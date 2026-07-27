La dos capitales canarias, entre las cuatro que más oportunidades laborales crean de toda España

Siete de cada diez profesionales «trabajan para vivir y no al revés». Lo afirma la red social LinkedIn, que acaba de dar a conocer el resultado de una encuesta para determinar las ciudades españolas en las que más crecen las oportunidades laborales. En los puestos segundo y cuarto de este ranking de Ciudades en auge se sitúan Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente.

No es que la ambición profesional pierda vigencia. Al menos no hay nada que lo evidencie, pero sí es constatable la importancia creciente que ha tenido en los últimos años la calidad de vida a la hora de elegir el lugar en el que vivir. El indiscutible liderazgo de Madrid o Barcelona, por poner dos claros ejemplos, en décadas pasadas ha dejado sitio al interés que muestran las nuevas generaciones por enclaves menos masificados. Así se explica que Alicante sea la ciudad más deseada en la actualidad para fundar un proyecto de vida.

Récord de ocupados

A continuación se sitúa la capital tinerfeña, de la que LinkedIn, citando datos del cabildo, afirma que lidera el crecimiento económico de la comunidad autónoma apoyada en el récord de 443.450 ocupados alcanzado el año pasado. Un comportamiento del empleo que llevó a la tasa de paro a descender hasta el 12,6%.

No obvia la red social de los negocios y el empleo que el turismo, con 6,4 millones de visitantes extranjeros también el pasado año, se mantiene como gran motor de la economía de Tenerife. Ampliando la mira al conjunto de la provincia occidental, los autores del informe se hacen eco del esfuerzo activo que se realiza en pos de la diversificación económica.

Nichos de empleo

El trabajo incluye un listado de los sectores con mayor poder de contratación. Lo encabeza la enseñanza superior, seguida por la consultoría y servicios a empresas, y los servicios y consultoría de TI (tecnologías de la información). En cuanto a las empresas que más contratan, LinkedIn menciona a la Universidad de La Laguna (ULL), el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y la multinacional tecnológica Atos.

El listado de las diez ciudades en auge se completa así: Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Bilbao, Palma de Mallorca, Murcia, Almería y Valladolid. Como se observa, son mayoría las capitales costeras y, otro patrón que se repite, bien conectadas con metrópolis de mayor tamaño en caso de no serlo ellas mismas.

Tres factores

El listado se obtiene a partir de los datos recabados por la propia LinkedIn y que permiten realizar una evaluación centrada en tres factores: «el crecimiento de la contratación, el aumento de la demanda de empleo y la llegada de nuevos profesionales», según detalla la propia red social. Con respecto a la última variable, se tiene en cuenta el saldo migratorio, es decir, si llegan más profesionales de los que se marchan.

Para computar en la clasificación elaborada, «las tasas de crecimiento de contratación, empleo y migración de una zona metropolitana deben situarse en el percentil 50 o superior con respecto al resto de España». En otras palabras, deben alcanzar al menos la mitad de la media estatal, «además de presentar un saldo migratorio positivo en el último año».

Pequeñas y medianas

El estudio pone «el foco en la dinámica laboral emergente de las ciudades pequeñas y medianas». Como ejemplo, siempre liderarán cualquier parámetro gigantes como Madrid, Barcelona o Valencia, pero en el caso de este listado se trata de determinar el grado de pujanza de las que les siguen y no de examinar el comportamiento de aquellas que ya formalizaron su despegue hace años.

Para conocer qué sectores y empresas son las que más contratan, LinkedIn simplemente fijó la atención sobre quiénes son los que más demandaron mano de obra en cada una de las ciudades que integran el listado ente los días 1 de febrero de 2024 y 2026.

Tierra de nómadas

La aparición de la capital grancanaria en el cuarto escalón también la determina, entre otras cuestiones, el récord histórico de empleo con el que cerró el año pasado y la capacidad para mantener el ritmo en 2026. LinkedIn define a la ciudad como «motor económico del Archipiélago» y extiende el análisis al conjunto de la provincia oriental para señalar que concentra «más del 53% del PIB de la comunidad autónoma».

La enseñanza superior, con las universidades públicas al frente, aparece como gran nicho de empleo de las Islas

Citando el informe Holafly Global Index Report, la red social sitúa a Las Palmas de Gran Canaria en el octavo puesto mundial entre los mejores destinos para nómadas digitales.

En cuanto a los sectores que más empleo crean se cuentan la hostelería, la consultoría y servicios a empresas y la enseñanza superior. La ULPGC, Binter Canarias y Domingo Alonso son los grandes generadores de empleo.