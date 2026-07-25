"La paralización de proyectos genera un efecto perverso"

¿Se está creando una mala fama de Canarias en el exterior por la paralización de proyectos de inversión?

Deseamos ser un factor de atracción, donde empresarios de fuera quiera venir también a invertir. Lo que tenemos es que marcar perfectamente lo que se puede o no se puede hacer. Una vez lo tenemos definido, nos ponemos a ello, pero no podemos renunciar a la inversión. No estoy pensando en hacer más, sino en hacer mejor. Es decir si yo lo que quiero es rehabilitar instalaciones o mejorarlas me ponen mil trabas e inconvenientes. No somos conscientes. Y eso nos está frenando y limitando, no a los empresarios, sino a toda la sociedad. Y hay que tenerlo perfectamente claro. La situación genera un efecto perverso. Cuando viene un empresario de fuera a la Cámara nos preguntan, vienen con un proyecto. ¿Nosotros qué hacemos? Ponemos en valor nuestra provincia. Les decimos todas las excelencias que tenemos. Le hablamos del REF de la zona ZEC, todo lo que nos conviene, porque tenemos la convicción de que es un territorio magnífico para determinados proyectos. ¿Qué ocurre después? Se ilusionan, empiezan a trabajar y al cabo de dos años, vienen y dicen, mire usted me contó todo esto pero no me dijo la realidad. No consigo avanzar, los proyectos no salen y tenemos siempre las mismas trabas en los mismos sitios. Por eso, la Cámara tiene que ser colaboradora de la propia administración, pero también diciéndoles qué políticas tienen que cambiar, porque no tocamos de oído, somos empresarios.

La Cámara también asesora a muchos que quieren montar su propio negocio. Al margen de esos grandes proyectos, ¿cómo vamos de espíritu emprendedor?

La Cámara es un referente en ese sentido. Cuando alguien quiere emprender viene y nos pone el proyecto encima de la mesa. Nosotros tratamos de ser objetivos. Si sigue adelante lo que hacemos es acompañarlo en un programa que tenemos conjuntamente con el Gobierno en el que se les acompaña por un tiempo determinado. Realmente, vemos un cambio también en el perfil del emprendedor. Sobre todo hay muchas mujeres. Ese es el camino, nosotros estamos convencidos de que en una sociedad cuantos más emprendedores, cuantas más empresas, más riqueza.

¿Qué cree usted que pasará en el mercado laboral del Archipiélago? ¿Ya hemos tocado techo?

Pues mira, si la actividad económica se va estabilizando, lo normal es que también los puestos de trabajo, que estamos en máximo de ocupación, es que también se vaya realizando. Esa ocupación es el resultado de esa actividad económica.

Sin embargo, Canarias cuenta con un paro estructural muy difícil de abordar. ¿Cómo hacerlo?

Para intentar mitigarlo desde la Cámara lo que tratamos es trabajar con la formación. Hay efectivamente un colectivo que bien sea porque en su momento no pudo formarse o porque se ha quedado desfasado en el tiempo produce un paro que entendemos que es estructural y para el que hay que tener políticas de empleo donde se les pueda reiniciar con formación. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho. También creemos que tiene que haber un encaje entre la oferta y la demanda. Estamos sacando profesionales magníficos, universitarios, pero a lo mejor las profesiones universitarias no son lo que están demandando las empresas. Y eso también lo tenemos que ver. La formación profesional es una gran asignatura pendiente. Demandamos muchísima y no tenemos. La formación dual a nosotros nos parece esencial y tiene resultados magníficos. Pero vamos lento, se nos está pasando el arroz. Son retos que tenemos ahí, los diagnósticos los tenemos perfectamente claros, qué hay que hacer, pero ahora lo que nos falta es remangarnos y ponernos a ello.

También quería preguntarle por el caballo de batalla de la patronal en los últimos tiempos: el absentismo. ¿Es tan grave la situación?

Yo haría la siguiente matización. Primero, vamos a hablar de absentismo en el ue se pueda englobar a trabajadores que en un momento determinado no justifican su ausencia al trabajo y concretamente también las incapacidades temporales. Nosotros lo que pensamos es que no se puede generalizar. Esto hay que analizarlo convenientemente. Que se produce una línea antes de la pandemia y otra después. A lo números me remito. Antes en el sector donde realmente me muevo teníamos del orden de un 5 o 6% de absentismo y hemos pasado a tener un 12%. Por lo tanto hay un cambio que se produce.

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¿Y cómo se puede abordar?

Primero, ¿que puede haber alguien que se esté aprovechando y pueda estar defraudando? Seguro. ¿Es esa la generalidad? No lo creo. Es verdad que tenemos una asistencia primaria donde vamos cuando nos ponemos enfermos y nos mandan un volante para poder ir al especialista y de repente nos dan fechas de tres, de cuatro, de cinco meses para que nos atiendan. Todo ese tiempo el trabajador, por mucho que tenga voluntad de venir a trabajar, no puede. Otra cosa que tenemos que plantear. Tenemos problemas con la sanidad, no es culpa del trabajador, pero se está produciendo. ¿Por qué no hay una colaboración público-privada para intentar acortar esos plazos. Hay que tener en cuenta además que estamos en máximo de presupuesto y de recaudación. Estamos teniendo, en definitiva, recursos como no hemos tenido nunca, ni en la educación, ni en la sanidad. También nos tendremos que hacer mirar para ver qué es lo que verdaderamente está ocurriendo para dar soluciones a todo este tipo de cosas. Yo creo que esto lo que conlleva es un análisis y estudiándolo se puede paliar en buena medida. Tiene que haber una inspección que sea contundente y cambiar los comportamientos que no sean adecuados. Porque a lo mejor ni tan siquiera el Estado se lo puede permitir porque esto lo pagamos a medias, las empresas pero también la administración.