La Asociacion de la Industria Musical Canaria (AIMCA) critica que el Cabildo de Tenerife deje sin subvención a 55 de los 83 proyectos culturales presentados

La Asociación de la Industria Musical Canaria (AIMCA) ha cuestionado la dotación de la convocatoria de subvenciones para proyectos culturales del Cabildo de Tenerife correspondiente a 2026, después de que 55 de las 83 iniciativas presentadas hayan quedado fuera de las ayudas.

Según los datos difundidos por la organización, la propuesta provisional concede financiación a 28 proyectos y excluye al 66,3% de los solicitantes. AIMCA sostiene que el resultado responde principalmente a la insuficiencia presupuestaria y no necesariamente a la valoración técnica de las propuestas.

La asociación señala que el porcentaje de iniciativas sin ayuda se ha mantenido en niveles similares durante los últimos tres años. En 2025 fueron subvencionados 28 de los 76 proyectos presentados, mientras que en 2024 recibieron apoyo 30 de 93. En conjunto, 166 de las 252 propuestas concurrentes en esas tres convocatorias quedaron excluidas.

Entre los proyectos que no obtendrían financiación este año figuran el Santa Blues de Tenerife, el Festival de Cortos de La Orotava, la Temporada Atlantic Jazz Lab Orchestra, el Tenerife Peñón Fest y el Festival Internacional de Cine de Realidad Docanarias. También aparecen el Festival de Músicas Alternativas de Canarias, Soplo de Letras, Canarias Improvisa y Move Canarias, entre otros.

AIMCA subraya que algunas de estas iniciativas superaron los 75 puntos en la evaluación, pero quedaron fuera al agotarse los fondos disponibles. La asociación aclara que su crítica no se dirige contra los proyectos seleccionados, sino contra el número de propuestas que no acceden a las ayudas.

Una convocatoria de 750.000 euros

La línea de subvenciones dispone de un presupuesto total de 750.000 euros, 50.000 menos que el año anterior, de acuerdo con la información facilitada por AIMCA. De esa cantidad, 280.000 euros se destinan a cuatro proyectos incluidos en la modalidad D, mientras que los 470.000 restantes se reparten entre las modalidades A, B y C.

En estas últimas concurren pequeños y medianos festivales, ciclos, muestras y proyectos musicales, audiovisuales, literarios y escénicos. La organización considera que este reparto limita el número de iniciativas que pueden recibir financiación.

La asociación sostiene, además, que las ayudas no han crecido al mismo ritmo que el número de empresas y propuestas culturales desarrolladas en Tenerife. AIMCA agrupa a más de 60 empresas vinculadas a la música y los eventos y defiende que el sector genera también actividad económica y empleo.

Para respaldar esta afirmación, cita un estudio propio según el cual los conciertos y festivales promovidos por sus empresas generan 65 millones de euros de producción económica, 37,56 millones en rentas y el equivalente a 842 puestos de trabajo. Estas cifras proceden de la propia asociación.

Petición de una reunión

AIMCA solicitará una reunión con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y con el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha. La organización pretende plantear un incremento de la dotación, cambios en la estructura de la convocatoria y una adaptación de las ayudas al crecimiento del sector.

También reclama participar, con voz pero sin voto, en la comisión de valoración. Según la asociación, el Cabildo se comprometió hace unos tres años a incorporar a un representante de AIMCA, pero esa participación no se ha materializado.

La entidad asegura que lleva seis años trasladando estas reivindicaciones a la Corporación insular y mantiene que el objetivo de sus críticas es evitar la desaparición de proyectos que dependen parcialmente de la financiación pública.