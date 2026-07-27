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Bruselas aprueba un plan español de 74 millones para el transporte marítimo por el alza del combustible

Canarias será una de las beneficiarias de las ayudas que cubrirán hasta el 70% del sobrecoste por el impacto económico de la crisis en Oriente

Buque portacontenedores en Las Palmas de Gran Canaria.

Buque portacontenedores en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Comisión Europea ha aprobado este lunes un plan español de ayudas públicas por valor de 74 millones de euros para compensar a las empresas de transporte marítimo afectadas por el encarecimiento del combustible derivado de la crisis en Oriente Próximo.

El régimen permitirá conceder subvenciones directas a las compañías que operan servicios regulares de transporte de pasajeros y mercancías entre la península y Ceuta y Melilla, Baleares y Canarias, así como en determinadas rutas interinsulares.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, las ayudas podrán cubrir hasta el 70% del sobrecoste del combustible registrado entre el 21 de marzo y el 21 de septiembre y se calcularán en función del consumo real de combustible, tomando como referencia un coeficiente fijo basado en el tonelaje bruto de los buques y las millas náuticas recorridas en las rutas.

Bruselas ha dado luz verde al esquema al considerar que cumple las condiciones previstas en el marco temporal de ayudas de Estado aprobado el pasado abril para responder al impacto económico de la crisis en Oriente Próximo, que permite a los países conceder subvenciones excepcionales a los sectores más afectados.

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En concreto, la Comisión considera que el régimen es "necesario, apropiado y proporcionado" para apoyar la actividad de las empresas del transporte marítimo y concluye que no distorsiona la competencia en el mercado interior de forma contraria al interés común.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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