Ali Campbell (UB40): "Cuanto mayor me hago, más valoro la historia y los mensajes del ‘reggae’"

UB40, la banda de reggae más exitosa de todos los tiempos, junto con su antiguo vocalista, Ali Campbell, llega a Canarias para ofrecer sendos conciertos el Gran Canaria Arena, el viernes 31 de julio, y en el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife, un día más tarde. La gira Big Love World Tour trae al Archipiélago a la banda original que se formó en 1978 en Birmingham, en Inglaterra, y que ha publicado 21 álbumes de estudio. Tras dejar UB40 en 2008, Campbell comenzó primero su carrera en solitario y en 2013 creó UB40 featuring Ali, Astro & Mickey, junto a varios antiguos miembros de la banda. Ahora, con esta visita a Canarias, el público podrá disfrutar en directo de algunos de los grandes clásicos de la formación, como Red Red Wine, Kingston Town, (I Can’t Help) Falling in Love With You o Cherry Oh Baby, en una noche donde el ritmo reggae, la energía del directo y el carisma de Ali Campbell se unirán para crear una experiencia musical inolvidable.

Regresa a Canarias con dos conciertos, uno en el Gran Canaria Arena y en el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué espera del público canario en esta ocasión?

Canarias siempre ha sido un lugar fantástico para nosotros y nuestra música. El público es cálido, conoce las canciones y le encanta el reggae. Espero un ambiente increíble, mucha gente cantando con nosotros y una auténtica celebración. Estamos deseando volver.

Ali Campbell. / ED

Estos dos conciertos se presentan como una noche especial con los grandes éxitos de UB40. ¿Cómo plantean el repertorio para una actuación de estas características?

Llevamos décadas perfeccionando el espectáculo. Sabemos qué canciones quiere escuchar la gente, así que construimos el repertorio en torno a esos clásicos, asegurándonos de que la energía no decaiga en ningún momento. La idea es mantener a todo el mundo en pie de principio a fin de nuestra actuación.

UB40 lleva más de cuatro décadas actuando y ha vendido millones de discos en todo el mundo. ¿Cómo han conseguido mantener la banda durante tanto tiempo, ya sea de una u otra forma?

Siempre ha sido una cuestión de las canciones y de los seguidores. Mientras la gente siga queriendo escuchar estos temas y nosotros continuemos disfrutando al interpretarlos, seguiremos adelante. Todavía me encanta salir al escenario cada noche.

«Canarias siempre ha sido un lugar fantástico para nosotros y nuestra música»

Muchas de sus canciones, como Red Red Wine y Kingston Town, han dejado una huella duradera en varias generaciones de seguidores. ¿Qué cree que hace que estos temas sigan conectando con el público actual?

Las grandes canciones no tienen fecha de caducidad. Son sinceras, melódicas y hacen sentir algo a la gente. Es maravilloso ver ahora a padres que llevan a sus hijos, e incluso a sus nietos, a los conciertos. Es algo muy especial.

UB40 desempeñó un papel clave a la hora de llevar el reggae más allá de Jamaica y acercarlo a un público global. ¿Cómo recuerda aquel periodo de expansión internacional?

Siempre hemos sentido un enorme respeto por la música jamaicana y por los artistas que la crearon. Nunca intentamos reinventar el reggae. Lo único que queríamos era presentárselo a públicos que quizá nunca antes lo habían escuchado. Si hemos ayudado a que más personas descubran el reggae y sus raíces, me siento muy orgulloso de ello.

«Temas como ‘One in Ten’ significan ahora para mí incluso más que cuando los grabamos»

Desde sus comienzos en Birmingham en 1978 hasta la actualidad, ¿cómo ha evolucionado su relación personal con el reggae?

Se ha vuelto aún más profunda. El reggae no es solo música para mí, sino que forma parte de quien soy. Cuanto mayor me hago, más valoro su historia, sus mensajes y a los increíbles artistas que nos inspiraron.

¿Cómo consiguen mantenerse fieles al sonido clásico de la banda y, al mismo tiempo, conservar un proyecto fresco y relevante en la actualidad?

Lo importante es que nunca perdamos de vista aquello que a la gente le gusta de la música. Las canciones son atemporales, pero cada público aporta una energía diferente y cada actuación es distinta. Eso es lo que hace que esta experiencia siga siendo emocionante después de tantos años.

Después de interpretar estas canciones durante tantos años, ¿hay alguna que haya adquirido para usted un significado especialmente diferente con el paso del tiempo?

Probablemente, One in Ten significa ahora para mí incluso más que cuando la grabamos. Por desgracia, los problemas de los que habla, como la pobreza, el suicidio, el hambre, la falta de vivienda y la drogadicción, siguen estando vigentes, así que cada vez que la interpretamos sentimos que continúa siendo igual de importante.

«Después de tantos años, ahora salimos al escenario y actuamos para tres o cuatro generaciones»

¿Cómo ha evolucionado el público de UB40 desde la década de 1980 hasta la actualidad?

Por aquel entonces nos dirigíamos a una sola generación pero hoy actuamos para tres o cuatro. Vemos a familias que acuden juntas a los conciertos, y eso es increíble. La música tiene la capacidad de unir a las personas, y de eso tratan precisamente estos conciertos.

Ha vivido diferentes etapas tanto dentro como fuera de UB40. ¿Qué momento considera el más significativo de su carrera artística?

Ha habido muchos momentos destacados, pero volver a salir de gira con Mickey e interpretar estas canciones ante públicos de todo el mundo ha sido enormemente gratificante. La respuesta que hemos recibido durante los últimos años ha sido abrumadora y me recuerda por qué empecé a dedicarme a esto.

Actualmente, está de gira como UB40 featuring Ali Campbell. ¿Cómo describiría esta etapa actual del proyecto?

¡Renovadora!