Natalio Cruz (32 años, pregonero del Orgullo en La Palma): «No me considero un referente para nadie, pero si alguien me ve como un ejemplo en mí, bienvenido sea»

Natalio Cruz Duque (Tijarafe, 32 años) es escritor, poeta y docente de formación. Su trayectoria está marcada por la escritura como herramienta de expresión y sanación, con un primer poemario, Yo he querido morir tantas veces, en el que aborda sin filtros la salud mental y el suicidio. Su vida ha transitado entre distintas ciudades, aunque mantiene un fuerte vínculo con su isla natal. Este mes asume uno de los papeles más significativos de su recorrido personal y público, puesto que este sábado 25 de julio ha sido el pregonero del Orgullo en La Palma, un reconocimiento que entiende como una responsabilidad y una oportunidad para visibilizar realidades aún silenciadas en entornos rurales.

¿Cuándo apareció su necesidad de escribir?

Es algo natural en mí. Desde pequeño me gustaba leer y estar informado. Con el tiempo me fueron pasando cosas y empecé a escribirlas. No sabía si otros sentían lo mismo que yo, pero lo fui guardando todo y con los años decidí reunir esos textos.

Ese proceso terminó en su primer poemario. ¿Qué significa para usted?

Es un libro muy personal. Yo he querido morir tantas veces busca visibilizar el problema del suicidio, que ha sido un tema silenciado durante mucho tiempo. Yo sentía que tenía que darle voz.

¿Escribir fue una terapia o pensaba en publicar desde el inicio?

Al principio escribía porque me salía, sin intención de publicar, que fue una consecuencia. Me di cuenta de que muchas personas podían sentirse reflejadas en esos textos, que nacen de momentos concretos. Por ejemplo, cuando escribí uno de los poemas pensaba en el suicidio como salida. Esa crudeza viene de lo vivido. No es algo imaginado.

¿Qué papel juega La Palma en su obra y en su vida?

La isla influye mucho. Es donde nacen los textos, donde creces y vives. No eres la misma persona naciendo en una isla que en otro lugar. Las circunstancias, la mentalidad y las oportunidades vienen definidas en parte por haber nacido en La Palma.

Pero también ha vivido fuera en varias ocasiones. ¿Qué le ha aportado esa otra parte?

Sí, he estado en Madrid, Inglaterra, Polonia, Tenerife, Gran Canaria, Barcelona. Creo que moverte te da perspectiva, te permite ver otras realidades y entender mejor el mundo.

Natalio Cruz, en La Palma. / ED

Su historia personal no ha sido fácil, especialmente en el entorno familiar. ¿Cómo influye eso en su forma de ser?

Mi infancia y adolescencia no fueron fáciles. Sufrí discriminación incluso en el entorno familiar porque yo no era lo que ellos esperaban. Eso marca, pero también te hace entender la importancia de visibilizar.

Este año es el pregonero del Orgullo en La Palma. ¿Cómo recibió ese reconocimiento?

No me lo esperaba. Siempre he intentado vivir una vida lo más normal posible, pero es cierto que en una isla como La Palma hace falta darle voz a las personas silenciadas en entornos rurales de la ultraperiferia, y esta es una oportunidad fantástica para ello.

Con esta elección como pregonero, ¿se considera un referente para otras personas?

Personalmente, no me considero un referente, pero si alguien ve en mí un ejemplo de haber luchado y vivir con naturalidad, bienvenido sea. Estoy agradecido a quienes me han elegido. No obstante, es una responsabilidad colectiva porque muchas personas jóvenes no tienen referentes cercanos. Necesitan ver que pueden vivir su vida sin miedo, también en su pueblo o en su isla.

¿Qué significa para usted el Orgullo?

Es una celebración que nace como una reivindicación. No es solo una fiesta. Se trata de visibilizar derechos, de luchar por la igualdad y de que nadie tenga que esconderse.

¿Qué papel juegan las redes sociales en el trabajo que viene desarrollando?

Son un medio para llegar a otras personas. Intento usarlas para ayudar, dar esperanza y visibilizar causas. No me interesa el contenido banal, sino el que aporta cosas buenas para las demás personas, y para mí mismo.

Y después del pregón del Orgullo en La Palma de este fin de semana, ¿qué es lo que le deparan los próximos meses?

Sigo escribiendo, pero no tengo ningún plan cerrado. Vivimos en un momento incierto, y eso es algo que se repite en todos los ámbitos. Para mí, lo importante ahora es vivir el presente. Sobre todo vivir, haber elegido la vida, para mí es lo más importante ahora y que otras personas también lo hagan.