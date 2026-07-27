¿Qué hacer para evitar accidentes en el mar en Canarias este verano? Estos son los consejos de la Guardia Civil y el GEAS

La Guardia Civil y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) han difundido una serie de consejos de autoprotección para prevenir accidentes en la costa durante el verano en Canarias. El mensaje forma parte de la campaña #NoSeasEstadística, puesta en marcha por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo en una época del año en la que aumentan las actividades al aire libre, los desplazamientos y la presencia en playas y zonas de baño.

El vídeo de esta semana pone el foco en el mar. Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan para practicar pesca recreativa, pesca submarina, actividades en aguas abiertas, deportes náuticos o simplemente para disfrutar de la costa. Ante ese incremento de actividad, la Guardia Civil recuerda que una parte importante de los accidentes puede evitarse con planificación, prudencia y respeto a las normas.

Planificar antes de entrar al mar

Uno de los primeros consejos lanzados por la Guardia Civil es planificar la actividad antes de realizarla. Esto implica consultar la previsión meteorológica, revisar el estado del mar y comprobar que el equipamiento se encuentra en buenas condiciones.

La planificación resulta especialmente importante en Canarias, donde las condiciones del litoral pueden cambiar con rapidez y donde existen zonas con corrientes, oleaje, fondos irregulares o accesos complicados. Por eso, antes de iniciar cualquier actividad en la costa, los agentes recomiendan informarse bien y evitar improvisaciones.

La Guardia Civil también recuerda la necesidad de asegurarse de contar con los permisos necesarios cuando la actividad lo requiera. Este aspecto afecta especialmente a prácticas como la pesca recreativa o submarina, que están sujetas a normativa específica.

Practicar solo en zonas autorizadas

El vídeo insiste además en que cada actividad debe practicarse únicamente en espacios autorizados. La Guardia Civil pide evitar el acceso a zonas peligrosas o de difícil evacuación, ya que cualquier incidente en estos lugares puede complicar la intervención de los servicios de emergencia.

Acantilados, charcos expuestos al oleaje, áreas alejadas de los accesos principales o puntos con mala cobertura pueden convertirse en escenarios de riesgo si no se actúa con precaución. La recomendación es elegir siempre lugares seguros, conocidos y permitidos para la actividad que se vaya a realizar.

El aviso del GEAS para la pesca submarina y las aguas abiertas

El GEAS de la Guardia Civil centra parte de sus recomendaciones en quienes practican pesca submarina, pesca recreativa o actividades en aguas abiertas. Los agentes recuerdan que es fundamental respetar la normativa vigente y advierten de que la pesca ilegal perjudica al conjunto del sector y al medio marino.

Una de las medidas de seguridad más importantes es señalizar la posición en el agua mediante una boya. Este elemento permite que embarcaciones y otros usuarios del mar identifiquen la presencia de una persona realizando actividad subacuática o en apnea. También facilita la localización en caso de emergencia.

El GEAS insiste además en una recomendación básica: no realizar estas actividades en solitario. Ir acompañado permite reaccionar con más rapidez ante un problema, ya sea una lesión, un golpe de mar, una indisposición, una pérdida de orientación o una situación de cansancio.

#NoSeasEstadística, la campaña del 112 Canarias

Estos consejos se enmarcan en la campaña #NoSeasEstadística, impulsada por el 112 Canarias para prevenir accidentes durante el verano. La iniciativa parte de una idea clara: las cifras de emergencias no son solo números. Detrás de cada accidente hay una persona, una familia y, en muchos casos, una situación que pudo haberse evitado.

Durante las próximas semanas, el CECOES 112 difundirá mensajes preventivos a través de sus redes sociales, con recomendaciones vinculadas a diferentes escenarios de riesgo habituales en la temporada estival.

El objetivo es reforzar la cultura de la autoprotección en playas, costas, fiestas populares, desplazamientos, actividades deportivas y espacios naturales. En el caso del vídeo protagonizado por la Guardia Civil y el GEAS, el foco se sitúa en el litoral y en la necesidad de disfrutar del mar con responsabilidad.

Qué hacer ante una emergencia en la costa

Ante cualquier accidente o situación de riesgo en el mar, la recomendación es llamar al 1-1-2 y aportar la información de la forma más clara posible. Es importante indicar la ubicación exacta, el tipo de incidente, el número de personas afectadas y cualquier referencia que pueda ayudar a los equipos de emergencia a llegar al lugar.