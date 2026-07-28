Nuevo plan contra los incendios forestales: Canarias refuerza sus medidas para adaptarse al cambio climático

El Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo Plan Forestal de Canarias, un documento que sustituye al vigente desde 1999 y que tiene como objetivo adaptar la gestión de los montes del Archipiélago al incremento de las temperaturas y a los efectos del cambio climático.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, presentó este martes en el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente, en La Palma, la actualización del protocolo, que busca reforzar la prevención de incendios, impulsar una gestión activa de la masa forestal y fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Según explicó el consejero, la revisión del documento responde a un escenario marcado por un mayor riesgo de siniestros derivado del calentamiento global. La elaboración del nuevo plan comenzó en 2023 mediante un proceso participativo en el que se incorporaron las aportaciones de administraciones públicas, entidades y ciudadanos.

El director general de Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, explicó que el documento constituye un instrumento de planificación estratégica que define las principales líneas de actuación de la política forestal de Canarias, aunque precisó que no tiene carácter normativo ni sustituye la legislación vigente.

Plan a largo plazo

Morcuende explicó que el nuevo marco se sustenta en un diagnóstico exhaustivo de la superficie forestal del Archipiélago, la titularidad de los montes, las distintas formaciones vegetales y el impacto de los grandes incendios forestales, un análisis que, según indicó, permitirá adaptar las actuaciones a la realidad y las necesidades específicas de cada isla.

El proyecto se ha concebido con un horizonte temporal de 21 años, estructurado en tres periodos de siete años que serán objeto de revisión para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y adaptar las medidas a los nuevos retos que puedan surgir. Esta planificación también facilitará la coordinación con los distintos programas de financiación europeos, estatales y autonómicos.

Tras iniciar su tramitación hace tres años, el documento superó las fases de evaluación ambiental, consultas públicas y participación ciudadana antes de recibir la aprobación definitiva. Las aportaciones presentadas durante este proceso fueron analizadas e incorporadas al texto final.

Uno de los pilares del nuevo plan es la prevención de fuegos forestales. "El mejor incendio es el que no se produce", afirmó Hernández Zapata, quien recordó que el Ejecutivo autonómico ha destinado cerca de 39 millones de euros durante la legislatura al refuerzo de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), además de desarrollar actuaciones preventivas en los montes y parques nacionales.

Mariano Hernández Zapata y Miguel Ángel Morcuende durante la presentación del nuevo plan forestal de Canarias / LP/DLP

De esa inversión, 15 millones de euros se han destinado a reforzar y modernizar los medios materiales del operativo, lo que ha permitido incorporar nuevos helicópteros, vehículos especializados, drones, maquinaria pesada y tecnología de última generación para mejorar tanto la capacidad de respuesta durante las emergencias como las labores preventivas que se realizan a lo largo de todo el año.

El segundo eje del plan impulsa el desarrollo socioeconómico del medio rural mediante la creación de empleo, la recuperación de terrenos forestales y el fomento de actividades compatibles con la conservación del entorno, incluyendo la recuperación de superficies tradicionalmente dedicadas al cultivo del almendro o de la higuera.

Por su parte, el tercer eje se centra en reforzar la coordinación institucional, garantizar el seguimiento, la financiación y la evaluación del Plan, promover la investigación y actualizar el marco normativo.

Zapata dejó claro durante el acto que el plan forestal tiene ámbito en cada una de las Islas, puntualizando que no solo afecta a las más verdes, sino también a otras con menos vegetación como Fuerteventura o Lanzarote. "Ese pequeño monte hace una acción más de fijación de suelo, de evitar la ampliación de la desertificación en esa zona, y por lo tanto tiene también una importancia relevante", explicó.

El consejero destacó que este protocolo forma parte de una estrategia normativa más amplia, que ya ha dado como resultado la aprobación del decreto de prevención de incendios forestales en diciembre de 2025 y que culminará con la futura Ley de Montes de Canarias, actualmente en tramitación.

Durante su intervención, el consejero también se refirió a los grandes fuegos forestales que afectan actualmente a la Península y trasladó su reconocimiento a los profesionales que participan en las labores de extinción. Asimismo, aseguró que Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación y está preparada para colaborar con los medios disponibles si fuera necesario.

Gestión forestal

Preguntado sobre la necesidad de ejercer actividades de limpieza en el monte para prevenir incendios, Zapata defendió que estas labores son imprescindibles. "No es que se pueda, es que se debe limpiar el monte", afirmó. "Nosotros hemos dotado a nuestros equipos EIRIS no solo para atacar siniestros, sino para prevenirlos".

En este sentido, explicó que Canarias ya desarrolla trabajos de limpieza y reducción del combustible vegetal mediante los equipos EIRIF, apoyados por maquinaria pesada y tecnología no tripulada, con el objetivo de disminuir el riesgo de propagación del fuego.

Hernández Zapata subrayó además que estas actuaciones deben complementarse con proyectos que hagan económicamente atractivo el monte, favoreciendo la recuperación de cultivos en las zonas de interfaz entre las masas forestales y los núcleos habitados para reforzar la prevención de incendios y dinamizar la actividad en el medio rural.

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La presentación del plan se produce a escasas horas de que Canarias se vea afectada por una cuarta hora de calor, que complica considerablemente el escenario ante la posibilidad de nuevos incendios forestales.