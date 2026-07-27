Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adeje activa una nueva 'ciudad'Corte en la TF-1CD TenerifeSistema eléctrico canarioCampings en TenerifeTiempo en TenerifeÚltima hora de los incendios en España
instagramlinkedin

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias se alían para impulsar el turismo del vino

El convenio apoyará rutas, catas, ferias y acciones de promoción para dinamizar el medio rural, generar empleo y atraer nuevos visitante

Formalizado del convenio de colaboración para el impulso del enoturismo en las Islas.

Formalizado del convenio de colaboración para el impulso del enoturismo en las Islas. / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias han formalizado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo del turismo vinculado al vino en las Islas y reforzar su contribución a la economía, la cultura y la actividad turística del Archipiélago. El acuerdo fue suscrito por el director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, y el gerente del Clúster de Enoturismo de Canarias, Hernán Tejera Oval.

El Clúster reúne a bodegas, empresas turísticas, administraciones públicas y profesionales del sector con el objetivo de fomentar el enoturismo en Canarias. Para ello, coordina iniciativas relacionadas con la viticultura tradicional del Archipiélago, como visitas guiadas a viñedos, catas, rutas por paisajes vitivinícolas y actividades culturales.

El convenio permitirá respaldar proyectos destinados a consolidar el enoturismo como una herramienta para la diversificación económica y turística de las islas. La alianza busca mejorar la competitividad del sector, dinamizar las zonas rurales, generar empleo, reforzar la identidad cultural y atraer a visitantes interesados en experiencias vinculadas al vino y al territorio.

La colaboración también facilitará la organización y difusión de rutas del vino, jornadas formativas, ferias especializadas, eventos relacionados con la vendimia y campañas de promoción en nuevos mercados.

Luis Alberto Díaz Dorta destacó que el acuerdo refuerza el compromiso de Cajasiete con el desarrollo económico y social de Canarias mediante el apoyo a iniciativas que ponen en valor el territorio, la cultura y los sectores estratégicos del Archipiélago.

«El enoturismo representa una oportunidad para generar nuevas dinámicas de crecimiento sostenible, fortalecer el medio rural y proyectar la singularidad de Canarias dentro y fuera de las islas», señaló el director general de la entidad.

Noticias relacionadas

Por su parte, Hernán Tejera Oval subrayó que la colaboración permitirá seguir desarrollando proyectos para consolidar el enoturismo como una herramienta de progreso local, cultural y económico. «Esta alianza nos ayuda a reforzar la visibilidad del sector, generar sinergias entre los agentes implicados y avanzar en la creación de experiencias de valor vinculadas al vino, el paisaje y la identidad canaria», afirmó. Con este convenio, Cajasiete amplía su colaboración con organizaciones que trabajan por el desarrollo sostenible, la cooperación y la creación de valor en el ámbito local.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. Santa Cruz de Tenerife finaliza la transformación de la calle de La Rosa tras tres años de obra
  3. Provocan en Tenerife un incendio imprudente al dejar toallas mojadas sobre una cocinilla eléctrica con un fogón encendido
  4. Conato de incendio en Tenerife: arde un solar abandonado cerca de viviendas en Candelaria y provoca una gran columna de humo
  5. Doble aterrizaje frustrado en Tenerife Sur: la cizalladura obliga a un vuelo Madrid-Brasil, desviado por un problema médico, a aterrizar en Gran Canaria
  6. Asentamiento ilegal en el sur de Tenerife
  7. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  8. Santa Cruz de Tenerife convierte un solar municipal en calles con aparcamientos

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias se alían para impulsar el turismo del vino

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias se alían para impulsar el turismo del vino

El Gobierno de Canarias endurece la normativa que regula el teletrabajo de los empleados públicos

El Gobierno de Canarias endurece la normativa que regula el teletrabajo de los empleados públicos

Del terrorismo yihadista a los poderes opacos de la IA: el Campus Internacional de La Laguna analiza las amenazas que desafían la seguridad, la democracia y la dignidad humana

Del terrorismo yihadista a los poderes opacos de la IA: el Campus Internacional de La Laguna analiza las amenazas que desafían la seguridad, la democracia y la dignidad humana

El Instituto Cervantes aborda el reto del español como lengua de trabajo en la UE y su impulso en Marruecos

BBVA será el banco global de la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP31) en Turquía

BBVA será el banco global de la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP31) en Turquía

El techo de gasto de las Islas rozará por primera vez los 13.000 millones de euros en 2027

El techo de gasto de las Islas rozará por primera vez los 13.000 millones de euros en 2027

Bruselas aprueba un plan español de 74 millones para el transporte marítimo por el alza del combustible

Bruselas aprueba un plan español de 74 millones para el transporte marítimo por el alza del combustible

Domingo López Torres será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2027

Domingo López Torres será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2027
Tracking Pixel Contents