El 112 canario atiende casi 9.700 llamadas por violencia machista en seis meses

El servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112 en Canarias recibió durante el primer semestre del año 9.693 llamadas relacionadas con violencias machistas. La cifra supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 8.568 alertas.

Solo en junio se atendieron 1.711 comunicaciones. En 60 de ellas, las mujeres afectadas manifestaron tener algún tipo de discapacidad, según los datos difundidos por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Casi seis de cada diez llamadas, un total de 5.717, fueron clasificadas como emergencias porque existía un peligro inminente para la víctima. Estos casos requirieron la intervención de recursos policiales, sanitarios o de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA).

Los DEMA fueron activados en 1.117 ocasiones y facilitaron la acogida urgente de 219 mujeres y 92 menores para protegerlos de sus agresores. A lo largo de los seis primeros meses del año también se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, advirtió de que la violencia de género continúa siendo un problema estructural y defendió una mayor implicación de toda la sociedad para proteger a las víctimas y combatir a los maltratadores.

Padrón señaló que el Ejecutivo autonómico ha reforzado durante los últimos años los mecanismos de protección, aunque consideró necesario mejorar la detección temprana de los casos en los ámbitos sanitario, educativo y laboral. También reclamó una mayor concienciación ciudadana frente al aumento de los discursos que niegan la violencia machista.

Más alertas relacionadas con menores y mayores

El mayor incremento se produjo entre las llamadas relacionadas con menores de 18 años. Entre enero y junio se contabilizaron 165, frente a las 123 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 34%.

También crecieron de forma significativa las alertas relativas a mujeres mayores de 76 años, que pasaron de 79 a 105, un 32% más.

Por franjas de edad, el servicio recibió además 1.738 alertas relacionadas con mujeres de entre 18 y 35 años; 2.166 de víctimas de 36 a 55 años, y 599 de mujeres de entre 56 y 75.

Parejas y exparejas, principales agresores

En el 65% de los casos, el agresor era la pareja o expareja de la víctima. De forma concreta, se identificaron 4.054 agresiones cometidas por parejas y 2.471 por exparejas.

También se registraron casos en los que los agresores eran hijos de las víctimas, con 458 alertas; desconocidos, con 212; hermanos, con 169; padres, con 134, y amigos, con 113.

En cuanto al tipo de violencia, el 41% de los casos correspondió a agresiones físicas sin componente sexual y otro 41% a violencias no físicas. Cerca del 5% estuvo relacionado con agresiones sexuales, lo que obligó a activar en 200 ocasiones los centros de crisis disponibles las 24 horas.

La propia víctima realizó el 42% de las llamadas. Un 22% procedió de personas que presenciaron o conocieron accidentalmente la situación, un 18% de instituciones y un 5% de familiares.