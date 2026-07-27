La VII Edición del Festival Taganana vuelve a Santa Cruz con Sara Socas de cabeza de cartel

El Ayuntamiento de Santa Cruz acogió este lunes, 27 de julio, la presentación oficial de la séptima edición del Festival Taganana, una iniciativa cultural que volverá a convertir los núcleos de San Andrés y Taganana en un gran escenario al aire libre los próximos 21 y 22 de agosto, para continuar en septiembre con actividades en los diferentes centros escolares del distrito Anaga.

Durante la presentación se dio a conocer una programación que consolida al Festival Taganana como una de las citas culturales más singulares del verano en Tenerife, apostando por un modelo que integra las artes escénicas, la música, la fotografía, la artesanía y la gastronomía con el paisaje y la identidad del Macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El festival mantiene así su compromiso con la dinamización cultural, económica y social del territorio, acercando la cultura a vecinos y visitantes desde una perspectiva sostenible y participativa.

El acto contó con la participación del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; el director insular del Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, Conrado Álvarez Fariña; y la directora artística y fundadora del Festival Taganana, Mary Carnero. También estuvieron presentes la concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, y el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “cada mes de agosto, Anaga se convierte en un gran escenario donde la naturaleza, la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Taganana y San Andrés y la cultura conviven de una manera única. Alcanzamos la séptima edición con la programación internacional más amplia de la historia del festival, que volverá a llenar estos núcleos de música, artes escénicas, humor y narración oral con propuestas pensadas para todos los públicos”.

Bermúdez subrayó además que “el Festival Taganana es posible gracias al trabajo conjunto de muchas personas e instituciones. Es un ejemplo de cómo la colaboración permite impulsar un programa cultural de calidad que dinamiza un territorio tan singular y frágil como Anaga, demostrando que la cultura puede llegar a todos los rincones del municipio”.

Mejor en guagua

Asimismo, el regidor municipal animó a las personas asistentes a utilizar el transporte público para acudir al festival, destacando que “es la mejor forma de llegar a Taganana, tanto por comodidad y rapidez como por el respeto que merece un entorno natural de estas características”.

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, expuso que “el Festival Taganana nos recuerda la importancia de Anaga en la identidad de Santa Cruz y el enorme valor cultural, etnográfico, arquitectónico y natural que atesora este territorio. Llevar la creación artística a este entorno contribuye a que la ciudadanía redescubra una parte esencial del municipio y comprenda la riqueza de un espacio único”.

El director insular del Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, Conrado Álvarez Fariña, manifestó que “este festival reúne valores fundamentales como la sostenibilidad, el carácter familiar e intergeneracional y la dinamización del territorio, siempre desde el respeto al entorno. Desde hace siete ediciones ha sabido integrar la programación cultural con un entorno tan singular como Anaga, apostando por el desarrollo sostenible y acercando la cultura a espacios donde habitualmente no llegan este tipo de iniciativas”.

La ayuda de los vecinos

La directora artística y fundadora del Festival Taganana, Mary Carnero, agradeció el respaldo de las instituciones colaboradoras, el apoyo de los vecinos de San Andrés y Taganana, “que no solo participan en la elaboración del festival, sino que nos abren las puertas de su pueblo y hacen suyo este proyecto”, y reconoció también la implicación y el trabajo del equipo de producción, comunicación y técnico, “cuya labor hace posible que esta cita cultural siga creciendo edición tras edición”.

Asimismo, recordó que “el Festival Taganana nació hace siete años con el objetivo de acercar la cultura a los núcleos más alejados del municipio y contribuir a dinamizar el territorio, una meta que seguimos consolidando con una programación que este año alcanza su edición más amplia, con un total de 27 acciones entre música, artes escénicas y actividades complementarias”.

Carnero destacó, además, que “el festival mantiene su apuesta por un modelo cultural sostenible, que prioriza el impacto positivo sobre el territorio por encima del crecimiento”. En este sentido, explicó que la programación continuará durante el mes de septiembre con talleres e iniciativas de sostenibilidad en los CEIP e IES de Anaga, además de la puesta en marcha de la acción 'Festival Taganana Cuida Anaga', centrada en la recuperación y conservación del bosque termófilo.

Programación

La programación arrancará el viernes 21 de agosto en la plaza de Las Adelfas de San Andrés con la inauguración de la exposición del VII Certamen de Fotografía Descubre Anaga, una iniciativa dirigida a fotógrafos aficionados y profesionales mayores de 18 años que invita a plasmar la riqueza paisajística, patrimonial, cultural y humana del Macizo de Anaga. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 3 de agosto, y el concurso concederá un primer premio de 300 euros y un segundo de 150 euros. La jornada inaugural se completará con dos propuestas de artes escénicas protagonizadas por Clownbaret y Fer Catastrofer.

Al día siguiente, el sábado 22, toda la actividad se trasladará a Taganana con una intensa jornada que incluirá narración oral, talleres participativos, conciertos y actuaciones musicales de artistas como Sara Socas, Aníbal & Lajalada, Lornoar & Michel Mbarga y Víctor Carballeira, entre otras propuestas. Asimismo, el festival volverá a acoger el mercadillo de kilómetro cero El Mortero de Anaga, concebido para apoyar a productores, artesanos y pequeños emprendedores del territorio.

Las actividades tendrán continuidad durante el mes de septiembre con el desarrollo de talleres e iniciativas vinculadas a la sostenibilidad dirigidas al alumnado de los centros educativos del distrito de Anaga, tanto CEIP como IES, reforzando la dimensión educativa y de concienciación ambiental del festival.

De este modo, el proyecto amplía su impacto más allá de las dos jornadas principales y consolida su compromiso con el desarrollo sostenible, la economía local y la puesta en valor de la identidad de Anaga. Las personas interesadas pueden consultar toda la programación, horarios y novedades de esta séptima edición en www.festivaltaganana.com.