Documentan por primera vez en España el bacalete antena en aguas profundas de Canarias

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con las universidades de Vigo y La Laguna, ha documentado por primera vez la presencia del pez mesopelágico Bregmaceros atlanticus en aguas españolas. La especie, conocida comúnmente como bacalete antena, ha sido identificada a partir de ejemplares recogidos en Canarias, concretamente en aguas profundas próximas a El Hierro y en el sur de Tenerife.

El estudio, publicado en la revista científica 'Marine Biodiversity', aporta nueva información sobre la distribución geográfica de esta especie, poco conocida y difícil de identificar por su pequeño tamaño y sus hábitos de vida en aguas oceánicas.

Hasta ahora, se consideraba que Bregmaceros atlanticus podía presentar una distribución circumtropical, es decir, con presencia en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sin embargo, los resultados obtenidos por el equipo investigador respaldan la hipótesis de que su distribución real podría estar limitada al Atlántico.

Tres ejemplares recogidos en Canarias

La investigación se ha realizado a partir de tres ejemplares localizados en el Archipiélago. Dos de ellos fueron capturados durante la campaña oceanográfica CETOBAPH, desarrollada en 2012 a bordo del buque oceanográfico Cornide de Saavedra, frente a la isla de El Hierro.

El tercer ejemplar apareció varado en una playa del sur de Tenerife en 2024. Este hallazgo tiene además un valor añadido, ya que constituye el primer caso documentado de varamiento de esta especie.

El investigador Rafael Bañón, del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio, destaca que el hallazgo vuelve a poner de relieve la importancia de las aguas canarias para el estudio de la biodiversidad marina profunda.

Un pez pequeño difícil de identificar

El bacalete antena es una especie pelágica de pequeño tamaño que vive en aguas oceánicas y mesopelágicas, generalmente entre la superficie y varios cientos de metros de profundidad. Su nombre común se debe al característico radio dorsal alargado que presenta sobre la cabeza, con aspecto de antena.

La identificación de esta especie ha sido históricamente complicada. Su tamaño, su modo de vida y su parecido con otros peces del mismo género dificultan el reconocimiento mediante los métodos tradicionales basados solo en rasgos externos.

Por este motivo, el equipo investigador recurrió a una combinación de análisis morfológicos y genéticos para confirmar la identidad de los ejemplares canarios.

Taxonomía integradora para confirmar la especie

Para verificar la identificación, los investigadores realizaron un estudio detallado de los caracteres morfológicos de los ejemplares y obtuvieron una secuencia genética del gen COI, un marcador estándar utilizado en los sistemas internacionales de identificación molecular de especies.

Ese análisis permitió asignar con seguridad el ejemplar canario a un grupo genético concreto, identificado como BIN AAV0298, asociado a Bregmaceros atlanticus.

Según Bañón, la identificación de peces se ha basado tradicionalmente en caracteres morfológicos externos, pero cada vez es más habitual aplicar enfoques de taxonomía integradora, que combinan información morfológica y molecular. Esta metodología resulta especialmente útil en grupos de peces poco estudiados o con problemas taxonómicos complejos.

Una especie pendiente de más investigación

El análisis de las secuencias genéticas disponibles en bases de datos internacionales reveló la existencia de varios grupos genéticos claramente diferenciados dentro del género Bregmaceros. Según los autores del estudio, estos grupos probablemente corresponden a especies distintas que todavía están pendientes de revisión taxonómica.

Esta situación evidencia la necesidad de profundizar en el conocimiento de este género, que presenta una elevada diversidad y una historia taxonómica compleja. La presencia confirmada del bacalete antena en Canarias contribuye así no solo al catálogo de especies detectadas en aguas españolas, sino también al debate científico sobre la distribución real de estos peces en el Atlántico.