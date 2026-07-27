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Domingo López Torres será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2027

Lola Suárez, referente de la literatura infantil y juvenil, será homenajeada en el Día de las Escritoras Canarias por su contribución a la identidad del archipiélago

Domingo López Torres.

Domingo López Torres. / Herederos Domingo López Torres

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Domingo López Torres será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2027, tras acordarlo el Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario tras la propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

Además se ha aprobado la propuesta para que Lola Suárez sea protagonista de otra efeméride, el Día de las Escritoras Canarias, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Un santacrucero

En cuanto a Domingo López Torres (1907-1937), natural de Santa Cruz de Tenerife, fue un destacado poeta y ensayista, además de figura clave del surrealismo y de las vanguardias literarias de Canarias. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la mítica revista Gaceta de Arte, con la que destacó por su capacidad para entrelazar la creación literaria con un profundo compromiso político.

En cuanto a sus obras más destacadas se encuentra Diario de un sol de verano (1929) o el poemario ilustrado Lo imprevisto (1936), que cobra especial significado porque lo elaboró mientras se encontraba encarcelado Fyfess a causa de su convicción política, justo cuando estalló la Guerra Civil. Su vida fue trágicamente truncada en 1937 cuando, víctima de la represión, fue arrojado al mar en 1937.

Una conejera

Por su parte, Lola Suárez, es una de las voces más representativas y consolidadas de la literatura infantil y juvenil en el Archipiélago. Nacida en Arrecife (Lanzarote) en 1956, ha dedicado gran parte de su vida profesional al fomento de la lectura desde su excelente labor como maestra.

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En su obra, las islas, su historia y su cultura cobran especial protagonismo, fundamentalmente en títulos de éxito como Cleta y Domitila, Maresía o El misterio del collar. Respecto a sus libros ha sabido conectar con generaciones de jóvenes lectores, por lo que su elección supone un "merecido reconocimiento a su indudable" calidad literaria y a su papel como transmisora de la identidad canaria.

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