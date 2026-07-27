El techo de gasto de las Islas rozará por primera vez los 13.000 millones de euros en 2027

El Gobierno de Canarias contará con un mayor margen de gasto para elaborar los presupuestos autonómicos de 2027. El Consejo de Gobierno fijó este lunes en 12.912 millones de euros el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio, una cifra que supera en 769 millones la recogida en el presupuesto inicial de 2026 y que supone un incremento del 6,3%.

El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, destacó tras la reunión que este aumento permitirá contar con más recursos para atender "las principales necesidades de los canarios". Entre las prioridades situó la sanidad, la dependencia, la educación y el acceso a la vivienda, servicios que concentran buena parte del gasto de la Comunidad Autónoma.

La aprobación del límite de gasto supone el punto de partida para la elaboración de los Presupuestos Generales de Canarias de 2027. El Ejecutivo deberá presentar el proyecto de ley en el Parlamento antes del próximo 31 de octubre para iniciar su tramitación. Con el acuerdo adoptado este lunes Cabello defiende que Canarias cumple "en tiempo y forma" con la obligación establecida de fijar el máximo de gasto antes del 1 de agosto, aunque reconoció que el proceso vuelve a comenzar rodeado de "enormes incertidumbres" sobre el escenario presupuestario estatal.

Más ingresos, pero con cifras provisionales

La falta de una senda de estabilidad aprobada obliga al Ejecutivo autonómico a trabajar con un escenario todavía provisional. El marco disponible establece para el conjunto de las administraciones públicas un objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2027, pero no distribuye esa capacidad entre los distintos niveles de la Administración.

El Gobierno canario ha calculado el límite de gasto aplicando una referencia de crecimiento del 4% para 2027, lo que supone una necesidad de financiación estimada en 65,74 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB de las Islas.

Una parte importante de los recursos procederá del sistema de financiación autonómica. Hacienda prevé que estos ingresos crezcan más de un 8%, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025. A falta de las cantidades definitivas, Canarias trabaja con una previsión de 8.881,83 millones de euros.

A estos recursos se suman el Bloque de Financiación Canario y los fondos europeos. Para 2027 también se contemplan 215 millones del convenio de carreteras y 45,05 millones del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

El límite de 12.912 millones aprobado este lunes podrá variar en función de los ingresos definitivos para 2027 y de posibles cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

El crecimiento se frenará al 1%

El aumento del margen presupuestario coincidirá, sin embargo, con una moderación de la economía canaria durante los próximos ejercicios. Para elaborar sus previsiones, el Gobierno ha tomado como referencia el escenario central de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, que considera el más probable para las Islas.

Canarias prevé que el crecimiento del PIB se reduzca a la mitad en 2027, del 2% al 1%

La estimación apunta a que el PIB real de Canarias crecerá un 2% durante 2026, mientras que en 2027 ese avance se reducirá a la mitad, hasta el 1%. La desaceleración continuaría en 2028, ejercicio para el que se calcula un crecimiento del 0,9%. Para el próximo año, la previsión sitúa el crecimiento nominal del PIB canario en el 2,9%.

El escenario económico contrasta con el aumento previsto de los ingresos del sistema de financiación, superior al 8%, y con una regla de gasto que establece una referencia del 4% para 2027. Esa diferencia condicionará cuánto del incremento de los recursos disponibles podrá trasladarse finalmente al presupuesto autonómico.

El Gobierno inicia así la preparación de las cuentas de 2027 con un límite de gasto superior al de este año, pero todavía pendiente de varias decisiones estatales que pueden modificar las cifras durante los próximos meses. El siguiente plazo estará marcado por el 31 de octubre, fecha límite para que el proyecto presupuestario llegue al Parlamento de Canarias y comience su tramitación antes del próximo ejercicio.