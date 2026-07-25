Ainara Irigoyen: «Canarias prepara su sistema eléctrico para liderar la descarbonización»

¿Cómo está el sistema eléctrico de Tenerife y el de Canarias?

En plena transición. Los sistemas eléctricos canarios tienen una singularidad especial: son sistemas insulares, aislados y, por tanto, todavía más vulnerables que los sistemas peninsulares. Pero también es cierto que se está avanzando mucho para reforzar su robustez (redes, generación, almacenamiento…). Estamos transformando unos sistemas que se proyectaron sobre la base de la generación mediante combustibles fósiles, un modelo que la sociedad ha cambiado por la contaminación que produce el uso masivo de este tipo de carburantes y por el elevado coste de estas materias primas. Ahora Canarias da pasos firmes en el camino de la descarbonización y tenemos claro que este pasa por reforzar y mallar más la red, aumentar la integración renovable e incorporar almacenamiento y generación flexible, siempre con una prioridad clara: la seguridad de suministro. Y en esa senda estamos avanzando, de la mano de las administraciones que tienen a Red Eléctrica como aliada. En el ámbito de la red de transporte, que desarrolla Red Eléctrica en línea con la planificación eléctrica vigente aprobada en Consejo de ministros, se han realizado grandes progresos en los últimos años. Y este impulso es clave porque las redes posibilitan la integración de las energías renovables, pero no podemos olvidar que siguen siendo necesarias para reforzar la seguridad del sistema y para disponer de vías alternativas que permitan garantizar el suministro en caso de imprevistos.

¿Por qué el almacenamiento?

Porque nuestros sistemas eléctricos están aislados y son de pequeña dimensión, lo que nos hace más vulnerables y dificulta la gestión de las energías renovables, cuyas fuentes primarias, el viento y el sol son muy variables y por ello difíciles de predecir. De unos minutos de una gran producción podemos pasar a que el viento deje de soplar y perder una fuente de generación en el sistema. Para ello nos estamos preparando con los almacenamientos masivos en centrales hidroeléctricas de bombeo reversibles como herramientas que estarán al servicio de la operación del sistema y de toda la sociedad. Aprovechamos la existencia de las presas de Soria y Chira para construir el Salto de Chira y estamos proyectando una futura en Güímar, un reto de similares dimensiones tecnológicas pues hay que ubicar una central hidroeléctrica utilizando en este caso el hueco de dos canteras de áridos. Además, en el ámbito del almacenamiento también serán necesarias más baterías y todas aquellas nuevas herramientas que podamos incorporar.

¿Y cómo está la red de transporte?

En los últimos años se ha a ha avanzado de forma decisiva en el desarrollo de la red de transporte en las islas. Red Eléctrica ha trabajado con ahínco para ejecutar en tiempo y forma los desarrollos incluidos en la planificación vigente. Los avances son notables y tangibles en todo el archipiélago: en Lanzarote y Fuerteventura, con la interconexión eléctrica y el eje de 132 kV; en Gran Canaria, con el refuerzo de toda la red; y en Tenerife, con nuevas líneas, subestaciones y la interconexión submarina con La Gomera que refuerza la seguridad de suministro y facilita la integración de renovables. Nos llevaría mucho tiempo poder mencionar una a una todas las actuaciones, pero en su conjunto hemos adaptado la red en Canarias a los estándares de fiabilidad y calidad de la península. Más allá de desarrollos de red, también estamos dotando a los sistemas eléctricos canarios de tecnología de vanguardia para reforzar la estabilidad, la flexibilidad y la calidad del suministro. Un ejemplo de esta tecnología son los compensadores síncronos, dispositivos relacionados con el control de tensión. El compensador de Jares en Fuerteventura será además el primero de toda una serie que posteriormente se desplegará por todo el país.

¿Qué inversiones tiene previstas?

En Red Eléctrica estamos inmersos en ejecutar la planificación eléctrica vigente. En los dos últimos años hemos invertido cerca de 400 millones de euros en Canarias, poniendo en servicio más de 40 nuevas instalaciones en unas actuaciones que han tenido como ejes fundamentales el refuerzo y mallado de la red, la mejora de la seguridad y garantía de suministro, la integración de energías renovables, facilitando su evacuación y gestión y maximizando la capacidad de las líneas con sistemas de la explotación dinámica de la red; y, por supuesto, el incremento de la robustez operativa del sistema eléctrico insular. Tenemos por delante una futura planificación, en su caso orientada a 2030, cuyo borrador se encuentra en tramitación. Este borrador ya incluye actuaciones en Canarias, esenciales para reforzar la seguridad del suministro, mejorar la red de transporte, avanzar en la integración de energías renovables y atender nuevos suministros. Entre las actuaciones previstas se encuentran diversas inversiones destinadas a favorecer la electrificación de los puertos canarios.

¿Y cómo llevan a cabo todo este despliegue en Canarias?

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Desarrollamos y mantenemos la red con el máximo respeto y escucha a los territorios para contribuir a su desarrollo sostenible, minimizando impactos y buscando generar un valor compartido de manera transversal a toda la sociedad. Y lo hacemos por convicción, porque solo a través del diálogo permanente, podemos entender sus necesidades actuales y futuras y luego atenderlas incorporando toda esa información al ciclo de vida del proyecto.