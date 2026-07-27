Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias firman un nuevo convenio para fortalecer la oferta vitivinícola y rural

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias renovaron un convenio de colaboración para respaldar el desarrollo del turismo vinculado al vino en el Archipiélago. El acuerdo busca favorecer proyectos relacionados con la actividad vitivinícola, la oferta turística, el medio rural y la identidad cultural de las islas.

El director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, y el gerente del Clúster, Hernán Tejera Oval, firmaron el documento. La colaboración conecta a la entidad financiera con una organización que agrupa a bodegas, empresas turísticas, instituciones públicas y profesionales del sector.

Una oferta ligada al vino y al territorio canario

El Clúster coordina experiencias como visitas guiadas a viñedos, catas comentadas, rutas paisajísticas y actividades culturales. Estas propuestas combinan la producción vitivinícola con el patrimonio, el paisaje y las tradiciones de las distintas islas.

El convenio respalda el enoturismo como una vía de diversificación para la economía y la actividad turística de Canarias. También incluye objetivos relacionados con la competitividad empresarial, la generación de empleo y la revitalización de los entornos rurales.

Este convenio refuerza el compromiso de Cajasiete con el desarrollo económico y social de Canarias Luis Alberto Díaz Dorta — Director general de Cajasiete

La colaboración facilitará la organización y difusión de rutas del vino, jornadas formativas, ferias especializadas, eventos de vendimia y campañas de promoción en nuevos mercados. Las dos entidades también prevén impulsar la coordinación entre los distintos agentes vinculados al sector.

Luis Alberto Díaz Dorta señaló que “este convenio refuerza el compromiso de Cajasiete con el desarrollo económico y social de Canarias”. El directivo añadió que el enoturismo “representa una oportunidad para generar nuevas dinámicas de crecimiento sostenible, fortalecer el medio rural y proyectar la singularidad de Canarias”.

Visibilidad para las empresas del sector del vino canario

El acuerdo también busca ampliar la visibilidad de las bodegas y empresas turísticas integradas en el Clúster. La promoción conjunta permite presentar el vino canario como parte de una experiencia más amplia, vinculada al territorio, la gastronomía, la cultura y el paisaje.

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Hernán Tejera Oval afirmó que la alianza permite “seguir impulsando proyectos que contribuyen a consolidar el enoturismo como una herramienta de desarrollo local, cultural y económico”. También destacó su utilidad para generar sinergias y crear experiencias relacionadas con “el vino, el paisaje y la identidad canaria”.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas