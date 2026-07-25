Tecnología al servicio de empresas y administraciones

Tecnología para el transporte, inteligencia artificial y expansión nacional. Sobre estos tres ejes se apoya DESIC (Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios), una consultora tecnológica fundada en 1997 que, tras casi tres décadas de trayectoria, afronta una nueva etapa marcada por el crecimiento fuera de Canarias. La compañía, que nació con una clara vocación de desarrollar soluciones en sistemas de información para organizaciones públicas y privadas, ha consolidado su actividad en ámbitos como la consultoría tecnológica o el desarrollo de productos propios, manteniendo además una estrecha especialización en el sector del transporte de viajeros por carretera.

Su evolución ha estado ligada desde sus inicios a la empresa de transporte Global, una vinculación que llevó a DESIC a convertir el desarrollo de software específico para empresas de transporte regular en una de sus principales líneas estratégicas. Fruto de ese trabajo surgieron herramientas propias como Sat2, ANDRÓNOVO y Bus, desarrolladas a partir de la experiencia acumulada con clientes como Salcai-Utinsa, Guaguas Municipales, City Sightseeing España, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria o la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, entre otros.

Adaptar las necesidades

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha mantenido un objetivo claro: ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente para agilizar sus procesos y optimizar su actividad. Actualmente, DESIC trabaja con organismos públicos y empresas privadas en proyectos tecnológicos orientados a mejorar la eficiencia y la prestación de servicios. Según explica la desarrolladora de negocios de la compañía, Isabel Planells, la empresa mantiene proyectos de innovación con entidades públicas y privadas, mientras que en el ámbito del transporte desarrolla soluciones que abarcan todo el ciclo tecnológico.

La apuesta por el desarrollo propio cobra especial importancia en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando el sector tecnológico. En este ámbito, DESIC ha lanzado también Senia, un sistema para documentación empresarial basado en inteligencia artificial. "En DESIC siempre hemos estado a la vanguardia de la tecnología e intentado utilizarla en todos nuestros proyectos", señala Isabel Planells. Para ello, la compañía cuenta con un departamento específico dedicado a la inteligencia artificial que trabaja de forma transversal dando soporte al resto de áreas y desarrollando soluciones propias. "Hoy en día no se concibe ninguna empresa de tecnología que no esté desarrollando algo con IA porque está siendo una revolución imparable en todos los sectores y ámbitos", añade.

Los proyectos

Los proyectos que desarrolla la empresa abarcan sectores como la sanidad, el transporte o la administración pública, ámbitos en los que la innovación también presenta importantes desafíos. En este sentido, Planells destaca que uno de los principales retos consiste en combinar la robustez que requieren este tipo de proyectos con las tecnologías más innovadoras. A ello se suma la complejidad de trabajar con organismos públicos, donde, según explica, "queremos ir más rápido de lo que la burocracia nos deja".

Tras consolidar su actividad en Canarias, la compañía centra ahora parte de sus esfuerzos en crecer fuera del Archipiélago. "Nuestro fuerte ha sido siempre la cercanía en el trato con nuestros clientes, por eso damos mucha importancia y valor a nuestra tierra", explica Planells. No obstante, añade que el objetivo pasa ahora por consolidarse también en la Península aprovechando las distintas áreas de conocimiento de la empresa.

En ese proceso de expansión, DESIC ha contado con el acompañamiento de Proexca. "Siempre hemos estado de la mano", afirma Planells, quien destaca el papel de la entidad como apoyo para las empresas canarias que buscan implantarse fuera de las islas. Gracias a esa colaboración, la compañía participó el pasado mes en el South Summit de Madrid. Un evento que, según subraya, les permitió reforzar la presencia que buscaban dentro del sector tecnológico. El objetivo de la empresa pasa ahora por seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional mediante proyectos y productos propios, sin perder su identidad: "Queremos consolidarnos y seguir creciendo en los próximos años, pero siempre manteniendo nuestros valores humanos, ser una empresa con alma canaria, no perder nuestra identidad en nuestro crecimiento"