Primera remesa de ayudas del Gobierno a Canarias: 98,1 millones para empleo, pobreza y agricultura

El Gobierno de España ha cumplido la primera de las promesas asumidas con Canarias tras la reunión celebrada este lunes con el presidente autonómico, Fernando Clavijo. El Consejo de Ministros aprobó este martes 98,1 millones de euros para las Islas, repartidos entre el Plan Integral de Empleo, la lucha contra la pobreza y el impulso al sector primario, en lo que el jefe del Ejecutivo canario calificó como la «primera andanada de medidas» de la agenda pactada con el Estado.

La decisión supone la primera materialización del acuerdo alcanzado por Clavijo con los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Según explicó el presidente canario, han quedado formalizadas partidas por 45 millones para políticas de empleo, 30 millones para combatir la pobreza y 23,1 millones para atender las dificultades del sector primario del Archipiélago. El Consejo de Ministros también dio luz verde a actuaciones relacionadas con los puertos de La Luz, en Gran Canaria, y Granadilla, en Tenerife, aunque Clavijo no detalló el importe ni el contenido concreto de estas medidas.

«Esta es la primera andanada de medidas que se había comprometido y que hoy se ha podido cumplir», afirmó el presidente de Canarias, quien defendió que la hoja de ruta entre ambos ejecutivos está trazada y que «poco a poco van llegando» los resultados de los acuerdos.

Un plan de empleo con 45 millones

El Plan Integral de Empleo de Canarias contará con una subvención de 45 millones de euros procedentes de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La medida pretende hacer frente al desempleo estructural que todavía soporta el Archipiélago pese a la evolución positiva del mercado laboral durante el último año. El programa tendrá entre sus objetivos generar empleo de calidad y riqueza, mejorar las condiciones laborales, aumentar la empleabilidad de la población activa, fomentar la inclusión y la diversidad y consolidar los sectores estratégicos de la economía canaria.

También se incluyen actuaciones para estimular la transformación digital, reforzar los servicios públicos de empleo e impulsar mecanismos de transparencia que permitan realizar un seguimiento sencillo y accesible de las medidas. Las acciones concretas y su periodo de ejecución se establecerán mediante un convenio entre el SEPE y el Gobierno de Canarias. Los proyectos financiados con estos fondos podrán prolongarse durante 2027.

Más de 23 millones para el sector primario

El Consejo de Ministros aprobó asimismo una subvención directa de 23,1 millones de euros para desarrollar el Plan de Impulso al Sector Primario de Canarias, destinado a modernizar la agricultura, la ganadería y la pesca y mejorar su competitividad y sostenibilidad. El Gobierno central justifica esta aportación por las «especiales circunstancias» que afronta el sector primario de las Islas debido a la insularidad, la fragmentación territorial, el incremento de los costes de producción y la presión sobre los recursos hídricos.

El objetivo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es «apoyar la actividad productiva, garantizar el abastecimiento alimentario y contribuir al mantenimiento del empleo y la población en las zonas rurales y costeras de las islas». El plan incorpora cinco líneas de apoyo dirigidas a respaldar las producciones agrarias locales, compensar el incremento del coste de los insumos, modernizar las infraestructuras de las cofradías de pescadores y promover inversiones para transformar y comercializar productos pesqueros y acuícolas.

Los fondos también permitirán financiar proyectos de mejora y modernización de regadíos, orientados a conseguir un uso más eficiente del agua y adaptar las explotaciones al cambio climático. Entre las intervenciones previstas figuran actuaciones en La Palma y El Hierro. Además, se destinarán recursos a actualizar las escuelas marítimo-pesqueras de Canarias, reforzar la formación especializada y favorecer el relevo generacional en un sector considerado estratégico para la economía y la cohesión territorial del Archipiélago. Las actuaciones financiadas podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

La agenda canaria mantiene asuntos pendientes

Pese a la aprobación de este primer paquete, Clavijo recordó que todavía quedan varios compromisos pendientes dentro de la agenda canaria negociada con el Estado. Entre ellos figuran la financiación adicional del Posei, la aplicación de una bonificación del 60% en el IRPF para los residentes en La Palma y la transferencia de otros 100 millones de euros para la isla. El presidente canario apuntó que estos asuntos podrían aprobarse en los consejos de ministros previstos para el 25 de agosto o el 1 de septiembre.

Clavijo también reivindicó la necesidad de incluir en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea un Posei específico para la pesca y ayudas dirigidas a la flota artesanal canaria. El presidente realizó estas declaraciones después de reunirse con responsables de la Cofradía de Pescadores de Punta del Hidalgo, en Tenerife. El jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo que las instituciones «están para gobernar» y resolver los problemas de los ciudadanos, y defendió que las legislaturas deben continuar mientras existan acuerdos suficientes para aprobar iniciativas y sacar adelante los presupuestos.

A su juicio, el verdadero problema sería una situación de bloqueo que impidiera la gestión. En este sentido, lamentó que la falta de Presupuestos Generales del Estado obligue a recurrir a decretos para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, una circunstancia que, aseguró, genera «quebrantos importantes» para Canarias.