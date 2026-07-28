Binter promueve el producto local canario con acciones a bordo durante todo el año
La primera acción promocional se centró en las ciruelas de medianía de Gran Canaria, como parte de un proyecto para valorar la fruta de la isla.
LA PROVINCIA / DLP
Binter y GMR han puesto en marcha este mes de julio una nueva iniciativa para promover el consumo del producto local y contribuir a dar visibilidad al sector primario canario. La compañía inicia una colaboración que se desarrollará a lo largo del año mediante diferentes acciones a bordo centradas en productos de temporada que darán frescura y esencia canaria a muchos de nuestros vuelos.
La primera de estas acciones tuvo lugar hoy y se dedicó a las ciruelas de medianía de Gran Canaria, que forman parte del Proyecto de Valorización de Frutas de la isla, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y GMR Canarias.
Ciruelas de medianía de Gran Canaria
Por este motivo, siete rutas, una a cada isla a la que vuela la compañía y una a Madrid desde Gran Canaria y sus regresos a la isla, los pasajeros fueron sorprendidos con una selección de ciruelas de medianías en una acción que permite acercar este producto de proximidad a miles de viajeros y dar a conocer sus cualidades y el trabajo de los productores locales. La acción incluyó también información de dicha fruta mediante un código QR que dirigía a la plataforma de comunicación de la compañía a bordo.
Este hito constituye el punto de partida de un proyecto que tendrá continuidad durante los próximos meses con nuevas iniciativas dedicadas a otros productos representativos de la agricultura regional, como las limas y mandarinas en septiembre y el vino y las castañas coincidiendo con la celebración de San Andrés, apostando así por poner en valor la riqueza agroalimentaria de las islas.
Con esta colaboración, Binter refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible de Canarias, apoyando iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido económico local y a acercar el producto de cercanía a residentes y visitantes. La compañía entiende que la conectividad no solo consiste en unir territorios, sino también en generar oportunidades para los sectores que forman parte de la identidad del Archipiélago, contribuyendo a que el valor de lo que se produce en las islas llegue cada vez a más personas dando a conocer las riquezas de nuestras islas.
Sobre GMR
'GMR Canarias (Gestión del Medio Rural de Canarias) es una empresa pública del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Su objetivo es impulsar y modernizar el sector primario del archipiélago mediante asistencia técnica y la comercialización de productos agroalimentarios locales.
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