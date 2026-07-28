Protección Civil alerta de una ola de calor desde el miércoles con Canarias entre las zonas afectadas

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha emitido una alerta por la llegada de una nueva ola de calor que comenzará el miércoles 29 de julio y que se prolongará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto. El aviso se basa en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y afecta a varias zonas de España, entre ellas Canarias.

En el Archipiélago, el episodio estará marcado por un ascenso de las temperaturas, la presencia de calima por encima de la capa húmeda y un aumento progresivo del riesgo de incendios forestales. Protección Civil advierte de que las altas temperaturas pueden elevar de forma importante el peligro de fuego en zonas de monte y pide extremar las precauciones durante los próximos días.

La Aemet prevé que la ola de calor afecte también a los valles fluviales del cuadrante suroccidental peninsular, al valle del Ebro, a las depresiones del noreste y a los valles pirenaicos. En esas zonas se esperan valores muy altos, con máximas que podrán superar ampliamente los 40 grados durante la segunda mitad de la semana.

El primer repunte de las temperaturas se espera a partir del miércoles 29 de julio / Meteored

Subida notable de temperaturas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria

En Canarias, el primer repunte importante se espera el miércoles 29 de julio, con ascensos térmicos destacados en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta última isla, la Aemet prevé que se puedan superar los 37 grados en algunos valles.

El aumento del calor vendrá acompañado de un descenso progresivo de la capa húmeda, una situación que favorecerá un ambiente más cálido y seco en cotas medias y altas. A ello se sumará la presencia de calima por encima de esa capa, lo que puede dejar cielos turbios y una sensación térmica más acusada en determinadas zonas.

En Tenerife, la situación será especialmente relevante en medianías y zonas altas, donde el ascenso térmico puede notarse con más claridad. En este tipo de episodios, los municipios del sur, oeste y medianías suelen ser los más expuestos al calor intenso, aunque la evolución concreta dependerá de la previsión diaria de la Aemet.

Gran Canaria y Fuerteventura, entre las zonas más expuestas

El jueves, la Aemet prevé ascensos ligeros en todas las islas, con valores que podrán superar los 37 o 38 grados en Gran Canaria. Esta isla volverá a situarse entre los territorios canarios con temperaturas más altas durante el episodio.

El viernes, el calor ganará intensidad en las islas orientales. La previsión apunta a ascensos moderados en ese sector del Archipiélago, con máximas que podrían alcanzar los 37 o 38 grados en Gran Canaria y en puntos del interior de Fuerteventura.

Durante el fin de semana, aunque existe incertidumbre sobre la evolución exacta, no se espera un descenso significativo de la situación de aviso. La Aemet mantiene la posibilidad de que se superen los 37 grados en Gran Canaria y en zonas del interior majorero.

Riesgo de incendio en aumento

Protección Civil advierte de que el episodio de calor irá acompañado de un incremento del peligro de incendios forestales. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento de componente sur localmente racheado puede situar el riesgo en valores extremos y dificultar las labores de extinción en caso de que se declare un fuego.

El organismo estatal recuerda que muchas emergencias en el monte tienen su origen en imprudencias. Por ello, pide respetar las normas de prevención de incendios de cada comunidad autónoma, evitar quemas no autorizadas y no arrojar cigarrillos, basura o botellas de vidrio, que pueden actuar como una lupa con la radiación solar.

También recomienda no encender fuegos ni hogueras en el monte o en terrenos próximos y acampar únicamente en zonas autorizadas, donde existen medidas de seguridad y resulta más sencilla una posible evacuación.

Las temperturas en Gran Canarias pueden superar los 37 grados / Meteored

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante la llegada de la ola de calor, Protección Civil aconseja limitar la exposición al sol, especialmente durante las horas centrales del día. También recomienda permanecer en lugares frescos o bien ventilados, beber agua con frecuencia y optar por comidas ligeras, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

Otra de las recomendaciones es utilizar ropa clara, ligera y que cubra la mayor superficie posible de piel, además de proteger la cabeza. El organismo pide evitar los ejercicios físicos prolongados en las horas de más calor y prestar especial atención a personas mayores, enfermas, menores y personas que vivan solas o aisladas.

En Canarias, estas medidas resultan especialmente importantes en medianías, zonas de interior y áreas alejadas de la influencia directa de los alisios, donde el calor puede ser más intenso durante los episodios de calima y aire seco.