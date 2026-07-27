El Instituto Cervantes aborda el reto del español como lengua de trabajo en la UE y su impulso en Marruecos

El reconocimiento del español como lengua de trabajo en las instituciones europeas y su llegada a la enseñanza pública marroquí son, entre otros, algunos de los retos del Instituto Cervantes que han sido expuestos en la inauguración de la reunión anual de directores de esta institución que ha presidido la reina Letizia este lunes 27 de julio en Jerez de la Frontera. A esta cita acuden cerca de un centenar de responsables de centros y el equipo directivo de la institución dedicada a la promoción internacional de la lengua y la cultura de España en todo el mundo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, defendió durante su intervención la lengua como un código abierto de cooperación y desarrollo entre los países del mundo, y dijo que con el español se toma conciencia de la comunidad iberoamericana: "Queremos que nuestra comunidad sea un abrazo con lengua". Durante este encuentro concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de cien ciudades repartidas por 56 países en los que el Instituto Cervantes está presente. Además, se han analizado los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales.

Lengua de trabajo

La directora del centro en Bruselas, Teresa Iniesas, destacó que en las instituciones europeas donde el español es lengua oficial pero no es lengua de trabajo como sí lo son el inglés, el francés y el alemán, la realidad es que sí que es una lengua de trabajo "oficiosa", por lo que el reto es conseguir que este reconocimiento social vaya acompañado también de un mayor reconocimiento institucional.

Los participantes defiende el idioma como un código abierto de cooperación

Mientras, la directora del Instituto Cervantes en Casa Blanca, Cristina Conde, subrayó la importancia de una red como la de Marruecos, con seis centros y seis extensiones, la mayor del mundo después de Brasil y que representa más de una quinta parte de toda la actividad académica del Instituto Cervantes. No obstante, a pesar de la gran difusión del español en Marruecos, persiste un importante reto como es que el español no forma parte de la enseñanza pública marroquí. En ese sentido, Conde destacó también las perspectivas muy positivas en África subsahariana, donde todo apunta a la consolidación del español como herramienta profesional.

Reapertura

Luis García Montero anunció durante esta sesión inaugural la intención de reabrir el Instituto en Gibraltar, cerrado en 2014, aunque apuntó que es una decisión que depende del Consejo de Ministros, de Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Recordó que este centro tuvo una "actuación muy significativa, primero porque se convirtió en un centro cultural de diálogo en todo el Campo de Gibraltar, y porque reforzó la enseñanza del español cuando había políticas tentadas en que se perdiera dentro del Peñón para imponer el inglés".

El centro cerró sus puertas por contradicciones políticas pero García Montero sostiene ahora que "creemos conveniente que vuelva a reabrirse": "Volver a un diálogo que supere la Verja me parece muy interesante y lo tenemos todo preparado y estudiado, incluso hemos puesto una partida en los presupuestos de este año para poner en marcha su apertura a partir del curso que viene".

Programa

Dentro de este encuentro anual, la ciudad de Cádiz acogerá también un homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones en la Casa de Iberoamérica, en el que se hará una entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de un legado de este autor clave en la difusión de la denominada Nueva Narrativa Andaluza. El español en Estados Unidos será otro de los asuntos que se debatirá durante este encuentro, que para este acto se trasladará a Rota con una conferencia impartida por los directores del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, y del Observatorio del Español en Harvard, Francisco Javier Pueyo.

Herramienta de cultura

Durante el inaugural, además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reivindicó el papel del español como "herramienta de cultura, convivencia y entendimiento" y destacó la importancia de que sirva no solo para expandir la cultura y generar arte, sino también para "entendernos de verdad". El presidente andaluz hizo referencia al reciente mundial de fútbol para subrayar la dimensión internacional del idioma español, al recordar que en la final del torneo "solo se habló una lengua". Durante su intervención, también recordó a los escritores gaditanos José Manuel Caballero Bonald, del que se celebra este año el centenario de su nacimiento, y Fernando Quiñones, a los que se homenajeará durante este encuentro.