleo.

«En la fundación ejecutamos este programa y sensibilizamos a las empresas para que contraten a estos perfiles vulnerables, jóvenes con medidas judiciales, si cumplen los requisitos», explica Marta Medina, técnica de inserción sociolaboral de Incorpora en la Fundación Ideo. «El programa ha funcionado muy bien, es un éxito a nivel de contratación y de sensibilidad empresarial. Estamos agradecidos a la Fundación «la Caixa» por tenerlo en nuestra entidad», añade.

Ese testimonio resume el espíritu de un programa que en 2025 facilitó en Canarias 1.313 contrataciones de personas en vulnerabilidad y riesgo de exclusión, gracias a las 504 empresas del archipiélago que apostaron por un modelo más inclusivo.

«La vulnerabilidad es cada vez más compleja y exige respuestas más allá de las ayudas puntuales. Hace falta un acompañamiento integral y sostenido para que niños, jóvenes y familias construyan un futuro mejor», asegura el subdirector general de Social de la Fundación «la Caixa», Marc Simón.

Activo desde 2006, Incorpora facilita el acceso al empleo de personas vulnerables mediante la colaboración con el tejido empresarial, en un contexto en que la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud dificultan ese acceso pese a los altos niveles de ocupación en España. El programa refuerza además el empleo femenino: la tasa de paro entre mujeres es del 12,11 %, tres puntos por encima de la masculina, según la EPA del tercer trimestre de 2025. De las 39.000 inserciones de Incorpora en España en 2025, el 53,27 % correspondió a mujeres, y en Canarias, de las 1.313 contrataciones, 686 fueron para mujeres.

El modelo se apoya en más de 400 entidades sociales del territorio español, entre ellas la Fundación Ideo en Gran Canaria, con técnicos que diseñan itinerarios personalizados y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para una inserción sostenible. «Detrás de cada itinerario hay una historia de superación», subraya Marc Simón. Incorpora actúa además como nexo entre empresas y talento con dificultades para incorporarse al mercado laboral, sobre todo en el sector servicios, que según el INE agrupa más del 76 % del empleo, con peso de la hostelería, el comercio y la atención sociosanitaria.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas