En el Día del Abuelo, vivir mejor es vivir más

Hablar de envejecimiento ya no es hablar de declive. La forma en que la sociedad cuida y acompaña a las personas mayores ha cambiado profundamente en las últimas décadas, y el sector sociosanitario lidera hoy una transformación que sitúa la calidad de vida, la dignidad y el bienestar emocional en el centro de cada decisión. Albi Canarias, de siempre, ha caminado en esa misma dirección.

Durante años, los modelos de atención a mayores respondían a una lógica fundamentalmente asistencial. Cubrir necesidades básicas, garantizar seguridad y mantener una rutina. Eso era suficiente. Pero ese paradigma ha ido cambiando. Hoy se habla de envejecimiento activo, de personalización de los cuidados, de una atención que no solo responde a lo físico, sino también a lo emocional y lo social.

La alimentación, mucho más que nutrición

Uno de los cambios más visibles ha llegado por la alimentación. Durante décadas, las personas mayores con dificultades para masticar o tragar recibían una solución uniforme y poco estimulante -el clásico puré- que, aun siendo segura, sacrificaba la experiencia sensorial y, con ella, el apetito y el bienestar emocional.

Hoy, la alimentación texturizada representa un salto real. Gracias a técnicas culinarias avanzadas y a los fundamentos de la neurogastronomía, es posible ofrecer a personas con disfagia platos que mantienen la forma, el color, el aroma y el sabor del alimento original. Albi Canarias lleva tiempo apostando por este modelo desde una premisa sencilla pero transformadora. Lo que ves es lo que hay. Un filete de pescado recupera su forma; un guiso mantiene su identidad. Y eso, antes incluso del primer bocado, cambia la predisposición de quien come.

La seguridad sigue siendo el punto de partida. El control de texturas sigue protocolos técnicos alineados con la escala IDDSI -el estándar internacional para personas con disfagia-, adaptados de forma individualizada a cada residente. Pero ya no es el único objetivo. La comida ha vuelto a ser un momento de disfrute, de identidad y de conexión con la propia historia.

Bienestar emocional y atención personalizada

La evolución del sector va más allá de lo que se sirve en el plato. La atención personalizada, la formación continua de los equipos y la coordinación entre cocina, personal asistencial, logopedas y equipos médicos definen hoy el nuevo estándar de calidad en los centros sociosanitarios donde Albi Canarias trabaja.

En una residencia, el momento de la comida estructura gran parte del día. Cuando ese momento resulta atractivo y reconocible, mejora no solo la ingesta y el estado nutricional, sino también el ánimo y la relación con el entorno. Preservar la dignidad en la mesa es, también, una forma de cuidar.

Un sector en transformación, personas en el centro

En el Día del Abuelo, conviene recordar que el envejecimiento bien acompañado no depende solo de recursos, sino de visión. Las personas mayores no necesitan únicamente cobertura de necesidades. Necesitan entornos que las reconozcan, que respondan a su singularidad y que les permitan seguir siendo protagonistas de su propia vida.

Albi Canarias trabaja en esa dirección en los centros sociosanitarios donde opera, combinando innovación técnica, equipos especializados y una mirada que entiende la restauración colectiva como parte activa del cuidado. Porque alimentar, en entornos asistenciales, es mucho más que nutrir. Es preservar memoria, estimular los sentidos y acompañar a cada persona con el respeto que merece.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas